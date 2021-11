Así fue el ‘workquake’ que sacudió el mundo laboral

“Venga aquí y, luego, ¡por favor váyase por un mejor trabajo!”. Este es el principio que deberían aplicar las compañías que deseen ser exitosas y captar el mejor talento humano. O al menos así lo plantea Steve Cadigan, un reconocido gurú especializado en cultura empresarial, reclutamiento de personal y el mundo laboral. Antes de ser CEO de Talent Ventures LLC, esta figura de Silicon Valley fue un importante ejecutivo en LinkedIn y un analista y asesor de grandes empresas alrededor del mundo.



(Le puede interesar: Steve Jobs: consejos del genio de la innovación para confiar en uno mismo)

En los últimos años, Cadigan ha alertado sobre cómo la rotación laboral se ha venido acelerando. Citando cifras del Bureau of Labor Statistics, resalta que, para 2014, el tiempo de permanencia promedio de un empleado en una empresa era de 4,7 años; hoy la cifra bordea los 4,2. Ese mismo indicador tiene brechas abismales en las generaciones: por ejemplo, las personas que tienen entre 50 y 65 años pueden registrar, en promedio, 10 años de permanencia; mientras que los jóvenes entre los 25 y los 35 años apenas duran 2,8. Y no es un tema que se quede en el papel: este 2021, el ‘Great Resignation’ o el ‘Big Quit’, una ola de renuncias masivas, sacudió a Estados Unidos.



Ese y otros cambios han puesto contra las cuerdas al mundo laboral como lo conocíamos. Y para Cadigan esto tiene un nombre: workquake. Así se llama su último libro.



EL TIEMPO conversó con Cadigan luego de su conferencia en el Foro Bogotá, espacio organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre su libro y su llamado a acoger los efectos sociales que dejó el covid-19 para crear un mejor modelo de trabajo.

¿Qué quiere decir workquake?

Que esto es dramático, es un cambio masivo en muchas direcciones, y todo tiene que ver con el empleo: cómo las compañías deberían pensar sobre el trabajo, cómo la gente debería pensar sobre sus carreras y empleos. Todo se está sacudiendo.



Ya estaba cambiando antes, pero ahora va más rápido. La gente trabaja desde casa o la gente pierde trabajos, los negocios de las compañías deben cambiar. Es un terremoto a muchos niveles.

Antes del covid-19, usted ya decía que la gente iba a durar menos en su trabajo. ¿Esa tendencia seguirá?

Creo que va a continuar evolucionando de la misma manera. La gente va a durar menos en las organizaciones porque tiene más opciones y quiere probar cosas nuevas, quiere aprender cosas nuevas y se van a mover, a ver qué sucede.



El conocimiento de los trabajadores es mayor. Ahora vas a ver a la gente teniendo mayor control sobre la elección de a qué lugar moverse profesionalmente.

(Para seguir leyendo: El truco de Bill Gates para ahorrar de forma efectiva)

Usted habla de un cambio de paradigma: ‘Loyalty to learning, not company’...

No estoy diciendo que no sean leales a la compañía, sino que las compañías deben aprender que el empleado no es leal a él (empleador), sino a su crecimiento. Si quieres que sean leales a ti, debes ser leal a su crecimiento.



Esto es un mensaje para las firmas: ‘los empleados quieren tener una carrera de vida. Entonces, hazlos mejores, invierte en ellos y encuentra formas de crear cargos que les permitan crecimiento y ayudar a tu compañía’. Ahí está la magia.



Algunos líderes suelen decir ‘haz lo que digo’; pero no ‘¿puedes hacer lo que te digo? y te aseguro que voy a mostrarte nuevas cosas’, nuevas habilidades, con distinta gente, con nuevas tareas’. Si tratas de mantener a la gente como un prisionero de trabajo, eso no motiva a la gente a que se quede. El empleado tiene mayor poder hoy, especialmente los buenos trabajadores



Por eso las empresas deberían estar asustadas. Yo estaría asustado aquí en Colombia de pensar que cualquier país podría venir y llevarse a mi mejor gente.

Usted también dice: ‘Safety today is movement’. ¿Eso qué significa?

