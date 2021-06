¿Cómo está Bogotá en materia económica?

Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane) y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre el 2015 y el 2019, el crecimiento promedio anual de la economía bogotana fue mayor (2,9 %) al de Cundinamarca y Colombia (2,5 %), y en el 2019 mantuvo un crecimiento positivo de 3,6 % superior al de Colombia (3,3 %).

En el 2019 hubo una recuperación del crecimiento de la industria (1,1 %), el buen desempeño de las actividades financieras (5,9 %) y del comercio (5,3 %), con un balance negativo (-3,5 %) de la construcción, que atravesó por una coyuntura de disminución de la demanda.



Para el 2020, las perspectivas comenzaron a depender de la duración de las medidas de restricción como resultado de la pandemia de covid-19. En Bogotá se espera que la economía pueda disminuir su crecimiento entre 4,2 % y 8 %, según la SDH, y -6,5 %, según la CCB, sin contar que a esta crisis se le suman las recientes protestas infiltradas por vándalos, que sin duda impactarán la economía de la ciudad.

‘Hay que ayudar a los independientes’

Alejandro Useche, economista y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Alejandro Useche, economista y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Foto: Archivo particular

¿Cómo está la situación fiscal de Bogotá?

​

A pesar de que Bogotá está endeudada y que tiene necesidades de financiamiento presupuestadas para los próximos años, no hay una preocupación grande alrededor de la manera en que se va a financiar los gastos de la capital. Tiene como fuente de financiación los llamados ingresos corrientes, los impuestos que se pagan en la ciudad, las transferencias de la Nación y los llamados recursos de capital, que vienen de inversiones y de la renta de su patrimonio.



¿Qué cifras le preocupan?

​

Los recursos comprometidos en vigencias futuras para proyectos como colegios, hospitales e, incluso, la construcción de la primera línea del metro. Las administraciones deben tener un manejo más juicioso de los recursos que van a recibir porque buena parte de ellos ya están comprometidos. El segundo problema es que el 16 por ciento de la deuda de Bogotá está denominada en dólares y, en el escenario actual, de alta volatilidad e incertidumbre, el dólar ha tenido una fuerte tendencia al alza, de más de 3.800 pesos por dólar, lo cual afecta directamente el costo en pesos de esa deuda. Finalmente, dada la crisis actual, puede haber una reducción de los ingresos por esta vía de impuestos.



¿Es necesaria una reforma tributaria?



De esta depende la estructura tributaria en Bogotá, hacer ajustes en ingresos y gastos. La actual pandemia hace necesario que se asigne una cantidad muy grande de recursos al sector de la salud, pero también a la atención económica de los más vulnerables.



¿Qué debería contemplar esta?



Ser justa, equitativa. Que los que tiene más capacidad de pago paguen más, y los que tengan menos paguen menos. Esto tiene que ir acompañado de un plan estricto de austeridad del gasto público y lucha contra la corrupción.



¿Cuáles sectores deben ser apoyados?



Fortalecer el empleo; ayudar a enfermos, adultos mayores, madres cabeza de familia. También, a los trabajadores independientes y emprendedores. Al no contar con un contrato laboral ni un ingreso fijo, están sufriendo.



¿Cómo decidir sin entrar en el debate salud o economía?



Primero está la salud humana y después la economía. Hay que acelerar la vacunación.



¿Qué proyectos deben avanzar?



Salud, empleo digno, seguridad, infraestructura en vías y medios de transporte y educación.



¿Qué errores no se deben cometer en una crisis?

Bogotá es desigual. Hay altos niveles de informalidad y emprendimiento. Error es no pensar en que hay personas con hambre, pobreza extrema. No hay que definir políticas sin un diálogo entre las partes.

‘Error: no negociar vacunas rápido’

Jairo Orlando Villabona, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Jairo Orlando Villabona, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Foto: Archivo particular

¿Cómo está la situación fiscal de Bogotá?



Delicada por la pandemia. El PIB de la ciudad fue negativo en 6,6 %. Sin embargo, históricamente ha tenido unas finanzas sanas; eso hace que el golpe no sea tan fuerte. Una ventaja del Distrito es que sus gastos de funcionamiento no son tan altos como los de la Nación, estos son solo del 13,4 %, frente al 58,9 % del país; la deuda tampoco es muy alta. El mayor riesgo será aplazar un poco algunas inversiones si no se cumple con el recaudo.



¿Qué cifras le preocupan?



El único sector, junto con el inmobiliario, que creció el año anterior fue el financiero, como pasó con el país, pero de resto el decrecimiento fue muy significativo. En la industria fue del 13,6 %; en el entretenimiento, 10,4 %; en construcción, 30,4 %. Eso implica que el desempleo puede seguir aumentando. Si no se vacuna a toda la población, esta seguirá decreciendo.



