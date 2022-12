Luego de 12 años de ires y venires, la Alcaldía de Bogotá entregó ayer el nuevo comando de la Policía Metropolitana. La construcción, que fue intervenida durante tres administraciones, tuvo un costo total de 175.000 millones de pesos e integrará por primera vez todas las especialidades de la institución en un mismo centro: Sijín, Sipol, Gaula, Grupo de Prevención y Comando Operativo de Control y Reacción (Cocor), además, los servicios de la Secretaría de Seguridad, casas de justicia y Fiscalía estarán unificados en una sola estructura.



(Lea también: ‘El corredor verde en la 7.ª necesita madurez y discusión profunda’)

El nuevo comando tendrá la capacidad de centralizar la operatividad de los 18.500 policías que tiene la ciudad, lo que facilitará la reacción de todos los uniformados y sus diferentes capacidades tecnológicas, con lo que se espera poder garantizar una respuesta oportuna y eficaz a las problemáticas delictivas y de convivencia de la ciudad.



La alcaldesa Claudia López manifestó: “Ponemos al servicio el mejor comando de policía de toda Colombia. Solo en este edificio hemos invertido 175.000 millones de pesos de los impuestos de los bogotanos, y en estos tres años hemos invertido 950.000 millones de pesos para la seguridad de los bogotanos”.



(Además: Vía Bogotá-Girardot tendrá más carriles habilitados para ayudar a viajeros).

El traslado

Durante los próximos seis meses se dará inicio al plan de traslado que organizará a todas las especialidades piso por piso hasta concentrar toda la estructura de la Policía Metropolitana bajo el mismo escenario.



En un primer momento se estima el traslado del mobiliario de la Oficina de Talento Humano y Seccional de Inteligencia de Policía; luego se hará el de Asuntos Jurídicos, Comunicaciones Estratégicas y Telemática y en un tercer momento, el de la Jefatura Administrativa y por último el Comando, Subcomando, Cocor, Preci, Cieps, Sijín, entre otras.

El presupuesto



No obstante, la obra, que en 2010 estaba proyectada por un valor de 43.000 millones de pesos, para el momento de su finalización habrá costado 175.000 millones, un montó casi cuatro veces más de lo que se calculó desde el principio.



Este valor se explica de la siguiente manera: aunque el primer contrato tuvo un costo de 43.000 millones, en 2018 fue necesario suscribir un nuevo contrato que aumentó el valor en 82.000 millones, lo que significa que para esa fecha la obra ya tendría un costo total de 125.000 millones.



Sin embargo, en ese mismo año, el exalcalde Enrique Peñalosa le adicionó un monto de 6.600 millones para atender ítems que no estaban previstos y eran necesarios para finalizar la obra, que había quedado pactada para diciembre de 2021.



Pero esto no fue así. En diciembre de 2021, la obra no se terminó, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo que hacer una nueva inversión de 43 millones de pesos con los que finalmente la obra fue completada y será entregada a la Policía en diciembre de este año para su inauguración en la primera temporada de 2023.



Así, en total, todas las adiciones hechas al contrato suman el valor de 175.000 millones, que representan el costo que se estimó para el cierre de la megaconstrucción.



Con la inyección de estos recursos, aseguró el Distrito, se buscó la finalización de una obra que ha presentado diversos inconvenientes desde que se inició el proyecto constructivo. “Vamos a tener alojamientos, 1.700 puestos de trabajo, un polígono virtual, salas de reuniones, auditorios y espacios para la formación y la capacitación”, añadió Aníbal Fernández de Soto.

Las nuevas capacidades operativas

Durante los últimos cuatro años, en Bogotá se han invertido cerca de 950.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades logísticas, operativas, de movilidad, tecnológicas y de infraestructura de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, Migración Colombia y el Instituto de Medicina Legal.



Además, un paquete de 100.000 millones de pesos para la modernización de recursos tecnológicos, como equipos especializados para los grupos de investigación criminal e inteligencia, licencias y software forenses, la ampliación de la red de radiocomunicaciones de Bogotá, el mantenimiento del sistema radiotroncalizado y la adquisición de 3.869 nuevos radios APX.



Por otro lado, 30.000 millones de pesos en el fortalecimiento del parque automotor con la adquisición de 12 Pickup, 178 motos, seis camiones, ocho vans, dos buses, 35 automóviles, cinco necromóviles, tres Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (Siart), dos unidades antiexplosivos, cuatro guías caninos, ocho CAI móviles, dos patrullas de infancia, una unidad móvil de seguridad turística y una unidad móvil de fauna.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.

Más noticias en EL TIEMPO