Pasaporte Covid-19/Opinión

Viene tomando fuerza la idea de pedir un certificado de vacunación para ingresar a bares y restaurantes, como una fórmula para garantizar seguridad y tranquilidad a quienes visitan estos lugares.



Pero hay que tener cuidado con este tipo de iniciativas, que no son otra cosa que el reflejo de una fracción de la sociedad cada vez más precavida y temerosa de futuros brotes, en un momento donde la estigmatización es un fenómeno que viene creciendo gracias a las redes sociales y a los discursos populistas que se aprovechan de la histeria colectiva y el miedo.

Hoy, la evidencia científica ha demostrado la eficacia de las vacunas para mitigar el contagio y la posibilidad de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, aún persisten dudas y temores por parte de personas que libremente decidieron no vacunarse por temor, ignorancia o, simplemente, porque deciden esperar que pase el tiempo y esperar a ver los efectos que pueden traer las vacunas según la casa farmacéutica.



Obligar a que la gente se vacune no es una discusión fácil, al igual que exigirles certificados de vacunación para ingresar a lugares específicos, pues se corre el riesgo de crear nuevas formas de segregación y discriminación en una sociedad frágil y con altos niveles de desconfianza.



Ya de por sí quienes deciden no vacunarse no la tienen fácil para viajar al extranjero, donde ya varios países, además del pasaporte y el visado respectivo, exigen certificado de vacunación para ingresar a su territorio; incluso, algunos no aceptan todas las vacunas.

Estamos ante una nueva realidad que puede llegar a afectar el comercio y el turismo por los mayores controles tanto a los viajeros como al movimiento de mercancías y alimentos. Si esta iniciativa progresa, no es de extrañar que, a futuro, junto con el certificado de vacunación, se exija constancia médica de su estado de salud, sin mencionar las difíciles restricciones que tendrán que afrontar los migrantes ilegales.



Es posible que, una vez finalice la pandemia, algunas sociedades introduzcan legislaciones para evitar futuros brotes de enfermedades virales. Estas iniciativas pueden incluir, por ejemplo, certificados digitales de sanidad para viajeros y mercancías, controles periódicos a determinadas poblaciones para identificar riesgos inmunológicos y la solicitud a sus ciudadanos para que divulguen su estado de vacunación y condiciones de salud, en el caso de haber contraído alguna cepa del virus. Estas propuestas crearán conflictos con los movimientos anti-vacunas y las organizaciones de derechos humanos.



Los certificados digitales de inmunidad, además, pueden profundizar las brechas sociales, pues no todas las personas tienen los mismos accesos a cobertura de salud y beneficios que otorga el sistema de seguridad social. Puede, inclusive, generar segregación hacia aquellos que residan en áreas con alto riesgo epidemiológico o que por su condición o estatus migratorio no puedan acceder a un certificado de inmunidad.

Esta vigilancia intrusiva y la pérdida de privacidad justificada en el control epidemiológico pueden poner en riesgo las democracias y la libre determinación de las personas, pues quienes no tengan la vacuna pueden llegar a ser tratados como diferentes bajo esta lógica discriminatoria

REDACCIÓN BOGOTÁ

