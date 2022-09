Ya son varios los que le tienen puesto el ojo a la Alcaldía de Bogotá. Aunque todavía faltan 15 meses para que acabe el mandato de Claudia López, estamos a un año exacto para que se lleven a cabo los comicios locales y regionales, con la particularidad de que Bogotá estrenará la segunda vuelta, si ninguno de los aspirantes obtiene al menos el 40 por ciento de los votos en una primera ronda.

No son pocos los que quieren que esas elecciones lleguen pronto, sobre todo sectores de oposición que anhelan volver al poder o ciudadanos que simplemente están desesperados con el trasegar del actual gobierno y sus decisiones. Pero los hay también que quieren ser ungidos no solo por la alcaldesa Claudia López, sino por el propio presidente Gustavo Petro, quien consiguió más de dos millones de votos aquí en las pasadas presidenciales.Lea también: Voy y vuelvo | Autoridad y cultura ciudadana

Los nombres de los futuros aspirantes ya suenan en los mentideros políticos. Y también empiezan a conocerse el tono y el talante de cada uno de ellos y ellas. Algunos ya son figuras conocidas: Carlos Galán (exconcejal), Hollman Morris (exconcejal), Diego Molano (exministro de Defensa), Luis Ernesto Gómez (exsecretario de gobierno de Claudia) y hasta Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación, cuyo nombre sigue gravitando por ahí.

Hay otros conocidos que de una u otra manera han tenido una estrecha relación con la ciudad y que en medio de la histeria electoral que nos caracteriza, empiezan a sonar para medírsele a la ciudad. Entre otros, figuran Lucía Bastidas (concejal), María Consuelo Araújo (excanciller, exsecretaria de Integración Social y exgerente de TransMilenio), Francisco Santos (exvicepresidente de la República), Guillermo Alfonso Jaramillo (exgobernador del Tolima y exsecretario de gobierno de Bogotá en la era Petro), Antonio Navarro (exgobernador, exalcalde, exministro, exsecretario de gobierno de Petro) y Daniel Palacios (exministro de Gobierno de Iván Duque y exconcejal).Le puede interesar: ¿Claudia candidata? | Voy y Vuelvo

Y vienen otros que quizás no estaban aún en el radar pero que hay que empezar a incluirlos en la lista: Edna Bonilla (actual secretaria de Educación y funcionaria estrella de Claudia López), Juan Daniel Oviedo (exdirector del Dane), Rodrigo Lara (exsenador), Germán Varón (exsenador) y Carlos Amaya (exgobernador de Boyacá y también cercano a López).



Los hay de todos los matices y colores; temperamentales como Bastidas o reflexivos como Galán; experimentados como Jaramillo y Navarro o reconocidos, pero sin experiencia aún en las urnas como Araújo y Oviedo.

Dado que es probable que se vaya a una segunda vuelta (en Bogotá el elegido nunca ha pasado del 30 % de los votos en promedio), las consultas y alianzas serán claves. Y por lo mismo, nada tiene de raro que esta campaña se inicie más temprano de lo esperado, el próximo mes, por ejemplo, cuando vence el plazo para no inhabilitarse.

Las últimas elecciones mostraron que los ‘verdes’ y el Pacto Histórico son los partidos por vencer. Ellos han sido los más votados y los que han logrado construir en los últimos años un entramado electoral que se afinca en programas de corte social, de subsidios y programas que cautivan a amplios sectores de la capital.



Lea aquí: El segundo apellido de los bogotanos: Paciencia | Voy y Vuelvo



Nada extraño que de allí surja una alianza que permita posicionar a una figura fuerte. Y entonces habrá que ver cómo se organizan los demás, en donde habrá candidaturas de los partidos tradicionales, de la centroderecha y la derecha; independientes y egocentristas que se irán por firmas –depende de lo que termine diciendo la reforma política– o movimientos alternativos que nunca faltan.



Por lo pronto, ya se van perfilando algunas estrategias. Quizás la más visible ha sido la de la concejal Bastidas, la voz cantante de la oposición. Sus videos en terreno intentan recoger el inconformismo ciudadano en temas del día a día: inseguridad, suciedad, vandalismo, migración, etc. Otro que quedó colgado de la brocha, el exsecretario Luis Ernesto Gómez, que ya no suena tanto como antes, le dio por reaparecer con una metida de pata: promover la motocicleta como el medio ideal para la movilidad de Bogotá. Hasta la alcaldesa tuvo que salir a ‘regañarlo’, pues parece que Gómez no lee los informes sobre accidentalidad y mortalidad vial en la ciudad, en donde la motocicleta es la protagonista.

Al resto de los aspirantes los iremos viendo surgir poco a poco, cada uno con sus propias maniobras y su propio discurso. Y ahí es donde viene la parte complicada, porque seguramente varias campañas enfocarán baterías a despotricar de la ciudad y aprovecharán para ello el desánimo y pesimismo de la gente, aupados por la serie de medidas que trae el Gobierno Nacional y que golpearán severamente a los bogotanos. Ojalá esté equivocado y que lo que surja sea para mejorar y no para empeorar.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

Erncor@eltiempo.com