Cinco minutos para tu jardín

El cuidado de las plantas es la actividad más importante después de diseñar un espacio natural, comienza recordando qué tipo de requerimientos necesita cada planta y así podrás proporcionar fertilizantes y agua de forma adecuada en los periodos diseñados por tu paisajista.

Realiza una revisión rápida cada semana en donde busques plagas o desarrollo de hongos indeseados en tu espacio. Sabemos que los insectos y plagas son parte del ecosistema en el cual vivimos y podemos tratarlos de varias formas; sin embargo si ves algo fuera de lo normal no dudes en actuar. Inicialmente realiza una mezcla de 10 cucharadas soperas por un litro de agua y atomiza tus hojas de abajo hacia arriba. Procura que la mezcla toque el inverso de las hojas ya que generalmente las plagas ubican ahí sus huevos, no obstante en caso de ver una hoja muy afectada, retírala inmediatamente.



En cuanto al crecimiento, es necesario observar cada planta mensualmente, ten en cuenta que llegaron de un tamaño inicial el cual puede ser pequeño, mediano o desarrollado: lo importante es entender que necesitan un tiempo de adaptación y crecimiento in situ para que se convierta en vegetación madura. Si observas tu jardín con muy lento crecimiento, recomiendo realizar una solución de 100 mililitros de melaza con un litro de agua, atomiza esta solución únicamente en hojas y tallos dos veces durante un mes y luego observa el resultado durante el mes siguiente.

No podemos descuidar nuestros árboles y arbustos, los cuales se benefician de una poda controlada utilizando siempre tijeras bien afiladas para ramas delgadas o sierras para las más gruesas, siempre realiza cortes en forma se sesgo y por encima de una intersección de ramas. Poda lo que veas en mal estado, enfermo o que haya crecido demasiado junto, así evitaremos el desarrollo de enfermedades en la planta. Una última recomendación que tenemos es que nunca podemos árboles o arbustos que aún tienen flor o fruto, ya que preferimos que éste termine el ciclo antes de pasar a darle una nueva forma. Al finalizar con ayuda de una pala o rastrillo retira plantas que no pertenezcan a tu diseño y me refiero a las no tan bien llamadas malas hierbas, las cuales a la larga no son tan malas, sencillamente son plantas que usan los nutrientes del espacio y crecen desordenadas en tu jardín.



Por último, disfruta tu espacio, disfruta realizar las revisiones semanales de 5 minutos y más aun descubre la alegría del mantenimiento mensual, no te estreses si alguna falla en el camino tan solo recuerda que todas las plantas en algún momento necesitan recambio, algunas veces pueden generarse por problemas ambientales o porque su ciclo de vida terminó y es momento de ser creativos en el jardín soñado.

CAROLINA QUINTERO

