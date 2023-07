Lamentable el rifirrafe que estamos presenciando entre la Alcaldía Mayor y el Ministerio de Defensa frente al debate por el aumento del pie de fuerza que demanda la ciudad, como si el problema de inseguridad se resolviera en las redes sociales.

Si bien diferentes estudios han demostrado que no existe una correlación directa entre un mayor número de policías y la reducción del delito, se sigue insistiendo en lo mismo. Para que la ecuación funcione, se necesitan más inversiones en infraestructura, tecnología, capacitación del recurso humano, fortalecimiento del sistema de investigación criminal y judicial y, sobre todo, que la ciudadanía confíe en la institución policial y le brinde apoyo.

Bogotá ha hecho lo necesario para cumplir con lo que le corresponde, pero, aun así, los resultados no logran ser sostenibles en el tiempo y la Policía Metropolitana no responde en la misma medida. No les han faltado recursos para mejorar sus capacidades operativas y de reacción: se han comprado equipos de última tecnología, vehículos y hace poco se les hizo entrega de una moderna sede para el comando de policía con lo último en infraestructura y logística. Y ni hablar de los recursos destinados por la ciudad para financiar una mejor formación y capacitación de los uniformados.

La alcaldesa Claudia López y una imagen del atraco en la Séptima.

Pero las cifras delictivas no bajan y, al contrario, tienden a subir a pesar de todos los esfuerzos, como se observa con el homicidio (+ 8 %), el hurto a personas (+ 20 %), el hurto de residencias (+ 29 %) y el hurto de automotores (+ 8 %), por citar algunos indicadores. Mención aparte merece el secuestro, donde las cifras muestran una preocupante tendencia al alza: + 60 %.

En estos años no han faltado los anuncios para lanzar una nueva estrategia, un nuevo comando élite, un grupo especial para esto o aquello; más una infinidad de ruedas de prensa que muestran la captura de delincuentes o los resultados de un sinnúmero de allanamientos.



Pero la ciudadanía exige más que eso. Lo sucedido esta semana es una escena que tiende a repetirse en diferentes lugares de la ciudad, donde son los mismos ciudadanos quienes graban con sus teléfonos los hechos de inseguridad de los que son víctimas. Es claro que no es un tema de percepción como en un principio lo justificaban. Hoy es evidente que los delincuentes le perdieron el miedo a la autoridad; por eso no tienen problema en actuar a plena luz del día, llevar un arma de fuego y atracar a ciudadanos desprevenidos.



El problema de fondo es que no hay una estrategia clara y concreta que se mantenga en el tiempo. En la actual administración, la ciudad contabiliza tres secretarios de Seguridad y cinco comandantes de policía. Cada cambio viene acompañado de nuevos asesores y, por supuesto, de muchas promesas para combatir el crimen organizado en la ciudad.

Y no es por falta de planeación, recursos o ausencia de institucionalidad que se cometen errores. La Secretaría de Seguridad tiene menos de siete años de creada y aunque cuenta con un Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ), este no ha adquirido la relevancia que merece, a pesar de ser un riguroso ejercicio de planeación que debería orientar la política pública de seguridad, independientemente de los cambios directivos.



Se toman decisiones sin tener en cuenta este plan, muchas veces por la presión mediática o por el reclamo ciudadano. Mientras tanto, las estructuras criminales se van fortaleciendo en los territorios y ampliando sus actividades ilícitas en temas como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y la trata de personas; y, por supuesto, los negocios asociados a la venta de celulares y autopartes robadas.



Frente a este panorama, es claro que la inseguridad no se resuelve aumentando el pie de fuerza; se requieren acciones coordinadas entre la Administración, la Nación, la policía y el sector justicia. Cada cual debe asumir su responsabilidad y no como sucede ahora, donde abundan las quejas de parte y parte y nadie responde. Así es muy difícil.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana