33 localidades | Opinión 

Según la propuesta actual de POT, en la próxima década Bogotá deberá tener 33 localidades bajo la figura de Unidades de Planeación Territorial, entendidas como ámbitos de planeación y gestión cuya delimitación y tamaño debe estar acorde a las necesidades de su población.



(Le puede interesar: Por qué Bogotá debe tener 33 localidades, como lo plantea el POT)

(Para seguir leyendo: Las vías no son solo para los carros, un debate espinoso de no acabar)

Eso significa que hay que dividir las actuales localidades, y eliminar otras, bajo el argumento que a menor tamaño mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, no es del todo cierto, porque el tamaño del territorio no significa una mejor gestión pública. Al contrario, aumentar las localidades trae varios riesgos e inconvenientes.



Definir los nuevos límites geográficos sin la participación ciudadana traerá tensiones con las comunidades locales, pues en el afán de tener 33 nuevas localidades, se están desconociendo procesos históricos y culturales que dieron lugar a esos territorios y, en muchos casos, borrando del mapa distrital localidades como Antonio Nariño, Santa Fe, Candelaria y Los Mártires; estas últimas se configuran bajo una nueva localidad denominada Centro Histórico.



Esta propuesta aumenta la burocracia local. Obliga a elegir más Juntas

Administradoras Locales -JAL, con mínimo 7 ediles, 13 alcaldes locales nuevos con sus equipos de apoyo y la respectiva infraestructura para funcionar. Esta idea no solo se aumenta la burocracia local; también la del nivel central pues muchas entidades deberán incrementar el número de delegados, como es el caso de las Secretarías de Salud, Educación e Integración social, entre otras, incluyendo los entes de control y sus directores locales.

(Además: Registro obligatorio de bicicletas | Opinión)

Si queremos apostarle a más localidades, deberíamos evaluar primero la eficiencia de la figura de los Fondos de Desarrollo Local -FDL, que hoy en día manejan un presupuesto de 1.8 billones de pesos y que los últimos años no han sido ajenos a corrupción y malas prácticas administrativas.



Estoy de acuerdo con repensar los ejercicios de planeación y ejecución presupuestal desde los territorios, pero crear y eliminar localidades no es la solución. Hay otras alternativas más eficientes y más cuando tenemos al alcance infinidad de datos y apoyos tecnológicos para mejorar la gestión pública y la comunicación con los ciudadanos.



Ahora, si la administración insiste con la idea, debería al menos profundizar la democracia local y hacer una consulta popular para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan el futuro de la organización territorial de la ciudad. No hay que olvidar que el territorio se construye desde abajo, y no desde un cómodo escritorio.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui