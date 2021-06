¿Cómo combatir las mafias infiltradas en el Portal Américas?

Hugo Acero, secretario de Seguridad, explica cómo las dinámicas criminales han afectado la protesta pacífica. Propone que el diálogo sea la salida a la crisis, pero también responder con protocolos a los hechos vandálicos y de delincuencia.

¿Por qué durante las protestas se han registrado confrontaciones violentas en puntos específicos?

De más de 1.200 protestas, marchas, plantones y bloqueos que se han presentado en la ciudad en 49 días que lleva el paro, solo en el 15 % ha habido intervención de la Fuerza Disponible y del Esmad, de acuerdo con los protocolos establecidos. En algunos de esos casos se han presentado hechos de vandalismo, violencia, que han terminado en pedrea, especialmente en horas de la noche y son protagonizados por unos pocos jóvenes, algunos bajo los efectos de licor y las drogas.



Portal Américas es uno de los puntos más críticos, ¿en qué momento se complicó la situación allí?

Cuando el objetivo de la mayoría, que era concentrarse allí para protestar pacíficamente, fue suplantado por unos pocos cuyo único objetivo todos los días ha sido vandalizar el Portal, el Cade y enfrentarse con el Esmad, especialmente en horas de la noche. Todo esto agravado con la venta y consumo abierto de drogas y alcohol y la presencia de menores de edad, que cada vez es más notorio.

¿Cuáles son las dinámicas criminales de esa zona? ¿Han influido en lo que se ha visto durante el último mes?



Cerca del Portal, en El Amparo, María Paz y algunos barrios circunvecinos de Bosa existen organizaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de drogas y ante la gran aglomeración en el Portal, especialmente jóvenes y menores de edad, se han dedicado a vender a quienes ya consumen y a inducir a quienes todavía no lo han hecho, inclusive regalando drogas, especialmente bazuco, como lo denunciaron funcionarios de la Personería.



Frente a esta situación, los organismos de inteligencia e investigación criminal de la Policía y la Fiscalía han abierto varias noticias criminales y están recogiendo pruebas para ejecutar acciones contundentes frente a estos criminales.



Se ha denunciado que en esa zona están pagando a personas para generar caos, ¿qué acciones han adelantando allí?



Ha habido denuncias al respecto, se adelantan las investigaciones respectivas por parte de la Policía y la Fiscalía y se espera que en los próximos días haya resultados importantes sobre estas y otras denuncias.

¿Cómo enfrentar a las mafias que están detrás de las protestas?



La única manera para enfrentar las estructuras criminales organizadas es con inteligencia e investigación criminal que permita identificar y judicializar todos los integrantes de cada estructura, atacar toda la cadena del negocio ilegal e incautar y expropiar los bienes adquiridos de manera ilegal, que es lo que más les duele.



¿Y para que esas estructuras no afecten la protesta pacífica?



Esa es la manera más efectiva, lo demás son detenciones sin las suficientes pruebas, por eso quedan libres a los pocos días.



¿Esto que pasa en las Américas también se ve en otros puntos de la ciudad?



Algunas de las concentraciones que se han dado en los Héroes tienen las mismas características en términos de consumos de drogas y alcohol. Aunque hay que destacar que se han presentado menos hechos de confrontación con la fuerza pública. También se han presentado hechos de vandalismo y violencia en Usme, en el sector de Yomasa y en Portal de Suba.

La ciudad se ha visto afectada por actos vandálicos, ¿hay grupos que operan exclusivamente para este fin? ¿Ha habido capturas por esto?



Se han presentado daños por más de 31.000 millones de pesos, siendo TransMilenio la más afectada con daños superiores a los 20.000 millones, le siguen los daños a los bienes de Movilidad por 6.933 millones; la Policía Metropolitana, 1.827; y del Instituto de Desarrollo Urbano, 1.221 millones, entre otros. Durante las jornadas del paro, la Dirección Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación ha reportado más de 280 personas capturadas.



Hasta ahora no se tiene información precisa sobre grupos u organizaciones criminales detrás de estos hechos, que se siguen investigando por parte de la Fiscalía y la Policía.

¿Cómo ha afectado la seguridad de los ciudadanos el paro?



Este paro ha sido muy largo, 49 días, y ha demandado un gran esfuerzo de las autoridades, especialmente de la Policía, que ha dedicado la gran mayoría de sus hombres y mujeres para atender los distintos eventos del paro que se presentan todos los días en la ciudad. A todos los policías les ha tocado trabajar entre 14 y 18 horas diarias.



Hoy, además de cansancio, nuestros policías, como cualquier persona, tienen temor de que los lesionen o los maten, no solo en medio de las protestas violentas, sino cumpliendo el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos porque existen amenazas criminales en contra de ellos por ser policías.



Esta grave situación ha terminado afectando también la seguridad de los ciudadanos en Bogotá, en la medida en que no pueden atender los requerimientos ciudadanos, como lo hacen de manera cotidiana en medio de la normalidad. Hoy no tenemos una situación normal.



¿Cómo van los espacios de diálogo con los manifestantes?



La Administración Distrital ha tenido un diálogo permanente con las organizaciones que promueven el paro y organizaciones de derechos humanos, a través de la ‘Mesa distrital de seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización social pacífica’ y en varias oportunidades la alcaldesa se ha reunido con estas organizaciones.



De manera particular se ha intentado un diálogo directo con los grupos de ciudadanos y jóvenes que se congregan en el Portal de las Américas, pero han terminado con hechos violentos, protagonizados por quienes no están interesados en dialogar. Vamos a seguir insistiendo en el diálogo, sin dejar de atender, como corresponde y aplicando el protocolo, los hechos de vandalismo, violencia y delincuencia que se presenten.



REDACCIÓN BOGOTÁ