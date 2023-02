Más que polémicas, fueron temerarias las amenazas que en los últimos días lanzó ante los medios de comunicación el representante nacional de los taxistas, Hugo Ospina, frente a la posibilidad de cerrar los accesos al aeropuerto si los gobiernos distrital y nacional no aceptan sus demandas, una de las cuales es aumentar la carrera mínima por encima de los 18.000 pesos.

La propuesta surge ante la difícil situación que viven los taxistas, en particular los conductores, que han visto una disminución en la demanda de pasajeros y por ende en sus ingresos. Una realidad que se explica por la insatisfacción de muchos usuarios con el servicio a causa de la inseguridad, el desaseo, el abuso en el cobro, el mal trato, entre otros aspectos. Además de lo anterior, el modelo de negocio también se ha visto amenazado por las plataformas de movilidad, que, ante el silencio cómplice de los gobiernos de turno, crecieron sin mayor regulación y aprovecharon el descontento de muchos usuarios del transporte colectivo para ofrecer sus servicios.



La ciudad cuenta con 48.759 taxis, que por normatividad deben estar afiliados a alguna empresa prestadora. Se estima que hay 53 empresas habilitadas, donde Radio Taxi Aeropuerto y Tax Express concentran el 50 % de los vehículos. Según la última encuesta de movilidad, el 5 % de los bogotanos se movilizan en taxi. No obstante, no hay una cifra actualizada de cuántos utilizan las plataformas de servicio, así como tampoco se sabe cuántos taxis están circulando de manera ilegal, sin tarjeta de operación.

El problema es complejo. Para empezar, desde hace varios años se congeló el parque automotor y se les impuso el pico y placa como un mecanismo para mitigar la congestión vehicular y mantener regulada la demanda. Sin embargo, eliminar dichas restricciones, como piden algunos, no soluciona el problema, pues habría más amarillos tratando de competir, en desventaja, con los servicios de las plataformas.



Estos servicios soportados en la tecnología han producido un desequilibrio en el mercado y obtenido cada vez más ganancias gracias a sus tarifas dinámicas no reguladas y a los vacíos legales que les permiten operar sin cumplir con los mismos requisitos que se le exige a un servicio público: impuestos, seguros, tarjeta de operación, entre otros.



Pero tampoco se puede prohibir este tipo de servicio, después de casi una década de haber llegado al país. Se necesita es actualizar la legislación para regular las plataformas en relación con sus obligaciones, tarifas y tributación a los entes territoriales. El riesgo es crear un desbalance con los taxis y, a su vez, seguir incentivando el crecimiento del parque automotor y la congestión vial de la ciudad.

Por supuesto, el sector de los taxis también debe mejorar mucho en aspectos como el servicio y buen trato, el aseo de los vehículos, el comportamiento vial y, sobre todo, mejorar las condiciones de conductores y evitar abuso de los propietarios de los vehículos, quienes nunca pierden y cada vez les exigen cuotas diarias más altas mientras desconocen las obligaciones de seguridad social.



Con una mayor competencia en las calles, los conductores deben trabajar más horas para tratar de cumplir con la cuota. Estudios calculan que en promedio un conductor trabaja 14 horas y recorre 255 km/día. Razón por la cual muchos de ellos terminaron migrando a las plataformas y comprando sus propios vehículos.



No basta con mejorar el servicio. Hay que modernizar la flota e incorporar las nuevas tecnologías para actualizar el modelo de cobro, donde el usuario conozca el valor anticipado de la carrera y cuánto puede variar según la distancia y la congestión. Y, por supuesto, otorgar una calificación por el servicio. Tal como funcionan hoy las plataformas.



Todos estos aspectos se pueden concertar a través del diálogo, pero no bajo las amenazas continuas de paros, plan tortuga y cierre de vías. Eso demuestra al final la incapacidad que tienen los líderes del gremio para dialogar y solucionar los conflictos de una manera pacífica. Así va a ser muy difícil que obtengan el apoyo ciudadano a sus peticiones.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos