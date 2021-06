¿Multado por incumplir la cuarentena? Acceda a descuentos del Distrito

Hasta este 30 de junio hay plazo para acceder a los descuentos que ofrece la Alcaldía de Bogotá en el valor o intereses de las multas que se impusieron, entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020, por infringir las medidas de bioseguridad -como el uso del tapabocas, la cuarentena y el toque de queda- impuestas por el Gobierno Nacional y el Distrito para contener la propagación del nuevo coronavirus.



Es decir, si usted recibió alguna multa durante ese periodo y aún no la ha pagado o incumplió los acuerdos de pago con el Distrito Capital, podrá "acogerse a un descuento de hasta el sesenta por ciento (60 %) del total de su deuda y del cien por ciento (100 %) de sus respectivos intereses", según la Resolución conjunta No. 0247 del 11 de junio de 2021.



Para ello debe radicar una solicitud en la ventanilla virtual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Una vez en la página, diligencia el formulario y, una vez hayan verificado los datos, la entidad se comunicará con usted para hacerle saber si le concederán el alivio.



De ser así, se llega a un acuerdo de pago que no puede incumplir porque perdería el beneficio del descuento.

Al respecto, el secretario saliente de seguridad Hugo Acero explicó que: "El incumplimiento de una o más cuotas pactadas conllevará a la pérdida del beneficio y generará el cobro total de lo adeudado”.



De lo contrario, el ciudadano contará "con un plazo de hasta un (1) año contado partir de la fecha de suscripción del acuerdo para pagar lo debido, y para lo cual, las autoridades correspondientes aplicarán lo dispuesto en sus manuales

de cartera", explica el parágrafo 1 de la resolución citada.



Cabe destacar que estos alivios aplican para personas que adeuden más de una multa, pero no para los infractores de las normas de tránsito y transporte.



