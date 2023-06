Esta semana, la senadora y presidenta de la comisión tercera del Senado, Clara López, exalcaldesa encargada de Bogotá y excandidata al mismo cargo, armó alboroto por haber utilizado de forma aparentemente despectiva la palabra ‘sirvienta’, en un intento por justificar que no era lo mismo ‘chuzar’ a una sirvienta que a un magistrado de la Corte.

Todo en el contexto del escándalo que rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de chuzadas que se habrían hecho de forma presuntamente ilegal a la niñera de la hoy exjefa de gabinete, Laura Sarabia.

La lluvia de comentarios, críticas y reclamos que le cayeron a López reflejan la indignación ciudadana por la forma como la congresista se refirió a otra mujer.

El episodio me hizo recordar la intervención de Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha esta semana en el Smart City. Ante un auditorio repleto de gente, Soraya planteó a los presentes una pregunta sencilla: ¿cuántos de los aquí reunidos se han preguntado quién los cuidará en el futuro cuando lleguen a viejos? ¿La familia? ¿Un amigo? ¿El Gobierno? ¿La comunidad? Y la secretaria de la mujer, Diana Rodríguez, presente en el mismo evento, recordó que todos estábamos allí porque alguien, en algún momento de nuestras vidas, había cuidado de nosotros. Y sí, es probable que ese alguien haya sido, por qué no, una sirvienta.

López pidió excusas. Dijo que se trató de una frase desafortunada en medio de un debate. Y que está lejos de ella asumir posturas clasistas. Sin embargo, la expresión dejó un tufillo de que en este país lo que le pase a un débil —como ser chuzado, por ejemplo— es menos grave que si le sucede a un encumbrado funcionario, como lo señaló el propio presidente Petro.



Dirán algunos que la palabra está aceptada por la Academia de la Lengua. Y tienen razón. Pero como alguien anotó por ahí: fue el tonito de la congresista para referirse a la niñera de Sarabia lo que molestó.



El incidente ha servido para darse cuenta de que el termino sirvienta es humillante, soez y que para decenas de tuiteros lleva una carga de desprecio hacia las mujeres que se dedican al oficio de colaborar en casas. Pero también para reivindicar su labor, pocas veces reconocida pese a que son más de 150.000 en Bogotá y al menos 1 millón en el país.

Por muy aceptado que esté el término, no cabe duda de que la palabra sirvienta es fea. Suena a servilismo, a menosprecio, a hacer parte del último renglón de la escala social. En México, las mujeres que se dedican a colaborar en el hogar, a cuidar enfermos y niños, a limpiar las suciedades de los demás, a cocinar y a hacer más digna la vida de otros, alzaron su voz y se negaron a seguir siendo llamadas ‘criadas’, ‘sirvientas’ o ‘chachas’, porque les recuerda, incluso, los tiempos en que eran esclavizadas por familias pudientes.

No nos pongamos con eufemismos. La palabra sirvienta desdice de la condición de mujeres que cumplen una labor esencial. Es tan ofensivo que cuando se quiere insultar a una niña se le dice que parece una sirvienta. Hoy no son los tiempos de ayer, las trabajadoras domésticas tienen derechos y los han conseguido a punta de hacerse sentir. Tanto, que tengo entendido que el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se instituyó en Bogotá.



El término sirvienta surge de servir a otros. Quizás era común utilizarlo en épocas pretéritas, en donde hasta el maltrato se justificaba. Muchas de ellas llegaron del campo, otras son madre cabeza de hogar. Las historias que cargan son difíciles de asimilar, incluyen desplazamiento y abuso sexual y, por lo general, el oficio que prestan tiende a amarrarlas por años sin conseguir una pensión.



En un reciente informe, este diario reveló que las trabajadoras domésticas son las que más sufren con el transporte público en Bogotá y están invisibilizadas a la hora de pensar la ciudad para ellas.



Aceptadas las disculpas de López, es bueno volver a pesar en la situación de estas mujeres, que no se limita solo a los problemas de moverse por la ciudad, sino a que también son víctimas de violencia de género, acoso y hasta de racismo. Algo de empatía con ellas no es mucho pedir. Máxime cuando fue en Bogotá, en 1988, cuando se instituyó el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com