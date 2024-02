‘¿Dónde está papi?’: el dolor por muerte de comerciante de Corabastos por moto fantasma

Una de las únicas maneras para que suene el celular durante una madrugada es porque está ocurriendo una tragedia. Hay llamadas que no se entienden por el estado de entresueño y frases que solo minutos después se comprenden realmente. Al colgar, lo único que se escurre es una lágrima y una pregunta llena de impotencia, de rabia: ¿por qué?



A doña María Guerrero le ocurrió en la madrugada del lunes 5 de febrero del 2024, cuando descansaba en Villavicencio, en Meta. Las malas noticias son las primeras en llegar y son como una puñalada: Ignacio Pinzón, el menor de sus siete hijos, acababa de ser atropellado en Bogotá.



(Lea: La mitad de accidentes en los que mueren peatones en Bogotá involucran un motociclista)

(Nota: si conoce un caso sobre accidentes de tránsito que involucren motos y quiere contar su historia, escríbanos a criavi@eltiempo.com y felsar@eltiempo.com)

Facebook Twitter Linkedin

Él era Ignacio Pinzón Foto: Cortesía

Nacho, durante el domingo, había compartido con algunos de sus hermanos y sobrinos, quienes llegaron de visita desde Villavicencio. Ese día estaba feliz por verlos y hasta se estrenó una ropa y unos tenis para verse ‘pintoso’.



“Hoy estoy muy feliz, hermanita”, recordaron sus allegados sobre lo que le rumoró a una de ellas ese día.



De sus 41 años, Ignacio llevaba trabajando 25 en Corabastos. Era una más de las miles

de hormigas en ese extenso terreno, de 57 bodegas, que a diario, durante las madrugadas, se encargaba de abastecer los alimentos a Bogotá y buena parte de Colombia. En su caso, siguió los pasos de su padre, quien en vida vendió cebolla.



Tras almorzar con sus familiares y conversar, Nacho salió con algunas de sus sobrinas para compartir en una tienda de Puerto Bolillo, como conocen al barrio que queda justo al frente de la entrada 4 de Corabastos. Allí se encontró con otros de sus amigos más cercanos, con quienes también empezó a charlar y se tomó una que otra cerveza.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Bogotá: policías en contravía atropellaron a un menor de nueve años).

En la noche, como cuenta su sobrina Vanessa Castro, él se quedó con uno de sus amigos de infancia estacionado en un carro, allí charlaron de la vida y de los proyectos. Por ejemplo, contó, su tío acababa de emprender en un negocio de repuestos de camiones en Villavicencio, el cual empezaba a despegar como ingreso adicional al de la venta mayorista de cebolla.

Los minutos claves del accidente de Ignacio Pinzón



“Mi tío estaba hablando con su amigo. No estaban ebrios. Decidieron quedarse en la esquina escuchando música. Nosotros nos fuimos a dormir”, contó Vanessa sobre la última vez que vio a su tío hacia la medianoche de ese domingo.



A Javier Pinzón, primo y socio de Nacho en Corabastos, varios conocidos lo buscaron de urgencia hacia las 2:10 de la mañana del lunes en un puesto de la bodega 24.



Sacaron un celular y le mostraron una foto donde un hombre estaba herido y tendido boca abajo sobre el asfalto. “¿Este no es Nacho?”, le preguntaron.



“Corra a la puerta cuatro. A ese muchacho lo atropelló una moto”, le alertaron a Javier sobre lo que estaba pasando.



(Además: Grave accidente en Bogotá | Carro cayó de un parqueadero a subsótano: lo que se sabe).



Javier voló a la portería, pero ya no había ningún rastro del accidente. Sin embargo, llamó a Vanessa y a su prima Maricela para saber si sabían algo de Nacho.

Facebook Twitter Linkedin

Puerta 4 de Corabastos. Foto: Avenida de Corabasto

“Vane, su tío Nacho como que sufrió un accidente”, le dijo Javier.



“No, Javi, él está aquí arriba, con un amigo. Él estaba aquí al lado escuchando música en un carro”, le respondió Vanessa. De inmediato, colgó esa llamada y marcó al celular del tío Nacho.



Al otro lado de la línea, una mujer contestó.



“¿Usted es familiar de la persona a quien está llamando?”, le preguntaron a Vanessa sobre las 2:20 de la madrugada.



Tras contar quién era, una enfermera de la Clínica Medical le informó que los familiares debían llegar lo antes posible a ese centro médico, ubicado también en Kennedy. Sí era cierto que Nacho había sufrido un accidente y les informaron que fue ingresado a Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de las heridas; además, tendría que recibir una cirugía de urgencias.



(Puede leer: Murió motociclista en grave accidente de tránsito con un camión en el sur de Bogotá).



