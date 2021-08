Cuando Bogotá era la capital del piropo

¿En qué momento se perdió el ingenio y la caballerosidad que en otros tiempos hizo célebres a los cachacos de ley, los de terno, gabardina, sombrero de paño y paraguas, a la hora de galantear a una dama?

Los piropos a flor de labios hicieron historia y la mayoría eran de concurso en una época en que abundaban los cafés y los salones de baile, cuando para invitar a salir a una beldad a la pista se hacía de pañuelo perfumado en mano.



Con qué respeto y donaire se le tributaba un cumplido al ser más sublime, delicado y admirado de la creación, como coincidían los bardos del Café Automático, a la hora de enaltecer a una dama, en aquellos tiempos en que la carrera 7.º era una pasarela del glamour y la elegancia femeninas.



Piropo, del griego pyropus, que traduce rojo fuego y que los romanos utilizaron como granate para clasificar sus piedras preciosas de crisol y filigrana, es hoy una palabra lastimosamente en desuso si uno sintoniza el radar de la rústica y deslenguada manera de referirse al sexo femenino.



Un piropo era una obra de arte en el ejercicio de ponderar los atributos de la mujer, y no había que pensarlo mucho, porque los bogotanos de entonces, los de ‘ala, ¡cómo estás de chirriada!’ y saludo de venia, sombrero en mano, gozaban de la virtud repentista para expresarlo a boca de jarro, con una capacidad de improvisación que se reflejaba en el gracejo certero y oportuno. Un flechazo, al fin de cuentas.



Maestros del piropo hablado y escrito contaban padres y abuelos: Nicolás Gómez Dávila, Alfonso Palacio Rudas, Germán Arciniegas, Eduardo Caballero Calderón, su primo Lucas Caballero ‘Klim’, Plinio Apuleyo Mendoza, Roberto Cadavid Misas (el recordado Argos), Álvaro Castaño Castillo, Abelardo Forero Benavides y, con todos sus estornudos y desafueros flemáticos, el poeta del viejo barrio Santa Fe, don León de Greiff, entre otros de una pléyade de letrados que hicieron del breve elogio verdaderas joyas.



Herederos de esa factura estilística para resaltar los dotes de la feminidad, el piropo bogotano de resonancia llegó a abonar los terrenos fecundos de la poesía, en especial el soneto, como ese primer cuarteto que se conoce del Soneto a Teresa, rúbrica del maestro Eduardo Carranza, que se dice que, a la sazón de una glosa improvisada, tuvo su origen como uno de los más bellos y mejor construidos del parnaso colombiano:

“Teresa, en cuya / frente el cielo empieza / como el aroma / en la sien de la flor. / Teresa, la del suave desamor / y el arroyuelo azul / en la cabeza”.



No en vano, el padre de la recordada poeta María Mercedes Carranza, fundadora de la Casa de Poesía Silva, gozó de una fama acreditada de picaflor, cuando las damas vestían de sastre largo con abotonadura y el punto más sensual de su anatomía, objetivo de donjuanes de septimazo, era la perfecta redondez del tobillo, enfundado en media velada, imprescindible en el ajuar cotidiano, al igual que el corsé, el soutien de varillas, la enagua y el tacón puntilla.



Piropear era el solaz de los bogotanos de la Calle Real, y de su primoroso tejido dependía que la homenajeada, con un leve rubor de mejillas, correspondiera a la flor con un ‘gracias’, apenas perceptible. El piropo debía ser preciso, para nada edulcorado o sobrepasado en retórica, so pena de rayar en el retruécano cursi o en la chambonería. Palacio Rudas decía que el buen piropo debía tender más al epigrama, pero con una pizca de ironía.



Tiempos memorables y de grata recordación los de la conversa fina y con estilo. La radio oficiaba de academia, porque quienes ostentaban la responsabilidad de un micrófono daban fe de una enriquecida cultura que se transmitía con profesionalismo y claridad.



No hay sino que evocar las alocuciones de Álvaro Mutis, su tocayo Álvaro Castaño Castillo, su recordada esposa Gloria Valencia, desde los estudios de la HJCK, o en cabinas de la Radio Nacional de Colombia, el deleite de oír a Víctor Mallarino (padre), Fernando Gutiérrez Riaño, Teresa Gutiérrez, Judith Sarmiento, Cecilia Fonseca de Ibáñez o la voz seductora y cómplice de doña Hilda Strauss.



Del buen piropo, que dejó huella en la rancia Bogotá de paraguas abiertos, capuccino y trolebús, solo queda una vaga nostalgia, rescoldo de una época en que el refinado lenguaje era el santo y seña de sus habitantes, la carta de presentación de una ciudad a la que se le confirió con sobrados méritos el título de Atenas sudamericana.



Hoy, la bazofia lenguaraz se impone como uno más de los tantos virus endémicos que nos aquejan. Como nunca en su historia, los códigos del habla no pueden ser más precarios y ramplones en la vida cotidiana. Ni hablar de algunos medios de comunicación, donde se masacra la herencia castellana a punta de vulgaridad y extranjerismos.



Recalcar que la paz y la sana convivencia comienzan con las mejores palabras. Enhorabuena volver a oír piropos de la prosa de cofrecito de la Bogotá del ayer, verbigracia:



‘Si mi alma fuera pluma, y mi corazón, tintero, con la sangre de mis venas escribiría te quiero’.



‘Cuando vayas por los campos y te den los aires fríos, no le eches la culpa al viento, son los suspiros míos’.



‘Si la belleza fuese un instante, tú serías la eternidad’.



En mora, un concurso para reivindicar a su majestad el piropo.



RICARDO RONDÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO