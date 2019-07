‘En una jornada de 15 horas me gano $ 25.000’: bicitaxista

Hernando Hernández se levanta todos los días religiosamente a las 4:30 de la mañana, se baña y se viste con ropa cómoda que alistó desde la noche anterior (tenis y una sudadera), desayuna lo que le prepara su esposa y guarda la coca con el almuerzo dentro de la maleta, se despide de sus hijos y sale a ganarse la vida en un bicitaxi como conductor.

Él es uno de los 5.535 bicitaxistas que, según el censo de caracterización de esta actividad en Bogotá, entregado este jueves por la Secretaría de Movilidad, existen en Bogotá.

Cifras Secretaría de Movilidad. Foto: EL TIEMPO

Hernández trabaja en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, desde hace 10 años. La primera carrera casi siempre la hace pasadas las 5 de la mañana, como sus demás compañeros. A las 12 del día tienen un pequeño descanso que aprovechan para almorzar y para llamar a sus familiares.



De ahí en adelante siguen pedaleando. “En este oficio hay que ser juicioso y constante para poder ganar algo de dinero”, describe.



Mientras nos cuenta esto, uno de sus compañeros que está parqueado en la avenida Ciudad de Cali con calle 43 sur recibe la orden de salir de turno y ayuda a una señora a subirse al vehículo que maneja.



Ella previamente le había dicho que la trasportara desde el portal Américas hasta el parque Cayetano Cañizales y habían acordado un pago de 1.000 pesos.



Aunque arrancan con un pedaleo fuerte, ellos saben que durante el camino otro pasajero le puede sacar la mano para que también lo lleve al mismo sitio y deben frenar, recogerlo y volver a pedalear. “Esto es algo rutinario y hace parte de la labor”, asegura otro de los conductores, que está de segundo en la fila de turnos.



Esto que vive a diario Hernández y sus compañeros está reflejado en las cifras del censo, en el que se destaca que para el 90 por ciento de quienes trabajan con el triciclo, esta es su única fuente de ingresos. “El 23 por ciento de los censados son adultos mayores, el 67 por ciento tiene entre 18 y 44 años y el 27 por ciento son venezolanos”, dice el informe.



“Este trabajo se puso un poco más pesado con la llegada de los venezolanos, pues ellos también buscan una opción de trabajo y este es el bicitaxismo. Nosotros los hemos aceptado porque sabemos que la vida no es fácil y menos en un país diferente”, describe Hernández, de 39 años.

En este oficio hay que ser juicioso y constante para poder ganar algo de dinero FACEBOOK

TWITTER

Para la mayoría de los trabajadores, a las 4 de la tarde ya deben tener en el bolsillo cerca de $ 40.000, con lo que pagan la cuota al propietario del carro y empiezan a recolectar lo que les quedará a cada uno de ellos. “Al día me ganó entre 25.000 y 30.000, pero hay jornadas en la que el trabajo se pone muy duro y uno no se alcanza a ganar ni 15.000 pesos”, manifiesta Hernández.



Este testimonio no está tan lejos de la realidad que reflejaron las cifras de la Secretaría de Movilidad, ya que los conductores pagan aproximadamente 20.982 pesos diarios al propietario del vehículo por su alquiler.



En el estudio también se identificaron las zonas en las que más bicitaxistas hay en la ciudad, y estas son las localidades de Kennedy y Bosa, con el 63 por ciento del total. El censo deja claro que “de los 5.535 bicitaxistas que hay en Bogotá, el 52 por ciento vive en estrato 2 y de lunes a viernes en promedio se realizan 31 viajes diarios por conductor”.



Ya cuando el reloj marca las 8 de la noche, nuevamente los bicitaxistas se empiezan a reunir para guardar los carros y emprender su ida a la casa tras la labor cumplida. “En los últimos tres años, este oficio me ha dado para darles estudio a mis cuatro hijos, para pagar el arriendo y sobrevivir con mi esposa. No hemos podido hacer un ahorro para la casa, pero con constancia sé que lo voy a lograr”, describe Hernández luego de su jornada laboral.

Sigue la regulación

Este censo hace parte de los requisitos que estableció el Ministerio de Transporte en una resolución expedida en agosto del 2018 y con la que se regula este tipo de transporte en las ciudades. Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, aseguró que en estos momentos se está realizando la estructuración técnica, legal y financiera del bicitaxismo y en ella se definirá dónde opera este servicio y cómo opera.



“Además de caracterizar los aspectos claves en seguridad vial de estos vehículos, la formación de los conductores, la tarifa que se definirá si es libre, como hasta ahora, o no. Otro punto es la organización que tendrán ellos, pero con mejores condiciones laborales”, destacó Bocarejo.

JOHN CERÓN

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO