El triunfo de Gustavo Petro es visto hoy por millones de colombianos como un triunfo merecido, un triunfo de la democracia que sabe premiar a los que perseveran. Tras décadas de lucha política, el exalcalde de Bogotá alcanza el mayor de los honores: ser presidente de la República.

Y Bogotá ha tenido mucho que ver en ello; al fin y al cabo, fue la ciudad que le dio el triunfo. El hoy presidente alcanzó aquí la no despreciable cifra de 2,2 millones de votos, casi el 60 por ciento de los sufragios depositados en la ciudad. Para que se hagan una idea, son los votos sumados de Claudia López y Carlos Fernando Galán en su reciente disputa por la alcaldía, hace ya dos años.

La abultada votación se debe, en buena medida, a una estructura política que Petro consolidó tras su paso por la administración distrital y que ha funcionado como relojito, y a la pésima campaña de los otros candidatos en Bogotá, donde, si acaso, se asomaron.



Además de Virgilio Barco y Andrés Pastrana, Gustavo Petro es el tercero en alcanzar la Presidencia después de haber asumido los destinos de la capital. Y ahora son dos gobiernos de izquierda, el de Claudia y el de Petro, los que estarán conviviendo sobre la misma carrera octava del centro de Bogotá, al menos durante año y medio.



Pero esa corta distancia entre el Palacio de Nariño y el Palacio Liévano no significa que sea la misma que anima los propósitos que cada uno alberga para la ciudad. Habrá diferencias en la concepción que cada uno tiene a la hora de habilitar suelo para vivienda popular, por ejemplo, o en el llamado de Petro a destinar desde ya lotes para construir colegios y universidades o en el espinoso tema de la región metropolitana, que Claudia López apoyó desde el día uno y que el petrismo cuestionó también desde el día uno.

Sin embargo, es el metro el que se puede convertir en motivo de intensos debates. En el encuentro reciente entre los dos, que terminó con un abrazo, Petro le dejó claro a López que su intención de revisar las obras del metro va en serio. Y que no descartaría modificar el modelo actual si así se lo demuestra la comisión que piensa establecer para revisar diseños y ejecutorias.



Los avances del proyecto hasta ahora son importantes. Y millonarios los recursos que se han invertido en el patio taller de Bosa, en las obras que se adelantan en la calle 72, en la compra de predios y en el traslado de redes de servicios públicos. Hay créditos comprometidos por cerca de 2.000 millones de dólares con los bancos internacionales más importantes; la empresa china que adelanta los trabajos ha generado 4.000 empleos hasta el momento y son inmensas las expectativa entre los ciudadanos por ver hecho realidad un modelo de transporte que vienen esperando hace siete décadas.

Hacer modificaciones a la infraestructura avalada hasta ahora podría significar un alto riesgo para Bogotá. No solo porque se rompen los cronogramas, sino porque se modifican diseños que han costado miles de millones de pesos (y Bogotá ya está endeudada al límite); se debe revisar el tema con los chinos –que ya tienen línea de producción para los primeros trenes– y se perdería un tiempo valioso. Para quienes saben del tema, volver al pasado podría tomarse no meses, sino años. Y cambiar las reglas de juego supondría, en el mejor de los casos, un incremento de casi 30 millones de dólares en el proyecto, según analistas.



Y por otro lado están los bogotanos, ajenos a las discusiones políticas y más pendientes de que la obra avance antes que verla convertida en otro revés. La mayoría ha apoyado la primera línea del metro. Y hay expectativa porque una segunda línea –que llega a Suba– también asegure su futuro.



Si a la comisión a la que ha aludido el presidente electo le asisten razones técnicas, bienvenidas todas las que tengan. Pero de no ser así, estaríamos ad portas de ver, si no un nuevo desengaño a la posibilidad de tener metro, sí un retraso incalculable y unos costos que ni la ciudad ni el Ejecutivo merecen asumir. Al final de cuentas, nosotros pagaremos la deuda.



Ojalá que el buen ambiente político que hoy demuestran unos y otros contagie de sensatez a amigos y enemigos de la colosal obra.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General

EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com