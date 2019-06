Distrito y privados estudian reubicar antenas de parques

Los vecinos del barrio Chicó Navarra, de Usaquén, lograron que la Secretaría de Planeación del Distrito y la empresa Golden Comunicaciones llegaran a un acuerdo para suspender la instalación de una antena radioeléctrica en su parque para estudiar la posibilidad de cambiarla de lugar.



El pasado 16 de mayo, vecinos del barrio denunciaron en EL TIEMPO la situación que estaban enfrentando porque el Distrito autorizó la instalación de la antena tipo poste en el parque vecinal Chicó Norte, II sector, de la calle 105 n.º 21-27.

La alarma de los residentes, según contó Lucetta Bustamante, se inició en febrero, cuando comenzaron a cavar un hueco en la esquina oriental del parque. Al reclamar se dieron cuenta de que la empresa Golden Comunicaciones tenía sus papeles y permisos en regla.



Dos semanas después de esta publicación, Planeación Distrital confirmó que las obras fueron suspendidas y que el miércoles de esta semana comenzarán mesas de trabajo con la comunidad, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), el Ministerio de las TIC, Planeación Distrital y Golden Comunicaciones.

“La empresa aceptó sentarse con la administración y la comunidad y, mientras tanto, suspender las labores”, explicaron en Planeación, donde recordaron que la firma privada tiene todos sus permisos en orden y no hay argumentos jurídicos para impedirles realizar los trabajos.



Los vecinos tienen en proceso una acción popular porque consideran que la instalación de esa antena vulnera sus derechos, especialmente los de los niños de tres jardines infantiles que, según ellos, utilizan ese parque para recreación.



EL TIEMPO recorrió el parque y pudo comprobar que es usado especialmente para recreación de menores, caminatas y el paseo de mascotas.



Uno de los reclamos de los vecinos es que Golden Comunicaciones no hizo socialización con ellos sobre la instalación, pero la firma le aseguró a EL TIEMPO que “no es obligatorio hacer dicha socialización. Por eso se hace la notificación por correo”. En Planeación confirmaron esa versión.



Además, explicaron que las empresas de telecomunicaciones pueden instalar antenas en parques, alamedas, separadores, centros históricos y culturales, pero deben cumplir unos requerimientos. Hasta el momento no se han autorizado en centros históricos porque los interesados no han cumplido las condiciones.



El otro asunto que recordaron en Planeación es la importancia de fomentar el despliegue de infraestructura para proveer redes de comunicación y los servicios que ofrecen a la ciudadanía en aras de conseguir una mejor conectividad de la ciudad y que los operadores puedan funcionar como les exige la ley.



Por este tipo de actividades, que se enmarcan en la política de aprovechamiento económico del espacio público, entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) obtienen beneficios económicos.



De hecho, Global Comunicaciones dijo que están pagando por el aprovechamiento del parque. “Ya hicimos el primer pago por 2’800.000 pesos, aproximadamente”, informaron.

Decreto permite instalar antenas en los parques

El decreto 397 de 2017 de la alcaldía regula el procedimiento para instalar antenas y, entre los espacios en donde se puede hacer el espacio público, incluye los bienes de uso público, bienes afectos al uso público y bienes fiscales.



Además, señala que para el caso de solicitud de permiso de instalación de estaciones radioeléctricas en este tipo de espacios, “se deberá aportar el pago correspondiente a la retribución económica del espacio público efectuado ante las autoridades administradoras del espacio público de conformidad con el artículo 40 del presente decreto”.

