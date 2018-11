Así es la vida tras haber estado catorce años en la cárcel

Julio César Durán tenía 19 años. En medio de una riña se vio involucrado en un homicidio y tuvo que enfrentar un proceso por el que fue condenado a más de 30 años de prisión. Su vida se detuvo.

En el 2013, después de completar cerca de 14 años privado de la libertad y tener un comportamiento ejemplar, finalmente salió. Sin embargo, todavía no logra desprenderse por completo de la sombra de la cárcel. Pasó por La Modelo, La Picota y por el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá.



Durante todo ese tiempo, relata, fue testigo de todo tipo de situaciones propias de las prisiones: peleas, drogas, hacinamiento; pero él trató de apartarse de todo.

“Siempre me dediqué a hacer trabajos, talleres y a estudiar con el Sena para tratar de mitigar el encierro y no buscar escape en otras cosas”, cuenta Julio César.



También, estando tras las rejas, tuvo dos hijos con su pareja, quien jamás lo abandonó. Según dice, volver a casa para convivir con los hijos que no vio crecer, con la familia que siguió adelante sin su presencia –además de adaptarse a una ciudad transformada y buscar la aceptación de la sociedad–, es lo más difícil de su condición de pospenado, como se les conoce a quienes cumplen sus condenas.



“Cuando salgo, imagínese, es un proceso. Yo entro a los 19 años y salgo de 33; entonces, la gente es distinta, muchos ya no estaban, el barrio cambió; cuando fui a la cárcel no había TransMilenio, era un problema para coger ese bus”, recuerda.



Como Julio César, según la teniente Sandra Calderón, coordinadora de Casa Libertad –un convenio entre el Inpec, el Ministerio de Justicia, Colsubsidio y la fundación Acción Interna para capacitar y orientar a personas que salen de prisión–, solo en Bogotá, un promedio de 400 personas quedan en libertad cada mes tras cumplir con sus penas. En el país son aproximadamente 3.400.

El proyecto Plomero Profesional de Pavco, en alianza con Casa Libertad, continuará en el 2019. Foto: Cortesía fundación Pavco

Según explica la oficial, la facilidad que hay en Colombia para verificar las anotaciones y antecedentes judiciales de los ciudadanos hace que las puertas laborales se les cierren a los pospenados. Ella señala que la comunidad, las empresas y la sociedad en general deben ser más abiertas para quienes buscan una segunda oportunidad.



Precisamente, Casa Libertad –el convenio que coordina la teniente–, desde su inicio en junio del 2015 ha prestado atención y asesoría para su reincorporación a la sociedad a 1.352 personas que salieron de prisión, entre ellas Julio César.



Esta iniciativa representa un ejemplo para combatir uno de los principales problemas de seguridad en la ciudad y el país: la reincidencia. Según la teniente Calderón, solo 42, de todos los pospenados que han atendido, han vuelto a caer tras las rejas.



“Hay personas que por una mala decisión o un descuido llegaron a una cárcel y están pidiendo una segunda oportunidad. Es tratar de ponerse en sus zapatos; salen con una desubicación, y si les cerramos las puertas, indirectamente, es llevarlos a que nuevamente cometan un delito”, explicó la coordinadora de Casa Libertad.

Otra oportunidad

Uno de los campos de acción del proyecto se enfoca en la intermediación laboral, capacitar a los pospenados para que puedan ser contratados por alguna empresa o iniciar sus propios negocios. En medio de esto, desde hace tres años surgió una alianza con el Sena y Pavco: Plomero Profesional.



Vanessa Caicedo, directora de la fundación Pavco, señaló que ya se han graduado tres promociones, en total 33 personas. Además, al término del taller, quienes lo cumplen satisfactoriamente reciben como dotación una completa caja de herramientas, que es el capital semilla con el que buscan volver a empezar.



Julio César se graduó como plomero, recibió la certificación y sus nuevas herramientas de trabajo. Aunque todavía no ha podido encontrar un empleo estable, es el elegido en el barrio para reparar tuberías o hacer las reparaciones de los hogares de sus vecinos.



“Estoy muy agradecido. Ahora trabajo en lo que salga, y con el grupo de compañeros que nos graduamos nos llamamos cuando a alguno le sale algo para hacer”, relata lleno de esperanza Julio César, quien participó hace poco en un voluntariado en el barrio Obrero de Quibdó, en Chocó.



Allí ayudó en la construcción y reparación de algunas humildes viviendas en lo que fue una iniciativa de la Presidencia, la Alcaldía de Quibdó y Pavco.



“Fue lo mejor, son cosas que marcan; uno ha estado en una parte donde se ve el encierro, las drogas, los problemas; y llegar donde se ve la miseria, niños que tienen que alimentarse con agua de lluvia porque no hay acueducto y alcantarillado crea consciencia. Es gratificante saber que también podemos aportar a la sociedad y dar un granito de arena para que no incurran en los mismos errores que uno”, concluye Julio César.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Twitter: @oscarmurillom

Escríbame a oscmur@eltiempo.com