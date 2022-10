Luego de 12 años de construcción y de dilaciones en la obra del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad informó que la construcción se entregará a finales de este año y que entrará en funcionamiento en febrero de 2023.



El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, expresó que durante el mes de diciembre se iniciará todo un plan de traslado para mover a los funcionarios y enseres desde el actual cuartel de la Policía Metropolitana, en la calle 6.ª con Caracas, hasta las nuevas instalaciones en el sector del Salitre, occidente de la capital del país.



La entrega de esta megaobra cierra un ciclo de más de 10 años en los que se pensó que sería un elefante blanco, pues fueron necesarias casi cuatro administraciones para poder finalizar la edificación.

Las adiciones de dinero

No obstante, la obra, que en 2010 estaba proyectada por un valor de 43.000 millones de pesos, para el momento de su finalización habrá costado 175.000 millones, un montó casi cuatro veces más de lo que se calculó desde el principio.



Este valor se explica de la siguiente manera: aunque el primer contrato tuvo un valor de 43.000 millones, en 2018 fue necesario suscribir un nuevo contrato que aumentó el valor en 82.000 millones, lo que significa que para esa fecha la obra ya tendría un costo total de 125.000 millones.



Sin embargo, en ese mismo año, el alcalde Enrique Peñalosa le adicionó un monto de 6.600 millones para atender ítems que no estaban previstos y eran necesarios para finalizar la obra, que había quedado pactada para diciembre de 2021.



Pero esto no fue así. En diciembre de 2021 la obra no se terminó, y la alcaldesa de Bogotá Claudia López tuvo que hacer una nueva inversión de 43 millones de pesos con los que finalmente la obra fue completada y será entregada a la Policía en diciembre de este año para su inauguración en la primera temporada de 2023.

Así, en total, todas las adiciones hechas al contrato suman el valor total de 174.000 millones, que representan el costo tal que se estimó para el cierre de la megaconstrucción.



Con la inyección de estos recursos, aseguró el Distrito, se buscó la finalización de una obra que ha presentado diversos inconvenientes desde que se inició el proyecto constructivo.



“Vamos a tener alojamientos, 1.700 puestos de trabajo, un polígono virtual, salas de reuniones, auditorios y espacios para la formación y la capacitación”, añadió Fernández de Soto.



El nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá hace parte de la red de equipamientos en infraestructura que el Distrito pone al servicio de la ciudadanía y que permitirá que los habitantes de la ciudad se acerquen a las instituciones y se fortalezca la confianza entre la ciudadanía y la Policía, mientras que, a la vez, se robustecen sus capacidades operativas y de investigación.