Quienes lograron ver a Nacho en el hospital contaron que su rostro estaba muy golpeado y, a las 3:25 de la mañana, les informaron que acababa de morir tras no resistir la cirugía de urgencia a la cual debía someterse.



En solo instantes, la mala noticia, que siempre llega primero, tuvo que ser contada a su mamá María Guerrero en Villavicencio.

Lo que se sabe del accidente en la puerta cuatro de Corabastos



Mientras la familia se iba enterando de la fatídica muerte de Nacho, en tanto, Vanessa, Javier y otros familiares se volcaron al barrio para preguntar si alguien sabía lo que había pasado.



Maricela, hermana de Nacho, revisó el celular y sí vio una llamada perdida del comerciante de Corabastos a las 2 de la mañana. “Él le hizo una llamada a mi tía. Quizá para que le abriera. Ella está destrozada”, contó Vanessa.



¿Si hubiera escuchado la llamada?, ¿si lo acompañaba hasta que se entrara?, son dos de las posibilidades que ahora, sin razón, los genera carga sobre sus hombros.

Facebook Twitter Linkedin

Avenida de Corabastos Foto: Steban García

Lo que piensa la propia familia es que Nacho, al no encontrar respuesta en la casa de su hermana, decidió salir a tomar un taxi hacia su vivienda, donde vivía solo y quedaba ubicada en el barrio siguiente, pero por la hora prefería tomar un transporte. También sospechan que quizá pretendía entrar a Corabastos.



Lo que sí establecieron fue que, según algunas cámaras de video de la zona, Nacho estaba cruzando la calle por la cebra del semáforo de ese lugar. Aunque no se ve el momento exacto del accidente, en otra toma se percibe cuando él ya está tirado el piso. Además, se observa a los dos motociclistas a unos 20 metros del espacio de la colisión. Los jóvenes estaban parándose tras la caída.



(También: Video: fuerte accidente de tránsito en Valledupar deja dos camionetas destruidas).



Casualmente, a los pocos minutos del accidente, una ambulancia cruzó por el lugar y trasladó de urgencias a Nacho, quien falleció en la Clínica Medical.



Hasta el momento, esas son las únicas pistas sobre lo que pudo pasarle a Nacho, quien era conocido en la zona por su pasión por el fútbol, pues pasaba sus tardes jugando con amigos en las canchas del barrio.



“Es una situación muy difícil por quien era. Esto tiene un golpe muy fuerte. Era el tío amoroso, quien estaba pendiente de mi abuela”, dijo Vanessa.



La familia ahora está en una cruzada para que las autoridades detallen qué pasó con las personas que conducían la moto. De hecho, consideraron, se trató de una 'moto fantasma' que tras chocar al hombre por exceso de velocidad se dio a la fuga rápidamente.

Facebook Twitter Linkedin

La familia está a la espera de que las autoridades detallen qué pasó con las personas que conducían la moto. Foto: Steban García

El luto de la familia y el pedido de investigación



“No sabemos si los dos muchachos, quienes tenían entre los 25 y 30 años, se escaparon en la moto y si alguien les tomó alguna declaración. Hay quienes dicen que ellos estaban muy borrachos, pero -de ser así- no lo vamos a saber porque ya pasó mucho tiempo”, reclamó la joven.



Tanto en la bodega 24 como en el barrio Puerto Bolillo, las personas quienes conocían a Ignacio han colmado por estos días las tiendas de cerveza para llorar a su ser querido. También, en la noche del miércoles, realizaron una velatón en su homenaje en la puerta cuatro de Corabastos. Y este viernes se realizó su sepelio.



(Más: ¿Un milagro? Mujer y su esposo sobrevivieron a fatal accidente; minutos antes ella rezó).



En tanto, en las casas de la familia, se pasan los momentos más lúgubres. María Guerrero no duerme desde el momento cuando le informaron del accidente de su hijo.



“Por qué Dios me tiene que quitar a los mejores hijos”, contó Vanessa sobre la tristeza de su abuela, quien justamente otro 5 de febrero hace varios años perdió a otro de ellos.



Nacho dejó tres hijos de 22 y 18 años y el más pequeño de 4 años, quien cada hora les pregunta a sus tías: “¿Dónde está papi que lo quiero ver?”.



Solo en el 2023, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 117 peatones fallecieron tras ser chocados por motociclistas en Bogotá. Y en este 2024, Ignacio Pinzón es otra de las víctimas que pierden la vida en este tipo de situaciones.



La familia de Nacho tiene como único deseo que se esclarezca la situación en la que murió y quiénes son los motociclistas involucrados. “Es inhumano darse a la fuga”, concluyeron.



(Nota: si conoce un caso sobre accidentes de tránsito en moto y quiere contar su historia, escríbanos a criavi@eltiempo.com y felsar@eltiempo.com)



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

Más noticias en EL TIEMPO