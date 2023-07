No hay un lugar en el que con mayor pasión se sienta el amor por Bogotá que el estadio El Campín. Cada vez que alguno de los equipos bogotanos salta a la cancha y se entona el himno de la ciudad, el grito de Bogotá, Bogotá, Bogotá hace temblar la tierra. Es como si el aire se paralizara y no existiera un mejor lugar en el mundo para estar en ese momento que esta ciudad.



(Más columnas de opinión: Gustavo Bolívar y la campaña por Bogotá | Voy y vuelvo)

Lo viví en el triunfo de Millonarios y su estrella 16. Y se repitió al día siguiente con las futbolistas de Santa Fe, que llenaron el estadio como si se tratara de otra final. No exagero cuando digo que ningún rincón de Bogotá se quedó sin celebrar el triunfo del equipo azul. Esa explosión de alegría y júbilo tenía una explicación: necesitábamos una buena noticia. En medio de las Sarabias, Benedettis, reformas, marchas, golpes blandos, amenazas e indignación, la gente necesitaba un motivo para creer. Alguna cosa que le devolviera la fe en algo o en alguien. Por eso gritaron a todo pulmón Bogotá, Bogotá, Bogotá. Era un grito de alborozo, pero también de orgullo y de deseos de decir “aquí estamos”.

Era solo un partido de fútbol, ya lo sé. Era contra un rival histórico. Y sí, esa noche también hubo robos y trancones al día siguiente y suciedad en las calles. Pero la actitud ciudadana era otra. Como si hubiera pasado un aguacero y hubiera lavado el aire. Millonarios era campeón y, por tanto, todo era más soportable.



En medio de estas reflexiones, digo yo, ¿por qué no podemos gritar todos los días Bogotá, Bogotá, Bogotá, cuando hay razones para hacerlo? ¿Por qué no alzar la mirada con la misma determinación con que alzamos el puño en El Campín y vemos las cosas buenas que también pasan? No podemos seguir mirando a Bogotá como la capital del desastre. Con esa actitud lo único que conseguimos es ayudar a una narrativa de lo imposible. Y no, no es así. Los políticos pueden hacerlo, esa es su labor, pintar escenarios catastróficos y aparecer como los salvadores. Pero son políticos. Los ciudadanos podemos ser un poco más empáticos y hallar luz allá donde se creía que solo había oscuridad.



(Consulte: Qué tan grave es la sanción a los chinos del metro / Voy y vuelvo)

Les traigo algunos ejemplos que me he encontrado sobre cosas que invitan a ser más optimistas en medio de la incertidumbre que se genera en otros ámbitos del poder.

Comencemos por decir que el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año fue de 3,1 por ciento, 0,1 por ciento por encima de la media del país. Claro, no se compara con el 11,1 por ciento de hace un año, pero con la crisis global de la economía, con recesión incluida, y el golpe inflacionario era para que las cosas estuvieran peor. Este resultado es al menos alentador, porque, como dijo el secretario de Desarrollo, muestra algo de estabilidad. Ya son siete trimestres consecutivos creciendo por encima de todo el país.

Otro dato relevante es la tasa de desempleo, de 10,7 por ciento. Si bien no es un indicador para saltar de la dicha, no hay que olvidar que Bogotá logró en tiempo relativamente corto recuperar el millón de puestos que se perdieron en la pandemia, y medio millón han sido recuperados gracias a las obras públicas que se ejecutan. Cabe recordar que Bogotá es el principal empleador del país y, por tanto, cualquier punto que se consiga a favor es clave también para la nación. Hoy la tasa de desempleo en Colombia es del 11 por ciento.



Por los lados de la pobreza multidimensional, la ayuda monetaria derivada de la emergencia sanitaria, entre otras estrategias, permitió que 143.000 personas salieran de la pobreza. Hoy este indicador es de 3,8 por ciento, el más bajo en 12 años. Según la alcaldía, Bogotá es la región con menor pobreza del país.

Bogotá es la tercera mejor ciudad en innovación de América Latina, según cifras de la Cámara de Comercio; el 60 por ciento de las startups colombianas están en Bogotá, que recibe el 60 por ciento de Venture Capital del sector, esto es, una apuesta por la innovación con capital de riesgo. Bogotá y Cundinamarca ocupan el primer lugar en el Índice Departamental de Innovación (77,9 por ciento) frente a Antioquia (61,4).



(Además: 'Un joven que entra a la universidad puede transformar la vida de su familia’)

También están las manzanas de cuidado, ya reconocidas internacionalmente y que serán el legado de la actual administración. Y esta semana se cumplió la meta de otorgar 36.000 becas a jóvenes para acceder gratis a la U, otro hecho para destacar a nivel regional. Escuchar sus historias eriza la piel. Los papás y mamás que saben lo que significa que un hijo llegue a la U me entienden.



No son temas que despierten pasión. Ni están en la agenda mediática. Ni a los políticos les interesa resaltarlos. Pero 36.000 jóvenes con beca para cursar una carrera técnica o profesional es como si todos los asistentes al partido de Millonarios el domingo pasado hubieran recibido una. De ese tamaño es lo que se consiguió. Y eso también merece un grito de júbilo.

Al menos desde esta columna seguiremos reclamando por el deterioro del centro, que no se compadece ni con su historia ni con su entorno. Y hablaremos de las obras abandonadas que se traga la maleza, como en el humedal Córdoba. Y fustigaremos a las autoridades por la pésima movilidad o por el atraco de cada día o por la suciedad rampante, esas causas que indignan tanto a los ciudadanos. Pero solo por hoy los invito a que también veamos lo positivo. Con prevención, si quieren. Con desconfianza. Pero démonos la oportunidad de creer que hay cosas que están saliendo bien y por las que nuestra ciudad se merecería otro gran gesto de admiración.



(Siga leyendo: 'Bloqueo en junta no es una salida ni para la Cámara ni los empresarios': Nicolás Uribe)

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com