¿Es necesaria una reforma tributaria?

​

La reforma sí es necesaria, la que se cayó no; este gobierno lleva tres reformas en tres años, eso solo es una evidencia del fracaso y mala planeación de las anteriores. Deben modernizarse los sistemas de información, integrarse a nivel nacional; por ejemplo, deben hacerse fiscalizaciones conjuntas con la Dian, como se hace en los países desarrollados, eso es más eficiente.



¿Qué debería contemplar esta?



En Bogotá, se debe estimular mediante el sistema tributario la industria, la investigación, la ciencia y la tecnología. Es el único camino para dejar de depender, generar empleo y desarrollo.



Creo conveniente eliminar los estratos. No es lo mismo tener un apartamento de $ 700 millones estrato 6, que otro o una casa de $ 10.000 millones del mismo estrato; deben tener tarifa diferente.



¿Cuáles sectores deben ser apoyados?



La cultura, los restaurantes, el sector industrial. Deberían existir unas líneas de crédito directas subsidiadas del Distrito. Hay que invertir en infraestructura, obras civiles y edificaciones. Estas buscan reactivar la generación de empleo, que se vio afectado por la pandemia.



¿Cómo tomar decisiones sin entrar en el debate salud o economía?

​

Con equilibrio. El mayor error del país fue no negociar oportunamente la compra de vacunas.



¿Cuáles proyectos deben avanzar?

El metro; un Banco del Distrito, que este pusiera una parte, y miles de bogotanos, el resto. Hay que mejorar la infraestructura de salud. Deben incentivarse los trenes que unan a los municipios cercanos, generan empleo y progreso.



¿Qué errores no se deben cometer en una crisis?

Aunque hay que tomar muchas decisiones rápidas, estas deben ser muy analizadas y por los expertos de cada tema.

‘La pobreza extrema se triplicó’

Guillermo Sinisterra, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

Guillermo Sinisterra, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana. Foto: Archivo particular

¿Cómo está la situación fiscal de Bogotá?

Aumentó el déficit fiscal por la pandemia, a través de un mayor cupo de endeudamiento, una caída en el recaudo y la activación de vigencias futuras. Sin embargo, Bogotá siempre ha tenido unas cuentas saludables y así sigue.



¿Qué cifras le preocupan?



La pobreza extrema se triplicó, ahora hay más de 1,2 millones de pobres extremos, esto quiere decir que no pueden comer 2.100 calorías al día. El sector del entretenimiento está desapareciendo, y comercio, hoteles y restaurantes se han visto muy perjudicados. También preocupa el desempleo, que ronda el 20 %. Preocupa aún más que las mujeres jóvenes son las más afectadas con estas cifras.



¿Era necesaria una reforma tributaria?

​

Bogotá era una de las más beneficiadas con la reforma tributaria que se retiró. Solo en el programa de emergencia por la pandemia del año pasado se llegó con subsidios directos a más de 830.000 familias y en especie fueron más o menos el mismo número, de las cuales el Gobierno Nacional ayudó aproximadamente con la mitad. El Ingreso Solidario ha beneficiado a más de 300.000 a través de sus programas.



¿Qué debería contemplar una nueva reforma?



La ciudad está muy golpeada, el sector productivo aún no repunta, el desempleo es alto; más impuestos serían inconvenientes. Hay que esperar a que la economía se recupere.



¿Qué sectores deben ser apoyados?



Comercio, por el empleo que genera (mayoritariamente femenino); entretenimiento y cultura porque han sido los más golpeados; bares y restaurantes han sufrido mucho y generan empleo juvenil, y mantener lo que se viene haciendo con construcción. La vacunación es urgente.



¿Cómo tomar decisiones sin entrar en el debate salud o economía?

​

La Alcaldía ha sido muy responsable en cerrar cuando se prevé que puede colapsar el sistema de salud y ha hecho unos esfuerzos increíbles para ayudar a las personas en pobreza.



El problema grave es la clase media, hogares que reciben entre 1,5 y 4 millones al mes y que, por ejemplo, perdieron sus trabajos. Para ellos no hay ayudas y la situación es angustiosa.



¿Cuáles son proyectos de ciudad que deben avanzar?



En infraestructura, Metro y TransMilenio de la 68, el corredor verde de la 7.ª, son proyectos que generan mucho empleo.



¿Cuáles son los errores que no se deben cometer en materia económica?

​

Quedarse sin plata, no atender a los menos favorecidos y no hacer caso a los expertos en epidemiología.

