En un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Comando Ambiental, se desmontaron 11 estructuras que estaban deshabitadas y ubicadas en el sector de Cedritos sur, en la localidad de Ciudad Bolívar.



En este lugar se han identificado otros 116 lotes declarados de alto riesgo no mitigable, cercanos a la Quebrada Caño Galindo, uno de los recursos hídricos más importantes de Bogotá.



Las personas que intentan habitar estos espacios, además de poner en riesgo sus vidas, se exponen a estafas por parte de organizaciones criminales que venden terrenos ilegales con falsas escrituras y a bajos costos, quitándoles sus ahorros.



“Estamos evitándole una tragedia a las personas que intentan vivir allí y que familias humildes sean estafadas. Estos delincuentes acostumbran a vender terrenos donde no se puede construir. Además de desmontar estructuras deshabitadas y perseguir a quienes engañan a los ciudadanos con terrenos ilegales, desde el Distrito hemos brindado una oferta social integral y de ayudas económicas como subsidios de arrendamiento para estas familias”, indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.



Según la Secretaría de Seguridad, el primer bimestre de este año, el Comando Ambiental ha realizado estos operativos en otras zonas de Ciudad Bolívar, así como en Usme y Usaquén.



Desde la Secretaría de Hábitat, con el programa ‘Que no te pinten casas en el aire’, también se previene la venta ilegal de predios, y brindan asesoría a las personas afectadas por este delito. Para denunciar esta actividad ilícita, los ciudadanos se pueden comunicar al 601 358 16 00 extensión 6005, donde recibirán acompañamiento para determinar si el terreno que desean comprar es legal.



En este operativo también participaron las secretarías de Gobierno y Hábitat, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y la Policía Metropolitana, a través de sus especiales de Carabineros, Protección Ambiental, SIJIN y SIPOL.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD