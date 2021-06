Pandemia aumentó riesgo de sobrepeso en niños menores de 5 años

En medio de los cierres de instituciones educativas y pocos espacios para la actividad física, los niños han sido quienes más han visto perjudicada su salud mental y física durante el contexto de pandemia.



El Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes alertó que la tendencia de exceso de peso aumentó en niños menores de cinco años entre 2019 y 2020. En los datos, que tienen como fuente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud, se evidencia que para el año pasado se acrecentó el riesgo de sobrepeso y obesidad en esta población.

El riesgo de peso se encontraba en descenso con 13,8 por ciento, pero el 2020 registró un 15,1 por ciento. El sobrepeso no registraba el valor actual desde hacía nueve años, al igual que los indicadores de obesidad que venían disminuyendo, pero volvieron a concentrarse en el porcentaje que se arrojaba para el 2011 (ver gráfico).

Luis Hernández, epidemiólogo de ese centro educativo, explica que estos indicadores se dan por tres razones. La primera se debe a que los padres de familia de menores de 5 años, por la pandemia, dejaron de atender las consultas médicas de crecimiento y desarrollo. La otra causa la establece por el sedentarismo, pues se redujeron los espacios abiertos para el disfrute de los niños. Y, por último, menciona las dietas poco saludables en la población.



“Se ha deteriorado la dieta. Se ha disminuido el consumo de frutas y verduras”, dice Hernández, quien además sostiene que en medio de la coyuntura del paro nacional la seguridad alimentaria podría seguir afectada, más que todo para las personas que viven en estratos uno y dos.



Similar a las razones de Hernández, Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, dice que desde esta organización se han identificado factores que contribuyen a la obesidad y al sobrepeso en menores de cinco años. Por ejemplo, uno de estos está relacionado con la lactancia materna, en la cual se reemplaza con fórmulas infantiles ultraprocesadas y en muchos casos con altos niveles de azúcar, lo que hace que a muy temprana edad los niños se encaminen hacia el sobrepeso y la obesidad.

A esta dinámica que se venía presentando antes de la pandemia se le añade que las condiciones sociales y económicas del último año hicieron que muchas familias entraran en inseguridad alimentaria. Según cifras del Dane, más de un millón de bogotanos, que están en pobreza extrema, no pueden garantizar sus tres comidas diarias.



“Nosotros denunciamos muy temprano en la pandemia que lo primero que se empezó a dar como ayudas a las personas que estaban en esta situación de inseguridad alimentaria fueron productos no saludables, con exceso de azúcar y grasas no saturadas”, explica Piñeros, y añade que gran parte de la alarma que tiene hoy la ciudad con el sobrepeso y la obesidad puede estar relacionada con que estas carencias y necesidades se suplieron con alimentos que no aportan nutrientes, pero engordan.



En el Congreso cursa la ley de comida chatarra que busca que los productos alimenticios tengan un sello frontal en el que se advierta si contiene exceso de grasa, sodio o azúcar. Al proyecto solo le haría falta el último debate para que sea ley de la República, pero debería hacerse antes del 20 de julio o podría hundirse y se tendría que comenzar desde cero todo el proceso legislativo.

Y el cierre de colegios

Regreso a clases presenciales.

Aunque la industria ligada a la venta de alimentos considera que no es necesario cambiar el etiquetado, para sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil hacer estos cambios impactaría en los hábitos nutricionales de los menores.



Para Hernández y Piñeros, el aumento del riesgo en sobrepeso en niños durante la pandemia también está asociado al cierre de las instalaciones del sistema educativo. Ambos coinciden en que estos espacios, además de permitir la actividad física, también funcionan como refuerzo nutricional.



“Ir al colegio es su principal soporte alimentario del día, y el desplazamiento y la actividad física en los jardines son fundamentales”, dice Hernández.



El Distrito, a través de las secretarías de Educación e Integración Social, estableció el mecanismo de entrega de bonos canjeables para estudiantes de colegios oficiales y familias en condición de vulnerabilidad. Aunque antes se entregaban los alimentos directamente a las familias, en marzo se empezó a dar este apoyo económico para la compra exclusiva de alimentos cárnicos, frutas o verduras.

Boris Flomin, director de nutrición y abastecimiento de la Secretaría de Integración Social, indica que este problema de exceso de peso ha venido aumentando a nivel nacional y mundial en la última década.



“Según estas cifras, estamos ante un verdadero problema de salud física que requiere de estrategias y políticas públicas para frenar este avance de malnutrición”, dice Flomin.



Con estos datos, la Secretaría diseñó una ruta especial para acompañar a los menores de cinco años identificados con exceso de peso. A través de este trabajo, los casos son remitidos al sector salud y también se les brinda apoyo a las familias para orientar acciones sobre los cambios que se pueden hacer en su entorno y en los hábitos alimenticios.



