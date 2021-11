Cuidado, así puede evitar ser víctima del famoso 'paseo millonario'

En las últimas semanas se ha evidenciado cómo los criminales maquinan nuevas formas para robar. Uno de los modos que está teniendo variaciones es el famoso 'paseo millonario', en el que el pasajero puede ser intimidado, 'escopolaminado' y hasta herido por el conductor de un vehículo de transporte como un taxi o de plataformas de servicio que usan cuentas falsas para cometer los hurtos.



(Le puede interesar: Estas son las nuevas modalidades de hurto que utilizan en Bogotá)

En los últimos días se conoció de un nuevo modo de robo y es dejar inconsciente a la persona con drogas como la escopolamina. O el bloqueo de las puertas del vehículo para que no pueda descender y algún cómplice lo robe durante el trayecto. Por lo que las autoridades dan algunas recomendaciones para los ciudadanos y los turistas.



1. Transporte en la calle: Evite tomar transporte en zonas de alta concurrencia y con influencia de turistas, como la zona Rosa, Parque de la 93 y la zona G.



(También: Nueva modalidad de hurto en la zona Rosa de Bogotá enciende alarmas)



2. Solicitud de transporte: Al solicitar un servicio de transporte como un taxi, hágalo por medio de aplicaciones oficiales de las empresas de transporte.



3. Confirmación de identidad: Verifique que las credenciales e información del conductor concuerde que los datos enunciados en la aplicación oficial.



4. Condiciones de transporte: Antes de abordar cualquier vehículo revise las condiciones de los seguros. Asegúrese de que pueda desbloquear y bloquear las puertas sin problema.



(Además: ¿Por qué no se ha podido acabar con la inseguridad en zona rosa de Bogotá?)



5. Informe a un familiar o conocido: Plataformas como Whatsapp y Google maps, permiten compartir la ubicación en tiempo real. Ante una situación sospechosa repórtelo.



4. Manténgase atento: En la calle vigile siempre su entorno, especialmente cuando toma el transporte.



5. Rutas alternas: Procure tomar diferentes rutas para llegar a los destinos que más frecuenta.



6. Retiro de efectivo: Trate de retirar en cajeros o entidades bancarias de establecimientos cerrados como centros comerciales, y no permita que personas extrañas se acerquen o ingresen con usted.



En caso dado de transportar grandes sumas de dinero puede solicitar un servicio de acompañamiento de la Policía. Puede consultarlo en la Línea de Atención al Ciudadano: 018000 - 910600.



7. Claves personales: Cambie frecuentemente las claves personales y memorízalas, no las escriba en ninguna parte.



8. Reporte de irregularidades: Revise periódicamente el estado de sus cuentas y reporte cualquier anomalía.

*Recuerde que la línea de atención de emergencias 123 de la Policía Metropolitana de Bogotá, está activa las 24 horas y puede informar sobre cualquier situación sospechosa o de riesgo.

REDACCIÓN BOGOTÁ