Creo que es un mensaje que las empresas deben comprender. ¿Por qué alguien está dejando tu compañía? Porque debe pensar que puede aprender algo más en algún otro lugar o que hay un mejor proyecto y más interesante; porque siente que si se queda haciendo lo mismo por un largo tiempo, no está creciendo, no está aprendiendo nuevas habilidades. Considera que si se va, va a tener el control de la situación.

¿Qué empresas ya han abrazado ese cambio?

Chipotle es un ejemplo, Spotify es otro. Spotify dice ‘no estarás en tu trabajo dos años, debes irte en dos años’. Eso no necesariamente significa dejar la compañía, sino cambiar de posición. Ellos hacen que el cambio suceda… y están invirtiendo en eso, dándole a la gente un nuevo trabajo, haciéndolos mejores.

Ya hablamos de qué deben hacer las empresas, pero ¿qué les diría a los trabajadores?

Uno. ‘Necesitas adueñarte de tu carrera, no esperes que las cosas vengan. No le des poder a la compañía, tú deberías tenerlo’.



Dos. ‘Busca siempre algo nuevo, qué puedes aprender, qué nuevas habilidades. Mantente en constante crecimiento y siempre construye tu red de contactos’.



También diría que las carreras no se construyen con trabajo duro; sino que se construyen a partir de la confianza. Si trabajo contigo y tú me ves trabajar dices ‘wow Steve es bueno, y si vas a otra compañía, (ellos) querrán a Steve, no porque vean que trabajas duro, sino porque alguien confía en cómo trabajas.

Hoy hay cierta resistencia a volver a la presencialidad, ¿será contraproducente para el mundo laboral?

No creo que sea malo, ni que las conexiones se estén acabando. Creo que las conexiones laborales son mucho más justas ahora: cuando trabajábamos presencial, hablaban los demás y tú no podías; en Zoom todos tienen que permitir que uno hable a la vez. Por otra parte, con Zoom estoy en tu casa, te veo, veo a tu familia, escucho a tu bebé llorar, a tu perro ladrar, te conozco más a ti: a la persona, no al trabajador.



Sí, hay muchas cosas que perdimos, pero hay mucho que ganamos. No creo que sea peor, solo es diferente. Y estamos aún aprendiendo, y quizá aprendiendo de mejores maneras.

¿Qué lecciones de la pandemia no deberíamos perder de vista?

Que con esto conocimos más la personalidad de nuestra gente. Si soy tu jefe, necesito que te sientas seguro y que tu familia está segura, de otra manera no vas a hacer un buen trabajo para mí. No necesitaba saber eso antes, pero necesito saberlo ahora.



Tengo que conocerte, porque si algo te preocupa, no rindes, no vas a dar lo mejor. Es continuar con una mayor conexión humana porque estamos atravesando por tiempos difíciles; eso requiere un gran entendimiento del otro. Esperamos que construyamos eso en el futuro.



Y también creo que estamos probando que podemos hacer un buen trabajo teniendo más libertad de tiempo. Esa libertad es poderosa para tener la vida que quiero, todos empezamos a aprender a tener una relación más sana con la persona, no con el trabajador.

(Además: El arte de crear un espacio organizado y productivo)

La salud mental hoy es un valor clave para los empleados, ¿cómo las compañías pueden manejarla?

Antes de la pandemia, la mayoría de las compañías tenían como primera preocupación lograr una mayor diversidad, es decir, mayor oportunidad para las mujeres en negocios. De lo que tú hablas es bienestar y hoy el bienestar está en el top de las preocupaciones de la mayoría de las compañías.



Lo que podemos hacer es que sea más intencional garantizar la salud mental, permitir desconectarse, decir a los email o a las llamadas en fin de semana o en la noche. Una de las grandes trampas en las que la gente cae hoy es que creen que tienen que trabajar más porque su jefe no los ve, creen que tienen que mostrar que trabajan duro, y eso no termina bien



Hay que comunicarse más con los empleados. Hay que ayudarlos a desconectarse. He visto compañías en las que si tú vas a enviar un email un sábado, se genera una respuesta automática: ¿estás seguro de que quieres enviar eso? ¿no puedes esperar al lunes?



También le puedes preguntar a tus empleados, qué puedes hacer. Tenemos que diseñar para el juego y para la risa, todo es muy serio ahora. Hay un negocio millonario ahora: Calm. Es una app de meditación, sé que hay compañías que se la están dando a sus empleados y los hacen usarla 5 minutos al día, lo agendan en su jornada.

ANA PUENTES