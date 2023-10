Tráfico en Bogotá: estas son las ‘apps’ que le ayudarán a 'ahorrar tiempo' en trancones

Los trancones en Bogotá son la pesadilla que diariamente cientos de ciudadanos tienen que vivir. No importa el medio de transporte en el que las personas se movilicen o las rutas que decidan tomar, pues los trayectos entre la ciudad se pueden demorar largas horas.



De esta manera, algunas empresas se han apoyado en la tecnología para ayudar a que los usuarios 'escapen' del caos vehicular.



Un estudio hecho por Global Traffic Scorecard, de Inrix, una empresa que mide las condiciones del tráfico en más de mil ciudades de los cinco continentes, reveló que Bogotá es la sexta ciudad con más trancones a nivel mundial, añadiendo que es la primera de Latinoamérica durante todo el 2022.



Aunque aún no se conocen las cifras exactas que determinen la congestión vehicular para este año, se estima que no serían muy diferentes al anterior.



Según la investigación mencionada, los ciudadanos residentes de Bogotá perdieron alrededor de 122 horas en trancones vehiculares; esto significa en palabras más concretas que gastaron aproximadamente cinco días sentados frente al volante.



Asimismo, los últimos índices expuestos por 'TomTom Traffic', a través del medio de comunicación británico Financial Times, dan a entender que los conductores en Bogotá pierden 132 horas al año a causa de los trancones en las horas pico.



Estas cifras son el resultado de la realidad de 11.508.000 habitantes que viven en la ciudad, según cifras de MacroTrends. Es por esta razón que las empresas como Transmilenio han creado aplicaciones que tienen entre sus objetivos ahorrar tiempo y 'esquivar' trancones.



Trancón en la Avenida Américas. Foto: Twitter @BogotáTránsito

Debido a la congestión vehicular, los residentes de Bogotá han tomado la decisión de utilizar aplicaciones que indican los tiempos de trayecto de un lugar a otro, además de mostrar las zonas que cuentan con mayor tráfico.

TransMi App

Transmi App es una de las aplicaciones más completas en lo que respecta al reporte del principal medio de transporte público en Bogotá.



La 'app' fue diseñada por TransMilenio S.A. con el propósito de planear una ruta de viaje que permita optimizar el tiempo, encontrar buses públicos disponibles y ubicar paraderos del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp).



Otra de sus funciones es la geolocalización en tiempo real. Con ella, sus usuarios pueden valerse para hallar direcciones y ver dónde está la concentración de carros más elevada.

Moovit

Moovit es una aplicación de transporte público con un servicio de mapeo. Fue creada por la compañía de software israelí Moovit Inc y es usada en todo el mundo. Cuenta con más de 140 millones de usuarios, está presente en 200 ciudades y tiene idiomas configurables según el país.



La 'app' ayuda a planificar viajes en transporte público y privado, además propone las rutas más efectivas para trasladarse. Está disponible en dispositivos móviles Android e iOS.

Waze

Waze es una aplicación de tráfico y navegación manejada por la comunidad. Fue desarrollada por Waze Mobil y se creó como una herramienta para autos independientes. Funciona en tiempo real con satélite GPS que recopila información brindada por los usuarios de dispositivos móviles. Por eso, vale la pena señalar que entre más personas conduzcan con la aplicación abierta, y hagan sus reportes, más precisa debería ser la estimación del tráfico.



La información que la 'app' recoge mientras se está usando permite calcular la velocidad, comprobar la congestión de la ruta, avisar choques, indicar precios de peajes y ubicar controles de tránsito.

Google Maps

Google Maps es una herramienta que se enfoca en buscar ubicaciones.



Su modo de uso es sencillo, ya que la mayoría de dispositivos cuentan con esta aplicación. De no ser así, se puede descargar. Su función proporciona la facilidad de encontrar los lugares de interés más cercanos, evidenciar si hay congestión en las avenidas y calles, y también muestra cómo se ven los lugares reales a través de Google Street View.

La función 'Street View' de Google Maps permite explorar calles y lugares de todo el mundo con vistas panorámicas. Foto: iStock

