Comienza la temporada de toros con otras reglas de seguridad

Este domingo comienza la primera de las cinco jornadas taurinas que se realizarán en la plaza de toros la Santamaría. El evento está programado para las 3:30 de la tarde, pero esta vez, con nuevas reglas de juego en materia de seguridad y logística.

Por disposición de la Alcaldía Mayor, el perímetro de cerramiento alrededor de la plaza se reducirá con respecto a los años anteriores con el objetivo de afectar lo menos posible la actividad cotidiana del centro de la capital.



Así, los cierres irán por la carrera 5.ª desde la calle 26 C hasta la calle 31, y por la carrera 7.ª entre calles 26 y 28. En el costado norte se permitirá flujo vehicular por la calle 28 y por el occidente se harán desvíos por la carrera 13.



Al cierre de esta edición, Casa Toreros, la empresa encargada de las corridas de este año, no había confirmado cuál sería el plan de ingreso de asistentes a la Santamaría. Sin embargo, el director de la empresa taurina, Anwar Farías, sí aseguró sentirse tranquilo con las medidas tomadas por la Alcaldía.

“Ellos (la administración distrital) son los primeros interesados en que no ocurra ningún acto de violencia. Confío en que la seguridad está garantizada y me siento tranquilo con el perímetro. A la gente le hemos recomendado que llegue temprano y lo haga en paz”.



Desde Casa Toreros se confirmó al presencia de al menos 150 personas de logística. La Secretaría de Seguridad sumará 100 gestores de convivencia. Al lugar no está permitido el ingreso de menores de siete años. También está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro y en los alrededores de la plaza.

La Fiesta No Brava

Paralelo a la corrida de toros se realizará una agenda cultural y ambiental como forma de protesta. Esta programación está respaldada por la Alcaldía Mayor.



En lo que respecta a las actividades culturales, estas se pueden conocer en la página web www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Este domingo, por lo menos, habrá talleres de lectura en los Paraderos Paralibros de la plazoleta del Rosario y El Renacimiento, de 9 a. m. a 2 p. m. Además, será la presentación big band de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en la estación Museo Nacional, de 2 a 4 p. m.



También hay una programación más relacionada con el movimiento antitaurino, que incluye un performance frente a la estación de TransMilenio Museo Nacional de 12 a 2 p. m., un flashmob en el semáforo de la carrera 7.ª con calle 28 de 2 a 3 p. m., y el acto simbólico Tortura y Muerte de un Inocente en la carrera 5.ª con calle 27 de 5 a 6 p. m.



