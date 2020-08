Comercio al por menor puede operar cinco días a la semana

Los nuevos anuncios sobre las medidas para la fase de la pandemia de covid-19 que desde hoy empieza a vivir Bogotá benefician principalmente al comercio al por menor, es decir, a todos los negocios de venta directa al público, muchos de los cuales aún no han podido abrir sus puertas.

(Le puede interesar: Chapinero, una de las localidades más golpeadas por las cuarentenas)



Ellos podrán funcionar de miércoles a domingo, de 5 a. m. a 10 p. m. En principio, la Alcaldía había establecido que estos establecimientos operarían solo 4 días a la semana, sin embargo, luego de escuchar las propuestas de diferentes sectores, les dio uno más.



La Cámara de Comercio de Bogotá reporta que en la ciudad hay 190.643 establecimientos comerciales con registro mercantil, y cerca del 97 por ciento corresponde al comercio al detal.



En este sector están papelerías, almacenes de textiles y prendas de vestir, abarrotes, autopartes, vehículos, zapaterías, cacharrerías, papelerías, droguerías, entre otros negocios. Según Acopi, en este sector se ubican las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que en su mayoría están en los barrios.



(Le puede interesar: ¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá)



A junio pasado, el ‘Boletín del comercio al por menor’, de la Secretaría de Desarrollo,

indicaba que este sector presentaba una reducción de las ventas del 26 por ciento, frente a un año atrás.



Las nuevas medidas también cobijan a vendedores informales, quienes deberán operar de miércoles a domingo; los restaurantes dentro de centros comerciales, las iglesias, la compra y venta de licor y excepciones para el ‘pico y cédula’ (ver recuadros).



(Le puede interesar: Dos hermanas fueron asesinadas en una vivienda del barrio Villa Mayor)

Qué dicen los gremios

Pero si bien el comercio al por menor es el más beneficiado con las últimas decisiones del Distrito, al contar con 5 días en los cuales podrán abrir desde hoy sus puertas, eso sí, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, los gremios del comercio y de las mipymes en la ciudad consideran que no es suficiente.



Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, dice que agradecen el día adicional, pero la única solución es que puedan abrir todos los días, con excepción de los lunes y martes después de las 3 de la tarde. “El comercio al detal es el final de la cadena productiva. En la medida en que ese final sea amplio, toda la cadena fluye. Este sector está en una situación desesperante, y el último grito de auxilio que estamos pidiendo es terminar de abrir el comercio, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad”, asegura Orrego.

El comercio al detal es el final de la cadena productiva. En la medida en que ese final sea amplio, toda la cadena fluye FACEBOOK

TWITTER

Una posición similar tiene Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi, quien dice que son insuficientes solo 4 o 5 días a la semana y pide que debe ser toda la semana. Osorio afirma que, además, necesitan acompañamiento del Gobierno Nacional y promover desde este año las compras públicas, el empleo con obras públicas e incentivos tributarios.



(Además: Todo lo que tiene que saber sobre la nueva normalidad en Bogotá)

Lo que debe tener en cuenta si va a ir a un centro comercial

¿Qué va a abrir?



-Comercio esencial: los negocios relacionados con abastecimiento (alimentos, aseo, medicinas, etc.).

-Comercio no esencial: los establecimientos de venta de ropa, papelerías y peluquerías, entre otros.

-Plazoletas de comidas: pueden funcionar con aforos limitados y medidas de bioseguridad.



¿Cómo serán los horarios y el ingreso de visitantes?

El centro comercial debe organizar el ingreso en las entradas y orientar a los visitantes.



-Para ir a comercio esencial: de domingo a domingo. No tienen restricciones de horario.

-Para ir a comercio no esencial: de miércoles a domingo. La franja de horario -permitida es de 5 a. m. a 9 p. m.

-Para ir a las plazoletas de comidas: de miércoles a domingo, de 5 a. m. a 10 p. m. (la reactivación comenzará una vez sean autorizados, uno a uno, los negocios gastronómicos por la Administración Distrital).

Tenga en cuenta que los domicilios sí funcionan toda la semana.



(Le puede interesar: Esto dijo Claudia López sobre pico y cédula en Bogotá desde el jueves)



¿Hay ‘pico y cédula’ para entrar?

Depende de la actividad que se vaya a realizar en el centro comercial.



-Para ingresar al comercio esencial: sí hay ‘pico y cédula’.

-Para entrar al comercio no esencial: sí hay ‘pico y cédula’.

-Para ir a las plazoletas de comida: no hay ‘pico y cédula’.



¿Qué seguirá sin abrir?

Según el decreto de la Alcaldía, los establecimientos y locales comerciales, como bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, bingos y terminales de juego de video, tendrán restringido su funcionamiento.



