El crimen de Juan Carlos / Voy y vuelvo

¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A la pandemia? ¿A los dueños del hotel donde trabajaba? ¿A las autoridades? ¿Al destino?



El crimen de Juan Carlos Gálvez, el joven de 27 años asesinado esta semana mientras se rebuscaba la vida, como lo hacen hoy cientos de jóvenes, en bicicleta y repartiendo domicilios, ha generado estupor en la ciudad. El mismo que generó el asesinato de la enfermera Yenny Cerquera, por robarle su bicicleta, también hace pocos días. Y podríamos enumerar un listado sin fin de hechos que nos siguen conmoviendo por injustos, por dolorosos, porque producen rabia, sensación de desamparo e impotencia.

Cada tragedia de estas la enarbola un perfil que parece común entre las víctimas: personas sanas, de bien, queridas en sus hogares, admiradas entre sus amigos, con un puñado de sueños entre las manos y ganas de vivir.



De repente, basta solo un instante, un lugar, una hora, un momento para que todo se acabe. Basta un “pirobo, bájese del celular” y después todo termina. Terriblemente injusto.



Las criminales no saben de dolor ni de la estela que este deja. Simplemente van por ahí, arrebatándoles la vida a los demás por un celular, una bicicleta o unos billetes.

A los criminales de Juan Carlos los capturaron en tiempo récord, gracias a que la ciudadanía alertó a las autoridades. Al menos la solidaridad sigue estando presente.

Es lo único que nos va quedando a los ciudadanos, protegernos unos a otros y atender el llamado de auxilio. Y confiar, sí, confiar en que los asesinos no queden libres por decisión de un juez, como casi quedan libres dos de los involucrados en el atentado al Centro Andino, donde perdieron la vida tres mujeres.



Cuando ocurren crímenes como el de Juan Carlos, que “parten el alma”, como dijo la Alcaldesa, o que nos hunden en una “infinita tristeza”, como lo expresó Alejandro Gaviria, rector de los Andes, se esfuman también los anuncios de nuevas estrategias, de resultados en la lucha contra el crimen; se evaporan indicadores, se duda de todo y se desconfía de todo.

Y eso es tan grave como la misma acción de los delincuentes.Porque significa que o estamos a merced de ellos o, como ya se ha visto, coqueteamos con aquello de ejercer justicia por mano propia. Y hasta allá no podemos llegar. Fue lo que insinuó la senadora Cabal, también esta semana, cuando dijo que mantener la prohibición de armas es estar en desventaja frente a los antisociales. Y por mucha indignación que esa declaración nos genere, hay quienes le dan la razón.



Las metas del Distrito en materia de seguridad son ambiciosas, pero son las acciones de las autoridades las que cuentan: desmantelar bandas, generar más confianza desde la policía, ver a los asesinos tras las rejas y, sobre todo, recuperar la tranquilidad. Que salir en bici no sea una sentencia de muerte.



El crimen contra Juan Carlos no es culpa de haber perdido su trabajo. Ni es culpa de la pandemia. Ni de su mala suerte. Es culpa de no haber sido capaces de controlar eficazmente que la gente siga portando armas, blancas y de fuego; es culpa de seguir permitiendo que negocios oscuros y criminales como el de los celulares robados o el de las bicicletas robadas sigan pareciéndonos normales; es culpa de seguir haciéndonos los de la vista gorda cuando por acción u omisión alimentamos estas redes de crimen y dolor.



