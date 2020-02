¿Sí mejoró la calidad del aire en el día sin carro?

El día sin carro y sin moto es una jornada para incentivar el uso de la movilidad sostenible (transporte público, bicicleta, patineta eléctrica o caminar), pero no está diseñado ni pensado para reducir las emisiones de contaminantes en Bogotá.



Esta es una salvedad que hay que hacer a la hora de evaluar el efecto ambiental con actividades de este tipo. En últimas, los mayores emisores móviles y fijos siguen en las calles.

Según el más reciente inventario de emisiones en fuentes móviles y fuentes fijas en Bogotá, hecho por la Secretaría de Ambiente, el transporte de carga es el que más emisiones aporta desde la categoría de fuentes móviles. De PM 10 pone el 38 % anual y de PM 2,5, el más nocivo para la salud, pone 39 %. Y este tipo de transporte sigue saliendo a las calles este jueves.



Por su parte, los vehículos que no pueden salir hoy, carro particulares y motos, emiten el 17 % y 8 % en promedio de este material particulado, respectivamente. El sistema troncal de TransMilenio aporta el 1 %; el componente zonal del SITP, el 4 %; el SITP provisional, el 7 %, y los taxis, el 1 %. Como si fuera poco, las fuentes fijas (industria) siguen a toda máquina.

Según el balance de medio día de este día sin carro, aunque sí se ha disminuido la emisión de material particulado, el porcentaje no es significativo.



La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, confirmó que la reducción de PM 10 es del 10 % y de PM 2,5, del 1 %.



El asunto se agrava porque este día sin carro coincide con una de las épocas con condiciones meteorológicas más difíciles para la calidad del aire.



"Ese fenómeno suele ocurrir en este primer trimestre. Entre ayer y hoy tuvimos uno de los fenómenos más dramáticos de inversión térmica. Eso hace que el material particulado se siga viendo sobre la ciudad", explicó la secretaria.



A lo que la alcaldesa Claudia López agregó: "Un día sin carro no va a cambiar el fenómeno. Pero 365 días al año sí, por eso la invitación es que esto no sea un día excepcional".



Si usted desea conocer la calidad del aire en tiempo real en distintos puntos de Bogotá, puede descargar la app Aire Bogotá, basada en el sistema Iboca y en la información proveniente de las estaciones de monitoreo ambiental.

ANA PUENTES