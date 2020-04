Cómo aplicará el ‘pico y género’ en Bogotá

En una decisión inédita para la capital del país, los hombres y las mujeres no podrán salir a la calle el mismo día. Esta restricción de ‘pico y género’ fue anunciada este miércoles por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El decreto en cuestión señala que en los días pares (2,4,6 y 8) solo podrán circular mujeres y en los días impares (1, 3, 5, 7 y 9), hombres. Las personas transgénero, aclara el decreto, lo harán de acuerdo con el sexo con el cual se identifiquen.



La restricción comienza a aplicarse de manera pedagógica este Jueves Santo y será obligatoria a partir del próximo lunes 13 de abril. La sanción establecida para quien salga a la calle sin estar entre los exentos es de 936.320 pesos.



(Le puede interesar: Pico y género en Bogotá para salir a la calle)



Una medida similar se aplicó en los municipios de Tabio y Caparrapí, en Cundinamarca. En otras ciudades, en cambio, como Medellín, Cali e Ibagué, la restricción se aplica con base en el último número de la cédula. También la establecieron Tabio y Caparrapí, en Cundinamarca. Soacha estableció un ‘pico y cédula’ para TransMilenio.



La medida en Bogotá, que se expide en el marco de la emergencia por el riesgo de contagio por covid-19, busca controlar aún más la circulación de personas y las aglomeraciones en la ciudad, una situación que no había sido posible hasta ahora.



De hecho, casi todos los días se vienen registrando largas filas en supermercados y concentraciones de padres de familia que reclaman bonos de alimentación escolar y personas que eran convocadas por cadenas de WhatsApp.

“Esta restricción adicional es para facilitar el control, para que la policía haga más fácil la verificación”, dijo la alcaldesa al explicar el alcance del decreto 106 del 8 de abril. López agregó que a partir de ahora van a ser más estrictos con la exigencia de no salir a la calle.



Las nuevas medidas se aplican de manera obligatoria entre las 00 horas del 13 y las 11:59 p. m. del 26 de abril, fecha hasta la cual se extendió la cuarentena nacional, la cual comenzó el 25 de marzo. Sobre esta prolongación, la alcaldesa dijo que la celebraba como un “avance”, pero que habría preferido que fuera hasta la primera semana de mayo.



(Vea también la galería: Indígenas Embera amanecieron en el Tercer Milenio)



Bogotá completó ayer 20 días de aislamiento, si se cuenta desde el 20 de marzo, cuando empezó el simulacro, el cual empató con la cuarentena nacional.



Durante su exposición, la alcaldesa les llamó la atención a los habitantes de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Kennedy y Bosa, donde se ha reportado desobediencia a la orden de resguardarse y empiezan a aparecer casos de coronavirus. En la ciudad van 992 contagiados.



Por eso, a estas últimas zonas, les advirtió que no piensen que “estar en el sur o en el suroccidente evita el contagio”. Y agregó: “Si no cumplimos la restricción, estamos literalmente poniendo en riesgo la vida”.

Esta restricción adicional es para facilitar el control, para que la policía haga más fácil la verificación FACEBOOK

TWITTER

Entre las decisiones anunciadas ayer en Bogotá también están los taxistas, uno de los sectores más expuestos al contagio con el virus. Ellos, según López, de ahora en adelante deben llevar un registro de los pasajeros, con nombre, origen y datos de contacto.



En cuanto a TransMilenio, donde también se presentaron concentraciones, la orden a los operadores es que no pueden transportar más del 35 % de la capacidad de pasajeros. La idea es que entre las personas haya una distancia prudencial.



(Además lea: Cierre de 48 horas de Corabastos no significa desabastecimiento)



López aclaró que se mantienen las 37 excepciones establecidas en principio para la cuarentena, entre ellas las personas que se dedican a actividades vitales como salud, servicios de cuidado, servicios públicos, domicilios y transporte y comercialización de alimentos.



En este grupo también están los servicios financieros y funerarios, además del permiso para sacar las mascotas en el entorno del domicilio de la persona.



El ‘pico y género’ causó todo tipo de reacciones en las redes sociales, en las cuales hubo mensajes apoyando la decisión, así como cuestionamientos. Entre estos últimos estuvo el abogado Ramiro Bejarano, quien la consideró “discriminatoria e inconveniente”.

Más plata para Bogotá solidaria

La alcaldesa anunció que se destinarán $ 545.000 millones adicionales para el programa Bogotá solidaria en casa, mediante el cual se espera atender a 500.000 familias pobres y vulnerables, 150.000 de ellas con donaciones.



Pero, según dijo, esto significa que se van a trasladar recursos de otros programas para mantener las ayudas. Ya se han invertido $ 22.000 millones.



La mandataria dijo que este años sí se van a terminar obras viales, se va a cubrir el funcionamiento de las localidades, los programas del adulto mayor y otras poblaciones vulnerables. "Todo lo demás se va a concentrar en Bogotá solidaria se queda en casa", aseguró.

Redacción Bogotá

@BogotáET