Ante la complicada situación de seguridad que atraviesa Bogotá, la alcaldesa Claudia López, en compañía del director general de la Policía Nacional, general William Salamanca y la recién designada comandante de la Metropolitana de Bogotá, la brigadier general Sandra Patricia Hernández y la directora seccional de las Fiscalías Myriam Rojas; presentaron el nuevo Comando Élite contra el accionar delictivo de las estructuras multicrimen que van en aumento en Bogotá.



(Le puede interesar: Petro vs. Claudia López: ¿Alcaldesa de Bogotá sube el tono contra el Gobierno Nacional?)

Entrevista nueva comandante de la Mebog Sandra Patricia Hernández asumió como la nueva comandante de la Policía de la ciudad. El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

Comando Élite Multicrimen. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Esta nueva apuesta por la seguridad de la capital del país contempla el despliegue de 175 experimentados uniformados, de todas las especialidades, que de manera itinerante estarán presentes en 46 puntos críticos de la ciudad que están ubicados en Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy y Usaquén. 10 drones también hacen parte de esta avanzada.



Frente a este panorama, la alcaldesa López señaló que, “en Bogotá no se dialoga con el crimen, en Bogotá se somete el crimen. Somos 10 millones de personas conviviendo todos los días, compartiendo la ciudad, y nada nos interesa más que la mejora de la seguridad y la justicia. Ese es el clamor de la ciudad y del país”.

Una medida no tan nueva

"En Bogotá no se dialoga con el crimen, en Bogotá se somete el crimen (...) ese es el clamor de la ciudad y del país FACEBOOK

TWITTER

No obstante, esta no sería la primera vez que en Bogotá se intenta un modelo de “comando especial” para combatir la ola de violencia que ha desatado la guerra entre bandas del multicrimen por el control de las líneas narcotráfico en la ciudad, y que dejó un saldo de por lo menos 25 hallazgos de cuerpos torturados, desmembrados y empacados en bolsas negras el año pasado. Este año, en tan solo cinco meses, este conteo ya se elevó hasta los 32 casos.



Desde diciembre de 2022 ya se había implementado una estrategia que conformó siete comandos especializados que tienen como prioridad mitigar la avanzada de los grupos criminales en Bogotá. No obstante, tras mostrar resultados positivos entre enero y febrero con reducciones importantes de más del 8 o 10 por ciento en 11 de los 12 delitos de alto impacto, lo ciertos, es que a la fecha esta tendencia cambió y hoy, seis de estas conductas están en número rojos.



El homicidio subió 12,7 por ciento (retrocedió casi que el mismo porcentaje de mejora logrado al cierre de 2022 cuando cayó 11,7), el hurto a personas incrementó 11,1 por ciento y a ese mismo ritmo lo hizo el hurto a residencias. Por otro lado, también están el hurto a automotores con una subida de 6,4 por ciento y el hurto a entidades financieras y el secuestro que subieron más del 50 por ciento.



En estas dos últimas categorías el incremento se debe a que se pasó de no tener casos a registrar entre dos y cinco para cada una de las modalidades.

Facebook Twitter Linkedin

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Pero entonces la pregunta es ¿qué está pasando con las estrategias y por qué nada parece funcionar? Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que esto se podría deber a la falta de continuidad en los planes y la “falta de ejecución entre los cinco secretarios de Seguridad”.



Además de eso, líderes de los frentes de seguridad aseguran que la conformación de estos grupo élite lo único que generan es “el debilitamiento del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, que es de donde están sacando a los uniformados para los nuevos equipos y dejan los barrios desprotegidos”.



El mayor general (r) Eliecer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que pese a que la medida podría ser efectiva el problema está en la continuidad, “se anuncia con bombos y platillos la medida pero es como un fogonazo, al tiempo se apaga, y buscan otra medida para reemplazarla (…) por ejemplo, el caso de los homicidios focalizados en 2021, si se hubiera mantenido la estrategia de focalización y georreferenciación la tendencia disminuye porque eso so rentas fijas que difícilmente se mueven de sus territorios”, explicó.



Sin embargo, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, dijo que esta medida, como las anteriores, era “reactiva” y no estratégica por lo que buscaba repeler el aumento en las cifras delictivas de la capital.



“Esta medida no se debió adoptar faltando ocho meses para acabar el mandato de la alcaldesa, debió ser una política desde el inicio y no solo una forma de reaccionar para levantar las cifras”, anotó.

Facebook Twitter Linkedin

Las labores se llevaron a cabo en las siete zonas priorizadas de esa localidad. Foto: Secretaría de Seguridad

Ahora, pese a las visiones críticas sobre la seguridad en la ciudad, lo cierto, es que durante los tres años de gobierno que lleva la mandataria se ha realizado una inversión de 1,13 billones de pesos en equipamientos y capacidades tecnológicas para combatir el crimen y se logró la incorporación de 3.000 uniformados, financiados por Bogotá, al pie de fuerza de la Metropolitana.



No obstante, dos medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han puesto en jaque la construcción de un modelo robusto de seguridad en la capital: por un lado, la decisión del presidente Petro de llevarse 1.500 policías de la ciudad para distribuirlos en otros territorios y, por otro lado, la puja por la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha permitido que los señalados de hurto queden en libertad por falta de claridad en la redacción del texto y de “permisividad de los jueces”, como ya lo ha enunciado la misma alcaldesa López.



Esas barreras durante el último cuatrienio han derivado en la entrada no solo de grandes estructuras delictivas trasnacionales al mapa criminal de la ciudad sino que, además, hoy existe la amenaza de una incursión armada de disidencias de las Farc, entrando por el Sumpaz, y que estarían tercerizando las acciones delictivas con los grupos ya acomodados dentro de la ciudad.

Lo que falta

Facebook Twitter Linkedin

La Policía se mantiene en la versión de que cumplió con todos los protocolos en el caso del ingeniero Camilo Restrepo. Foto: EL TIEMPO/MAURICIO MORENO

Uno de los temas más recurrentes entre los expertos frente a la efectividad de medidas como el Comando Élite, es el inadecuado uso de las capacidades de inteligencia de la Policía y la tecnología para la lucha contra el delito. Henry Cancelado, experto en seguridad y defensa de la Universidad de Los Andes, señaló que en Bogotá no se han explotado todas las capacidades de inteligencia y tácticas de la Policía.



“La inteligencia de la Policía es muy buena y se ha usado para temas de seguridad nacional, grandes problemas de narcotráfico y de subversión; pero en Bogotá no se han tomado esto en serio para hacer grandes operaciones de inteligencia acompañados de fuerzas especiales como el Goes, que también las tiene”, anotó.



En esa misma línea estuvo Rosanía que, además, aseguró que “les falta músculo en ciencia y tecnología” porque, según él, la mirada que se le da a la seguridad de la capital todavía es muy operativa y muy ligada a la figura del Policía en la calle.



Ahora, concluye el general Camacho, que aunque esta estrategia permitiera dar golpes contundentes a la criminalidad nada funcionará, mientras “no se eleven los porcentajes de judicialización que no superan el 15 por ciento. Si se les da beneficios a los delincuentes pues los alienta a que cometan más hechos porque saben que van a recuperar la libertad”.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN EL TIEMPO

ESCRIBANOS A TORJOH@ELTIEMPO.COM