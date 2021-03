Comerciante denuncia recibo de gas por 20 millones de pesos

Pese a que Alexander Ramírez cerró hace un año su restaurante ubicado en la localidad de Teusaquillo debido a la drástica baja de sus ventas por la pandemia, el consumo de gas de ese local ha llegado a precios muy elevados.



Así lo dio a conocer en ‘RCN Noticias’, en donde denunció formalmente que, por la disminución en el consumo del servicio, la empresa Vanti asegura que él cometió fraude.



Es así como desde el año pasado, según explicó en el medio, viene librando una lucha con la compañía prestadora del servicio, pues asegura que no tiene por qué pagar, dado que el consumo no está acorde con el uso del gas durante este año y que tampoco ha cometido fraude.



“Yo no cometí fraude, nunca lo hice. No hay justificación, no hay argumento, el mismo laboratorio dijo que el medidor estaba por debajo de la medida de ellos. Aparte de eso me cambiaron el medidor y el nuevo me lo van a cobrar”, dijo Alexander en el medio.



Es por eso que la suma de todo este año, mas el medidor, lo tiene a la fecha con un recibo por un valor de 20 millones de pesos. “40 familias se quedaron sin el sustento (trabajo) solo en este restaurante por la pandemia y Vanti es indolente, no le importa nada, solamente: ‘paguen’, pero no tengo por qué pagar”, denuncia Ramírez.

Algunos contadores de gas se han retirado de los locales para su revisión. Imagen de referencia. Foto: iStock

Al parecer, como ha revelado el medio de comunicación, otros comerciantes Bogotanos también han denunciado una situación similar, como es el caso de Marco Tulio Gutiérrez, quien también debió cerrar su restaurante por una situación similar y dos meses después de que la misma Vanti se llevó el medidor para revisión, recibió una carta de la empresa en la que le informaron que el dispositivo estaba adulterado, que había fraude y que debía pagarles 34.144.870 pesos, aparte de un nuevo contador”, dijo el comerciante Gutiérrez en RCN Noticias.

¿Qué dice Vanti?

El pasado 4 de marzo, la empresa emitió un comunicado en el que asegura que “se está haciendo una revisión detallada de cada caso recientemente reportado por algunos clientes comerciales”.



Adicionalmente, que ha “encontrado un incremento de las pérdidas y fraudes que está teniendo la compañía y que se presenta así:



2017= 65.45 millones de metros cúbicos perdidos en el año



2018 = 68.7 millones de metros cúbicos perdidos en el año



2019= 75 millones de metros cúbicos perdidos en el año



2020 = 52. 2 millones de metros cúbicos perdidos en el año (menor consumo por la pandemia)”.



Finalmente, también aclara que la Superintendencia de Servicios Públicos se trata de anomalías o fraudes, pero que “en todos los casos en los que la compañía identifica que los usuarios tienen la razón en su reclamación, procede a realizar los ajustes correspondientes”.

