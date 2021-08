La ciudad no merecía lo que le hicieron / Voy y vuelvo

El miércoles pasado en la noche, debatíamos con el editor de EL TIEMPO sobre la foto que debería ir al día siguiente en la portada. Y una de las opciones era contar con una buena imagen del partido entre Santa Fe y Nacional.

Alcanzamos a imaginarnos que fuera la de hinchas de ambos equipos celebrando juntos el fin de 500 días sin poder ir al estadio. De hecho, hubo una primera opción, pero la descartamos porque lo que queríamos era el desparpajo de alegría en las gradas de El Campín.



Solo habían pasado un par de horas cuando la ilusión de una portada que nos redimiera con el fútbol terminó, cómo no, en una foto de primera página, pero que develaba la horrible noche que se avecinaba.



Pensé en los cientos de mensajes previos de la gente entusiasmada, de los papás y mamás con sus hijos tratando de recuperar el tiempo perdido, de la alcaldesa con su “bienvenido Nacional” y “vamos leones de Santa Fe”; de los narradores con el eco de los hinchas como telón de fondo, del estadio otra vez con banderas y cánticos. Pero todo se fue al carajo en minutos.



(Además: La ciudad como blanco / Voy y Vuelvo)



Ni siquiera rabia se podía sentir. Era desilusión, desencanto, tristeza, un “no puede ser”, un “¿pero por qué?”, un “¡qué nos pasa!”. Se suponía que volver al estadio era remarcar que estábamos saliendo adelante, que volvíamos a algo de normalidad, que había pasado mucho tiempo para retomar la alegría de vivir la fiesta de un partido de fútbol y que encontrarse con el rival iba a ser motivo de desafíos, pero en la cancha, no en las graderías.



Un incidente terminó en un capítulo de perdedores natos, de hinchas tratando de matar hinchas, de madres despavoridas corriendo con sus hijos en brazos, de jóvenes heridos que solo unas horas antes les habían dicho a sus progenitoras que por favor los dejaran ir al estadio porque al fin volvía el contacto con su equipo...



Da grima que algo tan esperado nos llegue de esa manera.



Luego vinieron las culpas de lado y lado, los reclamos por las fallas en los protocolos, la condena por el exceso de confianza, el oportunismo para caerles a otros, y, por supuesto, las sanciones.



Claro que hay responsables, incluyendo a los negocios de al lado que se lucran vendiéndoles trago en exceso a los muchachos de las barras bravas para que se conviertan en potenciales agresores; en la manera como se separaron las hinchadas en las gradas, en las requisas y demás. Pero nada justificaba lo que aconteció.



En el pasado, mucho se ha hablado de la carnetización de los hinchas, cámaras biométricas, de anillos de seguridad, de identificar de alguna manera a los violentos, de cerrarles las puertas. ¿Y? No ha pasado nada. Siguen teniendo acceso aquellos que no quieren ver el espectáculo sino armar camorra a como dé lugar. ¿Y si los jóvenes agredidos hubieran terminado muertos? Hoy estaríamos hablando de una tragedia en las narices de todas las autoridades y todos los mandos oficiales.



(Lea también: No seamos idiotas útiles de las mentiras / Voy y vuelvo)



Hago estas reflexiones y pienso en Anthony Zambrano, el atleta de Maicao que, en contraste, esta semana nos puso a celebrar y a llorar con sus palabras, cargadas de reflexiones sencillas pero inspiradoras. O en la solidaridad entre los mismos deportistas olímpicos haciendo vaca para ayudar a otros que corrieron con menor suerte.



Anthony fue mototaxista, reciclador, trabajó en oficios varios, le tocó una vida difícil, bien pudo haber tomado otro rumbo, pero no. Alguien lo vio, alguien lo motivó, alguien lo inspiró (su madre) y él puso su parte. Hoy tiene a un país a sus pies.

Es por ahí la cosa: sacando a los jóvenes de la violencia para que vean en el deporte, ya sea como hinchas o como gladiadores, una razón para ser mejores, no peores.



El fútbol no puede seguir generando ese odio visceral. Y a quienes creen que es con golpes y patadas como se puede hallar alivio a la mala situación les dejo esta frase de Zambrano, nuestro medallista olímpico: “Yo he venido a esta vida a darle éxito a mi país...”.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

Siga leyendo:

- Un rescate urgente y necesario / Voy y Vuelvo.



- Papás, ¡no condenen a sus hijos! / Voy y vuelvo.