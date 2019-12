'Dejen trabajar': comerciantes de San Victorino rechazan las protestas

Desde tempranas horas de la mañana de este martes, comerciantes de San Victorino, en Bogotá, salieron a las calles vestidos de papá Noel para pedir que los dejen trabajar.

"Dejen trabajar", fue la arenga que una decena de comerciantes entonaron mientras ondeaban una bandera de Colombia.



Esto, debido a las manifestaciones que se viven en el país durante la última semana.



"Queremos que por favor nos dejen trabajar, que si ya el Gobierno aceptó sentarse en una mesa con los promotores del diálogo, que se sienten a negociar, que haya un diálogo, que dejen la prepotencia a un lado y que negocien por el bien de la comunidad", dijo uno de los comerciantes.

Los comerciantes señalan que no los están dejando trabajar y las ventas han bajado considerablemenente.



Además, indican que la época de Navidad es una época donde las ventas aumentan en este lugar.



En Bogotá hay alrededor de 750.000 comerciantes afectados por el paro nacional que se vivió la semana pasada en el país.



"Pedimos que no congestionen las vías, que no haya violencia (...) la invitación es para que todos vengan a San Victorino", dijo otro comerciante.



ELTIEMPO.COM*

Con información de CityTV