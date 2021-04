Este viernes comienza a regir de nuevo la cuarentena en Bogotá

A partir de mañana viernes 30 de abril comienza de nuevo el confinamiento establecido en la medida 4 × 3. Eso quiere decir que viernes, sábado y domingo hay cuarentena total hasta el próximo lunes 3 de mayo, a las 4 de la mañana.



Todos los establecimientos de comercio esencial deberán cerrar a las siete de la noche para poder cumplir el toque de queda a partir de las ocho de la noche. Rige para supermercados, tiendas, restaurantes, entre otros. Por supuesto, no se aplica para servicios de salud, seguridad y transporte que sean las 24 horas. El espíritu de esta medida es que no haya nadie a la hora estipulada.

El toque de queda nocturno rige todos los días desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana: en ese horario no podrá haber circulación general en las calles (salvo en los casos de extrema necesidad, de fuerza mayor o en las actividades exceptuadas). Las reglas para el toque de queda son, en general, las mismas que las de la cuarentena de fin de semana.



Habrá ley seca todos los días desde hasta el 9 de mayo. Solo se permite venta de bebidas embriagantes a domicilio. Recuerde que también se suspendió el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicas y privados hasta las cero horas del 10 de mayo. Continúa la medida del pico y cédula hasta el 9 de mayo de 2021, tal como ha venido funcionando. Si su cédula o documento de identidad termina en dígito par, los días pares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas. Si su cédula o documento de identidad termina en dígito impar, los días impares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas.

El pico y placa sigue funcionando con normalidad, excepto en el horario de restricción nocturna y los días de cuarenta estricta, en los que opera la restricción total de la circulación de personas y vehículos, excepto aquellos casos expresamente facultades por el decreto distrital 157 de 2021. La recomendación sigue siendo no hacer reuniones en lugares cerrados para detener la velocidad de contagio. Se aplica a reuniones con amigos o familiares diferentes de los que ya viven en un hogar.

