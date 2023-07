Aunque es indudable cierto sentimiento de pesimismo entre los bogotanos ante la situación de inseguridad y la congestión vehicular que vive la ciudad, esto no puede ser una excusa para dejar pasar por alto lo que ha significado para la ciudad la realización de tantos conciertos y eventos deportivos en los últimos meses.

Sin ir tan lejos, el fin de semana tuvieron lugar el Concierto de Conciertos, Viva la Salsa y la Media Maratón de Bogotá. Eventos que convocan no solo al público capitalino, sino que también atraen visitantes de otras ciudades. No en vano, Bogotá se ha convertido en el primer destino obligado de turistas nacionales e internacionales, a tal punto que la tasa de ocupación hotelera ronda el 60 por ciento cada mes.

Atraídos no solo por los conciertos, también por la programación cultural que tiene la ciudad, con una amplia oferta en música, danza, teatro, literatura, cine, encuentros culturales y deportivos, conversatorios literarios y conferencias especializadas. Todo eso pone a Bogotá en el mapa de los destinos turísticos y la ha convertido en un paso obligado para artistas y empresarios que desean traer sus eventos.



Pero, aun así, nos falta mucho para aprovechar ese potencial que tiene la ciudad. La infraestructura para eventos masivos no es la ideal, y muchas veces llega a ser insuficiente. El estadio El Campín, que es tal vez el escenario mejor localizado, no cuenta con suficientes baños y parqueaderos. En el Concierto de Conciertos, un evento bien organizado, fue evidente que las baterías sanitarias no fueron suficientes y que los lavamanos brillaban por su ausencia.

Así se ve la cancha del Nemesio Camacho El Campín. Foto: Mayra Tenorio. EL TIEMPO

Tampoco se le ha prestado atención al espacio público aledaño. Las ventas de comida callejera aumentan sin ningún tipo de control; las basuras tienden a acumularse y la organización del tráfico peatonal y vehicular falla una vez terminan los eventos. Pero esto no es responsabilidad del empresario que se encarga de la logística. Es una competencia del Distrito que fácilmente puede hacer un plan de intervención urbana en esta zona, ubicando quioscos fijos con facilidades de servicios públicos, ampliando el mobiliario de canecas y sillas, y destinando zonas específicas para la venta de comida callejera y otro tipo de mercancías.



Bogotá está en mora de hacer una buena política pública para potenciar y organizar mejor todos los eventos artísticos, culturales y deportivos que cada semana tienen lugar en la capital. Eso significa apostarle por fortalecer la infraestructura. Hay que agilizar la renovación de El Campín y sus alrededores. Un lugar que este mes cumplirá 85 años de construido.

No se puede pasar por alto que el estadio es un ícono que ha transcendido fronteras, no solo por los grandes equipos capitalinos, sino por los históricos eventos que han tenido lugar y que permanecen en la memoria colectiva de los bogotanos y los artistas que por allí han pasado.



También hay que apostarle a formar mejor el capital humano vinculado a este sector de la economía, en temas de logística, bilingüismo, hotelería y turismo, restaurantes; gestión de riesgos y manejo de protocolos para eventos masivos.



Si hay algo por lo cual los bogotanos se sienten orgullosos, es por vivir en la capital artística, cultural y deportiva del país. Un tema no menor que debería estar en la agenda de los candidatos para la alcaldía mayor. Estaremos atentos a sus propuestas en la materia.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del Laboratorio de Gobierno de La Sabana