Ya nos hemos referido aquí a las múltiples falencias de nuestra autopista Norte: trancones, mala señalización, maletines atravesados en la mitad de la vía, transporte de carga que circula como si nada por el carril central, ciclistas imprudentes, motociclistas imprudentes, colados de TransMilenio que arriesgan sus vidas y ciudadanos venezolanos que se instalan en el borde de la calle para pedir ayuda.

Dicen en la Alcaldía que todo esto mejorará cuando la autopista sea eso: una autopista. Ya se adjudicó la obra para la ampliación de esta a 12 carriles, incluyendo dos exclusivos para TransMilenio. Y ocurre lo propio con la carrera 7.ª, que tendrá dos carriles adicionales. Se acabaron las trabas y la burocracia y por fin el tema parece concretarse.

En el entre tanto, a los usuarios –más de 30.000 al día y el doble los fines de semana– no nos queda más que seguir teniendo paciencia. Más de la que quizás podamos resistir. Insisto: nos tienen que hacer un monumento a los bogotanos dado el estoicismo del que hacemos gala a diario.

Pero todo tiene un límite. Está muy bien que les tengamos paciencia a los trancones perennes o que tengamos que adivinar por dónde va la señalización o que cedamos el paso a los ciclistas y protejamos a los peatones imprudentes. Lo que no se puede seguir aceptando es la matonería de los conductores de buses intermunicipales. Se creen amos y señores de la vía, andan en constante guerra con otros o contra el tiempo. No respetan a los conductores que transitan con cuidado. Embisten con sus buses y vans contaminantes a todo el que se les atraviese. Prácticamente convirtieron en carril propio el espacio destinado para los ciclistas.



Todo esto sucede en el tramo norte-sur, el que fue ampliado por el concesionario. Solo cuando de repente aparece un policía se moderan, lo cual sucede rara vez.

Lo peor es que muchos conductores de bien terminan siendo presas de estos forajidos cuando osan desafiarlos: se ponen de acuerdo entre dos o tres y se la dedican el resto del camino, atormentándolos con sus armatostes.

Monumental trancón en la autopista Norte. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Tengo que decir que uno que otro conductor de este tipo de transporte al menos respeta y se adapta a la situación. Pero la gran mayoría se pasa el civismo por la faja y lo único que quiere es adelantar a como dé lugar.



El otro día hice el ejercicio de anotar el nombre de las empresas que practican este tipo de salvajismo urbano. Y se salvan muy pocas, porque, como les decía, es tema de todas las semanas. De la lista hacen parte Flota Boyacá, Flota Chía, Rápido El Carmen, Libertadores, Flota Ayacucho, Rápido Santa, Flota Águila y otras que se me escapan. Andan sin Dios ni ley, exponiendo la vida de pasajeros y de otros conductores. No se intimidan ante nada ni ante nadie. Y como seguramente en sus empresas les alcahuetean este tipo de acciones, siguen haciendo de las suyas. Qué bueno sería que la policía de Cundinamarca se apersonara del asunto antes de que suceda una tragedia, si es que ya no ha ocurrido.



Lo más ridículo de todo es que cada uno de estos atarvanes exhibe en la parte trasera del vehículo el llamativo aviso de ‘cómo conduzco’, y anexan, por supuesto, un teléfono que nadie responde, y si lo hacen, jamás solucionan nada.



Esto sucede especialmente en el tramo nuevo de la autopista, es decir, antes de ingresar a Bogotá. Pero no quiero imaginar cómo será el grado de matonería cuando tengamos los flamantes diez carriles que se nos anuncian desde ya. Será, ahí sí, la autopista soñada para estos señores y una pesadilla para el resto.



Ojalá las autoridades del ramo tomen cartas en el asunto. No puede ser posible que conductores respetuosos de las normas, ciclistas y peatones tengan que sufrir el maltrato de empresas y buses que deberían ser ejemplo de servicio público. Así de simple.

