Así puede hacerse una prueba gratis de coronavirus si usa TransMilenio

Usuarios y funcionarios de TransMilenio (TM) podrán acceder a pruebas gratuitas de covid-19. Se trata del resultado de una alianza estratégica entre la empresa de transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Universidad de los Andes.

Esto en el marco de Covida, un proyecto de Andes que busca detectar el virus en poblaciones con alto riesgo de contagio, ya sea por su trabajo o por su alta movilidad en espacios públicos.

Los interesados deben pasar por un proceso de selección que incluye una inscripción vía internet.



Esta tiene como función validar los requisitos para participar en el proyecto, entre los que se destacan ser mayor de edad y residir en Bogotá.



En caso de ser seleccionado, el personal de Covida y Emermédica lo contactarán para programar una cita, que podrá llevarse a cabo en su residencia o en los dos puntos de tamizaje dispuestos en los centros comerciales Unicentro (norte) y Centro Mayor (suroccidente).



Además debe tener la tarjeta Tu Llave, esto con el fin de demostrar que es usuario o funcionario de TM.



Tenga en cuenta que también pueden ser beneficiados bomberos, taxistas, tenderos, policías, militares, personal de servicio doméstico, entre otros profesionales que por su trabajo tienen más riesgo de contagiarse.



En todo caso, cualquier seleccionado debe demostrar su ocupación con algún carné o certificado.



Según explica la página oficial de Covida, los diagnósticos que se adelanten en el marco de esta alianza serán a través de pruebas PCR (moleculares) que detectan el material genético del virus.



Estas funciona a través de la toma de tejido epitelial con hisopo. Un procedimiento que, según explica TM en su anuncio oficial, no toma más de cinco minutos.



Los resultados no se darán de manera inmediata, sino que recibirá la notificación hasta 72 horas después de realizada la muestra.(Siga leyendo: Fundación dona US$ 1 millón a Bogotá para lucha contra el covid).

La inscripción la puede realizar aquí.



Los resultados le llegarán en un correo electrónico, pero también puede ingresar a esta página web e ingresar el número de identificación con el que se inscribió a Covida.

