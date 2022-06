Vuelve la polémica por presunta participación política en las elecciones presidenciales de 2022 y esta vez cayó sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el concejal del partido Centro Democrático Jorge Colmenares, la alcaldesa “de manera reiterada y en varios espacios participó y opinó en controversias y actividades políticas durante el desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales para el año 2022”.

Para Colmenares, la carta enviada por López a los dos candidatos presidenciales en la que los invitaba a una reunión para conocer las propuestas que pudieran beneficiar a la ciudad y una serie de trinos hechos por la mandataria constituyen una falta grave que debería ser sancionada por la procuradora Cabello.



De la misma forma, la concejala del partido Alianza Verde Lucía Bastidas afirmó que la alcaldesa ha venido participando en política: “La alcaldesa está participando en política en cuerpo ajeno, ahora con su mamá y antes con ‘líos Ernesto’, que lo degradaron de secretario de Gobierno a secretario privado”. Sin embargo, el concejal Diego Cancino, del mismo partido, afirmó que lo que hacía López era una “incidencia en la profundización de la democracia, mas no era participación política por uno u otro candidato”.

Invité a @ingrodolfohdez y a @petrogustavo para mostrarles #LaBogotáQueEstamosConstruyendo con metro, movilidad limpia, más educación, cuidado e inclusión. Proyectos que queremos continuar con el nuevo Presidente.



¡Bogotá y Colombia necesitan que trabajemos juntos por el cambio! pic.twitter.com/E8dRER5OPt — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 2, 2022

En esto coincidió el penalista Francisco Bernate, quien explicó que la actuación de la alcaldesa López no reflejaba una participación en las elecciones. “Simplemente ella se está manifestando como cualquier ciudadana. Pero hay que tener claro que eso de lo que la acusan significa abusar de su cargo para beneficiar o afectar a alguno de los candidatos y este no es el caso”.



Para Kenneth Bedoya, coordinador del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, la prosperidad del caso depende de la cantidad de pruebas que se tengan de la falta. “La destitución y sanción ya no estarían en cabeza de la Procuraduría por el control de convencionalidad, que son las decisiones que en esta materia ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.



Frente al argumento expuesto por Colmenares sobre las similitudes en el comportamiento de los alcaldes López y Quintero, Bernate señaló que hay una gran diferencia porque “la alcaldesa no estaba haciendo referencia a un candidato en particular, sino que se refiere a los dos. En el caso del alcalde Quintero, se trata de una serie de actuaciones reiteradas, la última de las cuales fue un mensaje sugestivo sobre la primera vuelta electoral”.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que la alcaldesa López es señalada por este tema. En enero de este año, el uribismo ya la había acusado por comentarios en contra del entonces candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático.



REDACCIÓN BOGOTÁ