Se recomienda planear su visita a través de las páginas web de los centros comerciales. Allí se indican horarios, locales abiertos y protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta.

Así ven dos minoristas los turnos del sector

‘Que se pongan la mano en el corazón’

Mi nombre es Wílder Giraldo, y toda mi familia es minorista. Mi cacharrería está en el barrio La Florida, en Engativá. Nos hemos visto muy afectados porque tomamos la decisión de respetar la cuarentena, por la salud de los adultos mayores que tenemos en la familia. Pero las ventas se bajaron demasiado, y el arriendo no nos lo rebajaron. Entonces tuvimos que despedir a nuestros empleados no porque queramos, sino porque no hay forma de pagarles un sueldo.



Intentamos trabajar a puerta cerrada, pero no es lo mismo, porque la gente entra a un negocio y se antoja de otros artículos, y ahora los clientes van estrictamente por lo necesario.



Yo no culpo a la alcaldesa, pero ya es hora de que nos den la apertura. Los nuevos horarios los veo muy complicados, la gente se va a aglomerar todavía más, porque apenas tienen esos días para comprar. No veo en eso la solución. Esto puede tener un efecto contrario, necesitamos que el comercio al por mayor y al por menor abran más días, porque los días que nosotros estamos vendiendo no podemos comprarles a los mayoristas, entonces se va a formar un despelote.



Sé que los asesores de la alcaldesa son personas que saben mucho, pero nosotros estamos en las calles todos los días y nos damos cuenta de lo que está pasando. En los barrios, los locales nunca están llenos; en cambio, en los grandes almacenes sí, porque manejan más productos. El confinamiento fue más para el comercio que para la gente. Uno veía los locales cerrados, pero en la calle las personas estaban como si nada.



Por eso creo que la solución es que se pongan la mano en el corazón y nos dejen abrir mínimo en un 70 por ciento. De no ser así, no vamos a estar llorando a los muertos por covid, sino a las personas que con esta situación van a hacer lo que sea por conseguir la plata. Porque es muy duro escuchar a los hijos diciendo: ‘Papá, tengo hambre’.

‘Dependemos del tiempo de la gente’

Soy Nelly Acero, de la Peluquería Bogotá, en la localidad de Santa Fe. Debo dos meses de arriendo, más las otras deudas que tengo por fuera. Antes de esto teníamos, en promedio, entre 4 o 5 clientes diarios, ahora hay días que en los que en la agenda hay un solo cliente. Entonces, no se abre, porque es gastar luz, agua y otros servicios, que por atender un solo cliente no aguanta.



Para nosotros, abrir de miércoles a domingo, como lo planteó la alcaldesa Claudia López, no nos sirve porque dependemos del tiempo de la gente, y no al revés. Si uno de esos días no hay citas, no abrimos y perdemos el día, por eso necesitamos tener abiertos los turnos toda la semana.



No me ha tocado despedir a nadie porque aquí trabajan por porcentaje, pero si con la nueva medida no puedo abrir, pues ellas se quedan sin trabajar. Si yo no tuviera esas deudas, no insistiría más con esto, porque eso es un estrés terrible. Con todo lo que toca pagar, lo que me queda es muy poquito, y si sigo así, me toca cerrar definitivamente, sintiéndolo mucho.

Otras novedades

Sí hay pico y cédula, pero con excepciones:



- Para trabajar.

- Trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos para cuya realización se requiera la presencia de dos o más personas.

- Quienes prestan apoyo a mayores, personas en condición de

discapacidad o enfermos con tratamientos especiales.

- Personal relacionado con servicios de salud.

- Ir a hoteles, autocines, autoeventos,

‘autocultos’ y restaurantes.



Los restaurantes



- Se permitirá el ingreso de menores de 14 años a restaurantes.

- Se habilitarán plazoletas de comidas, con protocolos.

- Tres plazas de mercado se suman a ‘Bogotá a cielo abierto’: La Concordia, La Perseverancia y Doce de Octubre.



Cultos en tu ventana



La Alcaldía está evaluando la posibilidad de permitir cultos desde el carro, como el autocine, o ‘Misa en tu ventana’ para atender a los barrios. También suena la opción de culto al aire libre con aforo limitado. Pero nada se ha definido hasta el momento.



Informales tendrán horario



Los vendedores informales que funcionen en conglomerados (como los del 20 de julio o San Victorino) también tendrán restricciones para ubicarse. La Secretaría de Gobierno identificó 23 conglomerados que deberán operar de miércoles a domingo.



Consumo de licor



Desde hoy hasta diciembre se podrá comprar licor, así:

- En establecimientos comerciales, de 10 a. m. a 9 p. m. para consumo en casa.

- En restaurantes, pero solo para acompañar comidas y sin excesos.

Bares siguen cerrados.

REDACCIÓN BOGOTÁ​@BogotaET