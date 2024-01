El equipo de Galán | Voy y vuelvo

En medio de ese sol abrasador por momentos de la plaza de Bolívar, el pasado primero de enero fueron desfilando, uno a uno, los secretarios que conformarán el principal anillo del equipo de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán.

Muy tiesos y muy majos, arribaron en compañía de sus familias. Se sentía el aire fresco de la renovación. Todas personas pilas, expertas en diversas disciplinas, cancheras algunas y ansiosas la mayoría. Claro, una cosa es pasar de la academia, las consultorías y la cátedra a la calle. ¡Y en una ciudad como Bogotá!



Largo pero interesante el discurso de Galán. Muy suyo, muy en el tono que lo ha caracterizado, conciliador, emotivo al comienzo y esperanzador al final. Verlo allí, con su familia, sus colaboradores, sus conocidos, obligaba a preguntarse cuánto tiempo durará la luna de miel de los bogotanos con él y con su gabinete. Poco, me atrevo a pensar.

Y a propósito de la calle, ese fue uno de los apartes que llamó la atención. Galán quiere unos coequiperos que no solo estén en reuniones y en la oficina, los quiere ver haciendo presencia en el asfalto, intentando adivinar el sentir de una ciudadanía que siempre tiene algo qué reclamar, desde una vía hasta un puesto de trabajo.



No quiere egos, no quiere protagonismos, no quiere peleas, Galán quiere acertar y espera hacerlo con su equipo. Quiere seguir apostando por la educación, la diversidad, la sostenibilidad, por los niños. Todo eso en un discurso de posesión sonaba bien. Han pasado ocho días desde entonces y hemos visto una decena de videos de los secretarios con el “yo me comprometo”. Un poco hostigante, pero en fin, hay que darse a conocer. Y ya empezaron a aparecer los chicharrones.



Al nuevo secretario de Planeación, Miguel Silva, y al entrante director del IDU, Orlando Molano, hombre de calle y funcionario estrella en su paso por el IDRD, los recibieron con el archivo de la licencia ambiental para la ampliación de la autopista Norte; al secretario de Seguridad, César Restrepo, lo atendieron con dos atracos masivos en el transporte público en una semana; a la de Hacienda, Ana María Cadena, con las arcas semivacías y viendo en dónde pueden estar los recortes para “hacer más con menos”.



Y a Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, le ha tocado lidiar con el pleito por la elección de la mesa directiva del Concejo, que dejó por fuera a la oposición y ya generó la primera crisis con el Gobierno Nacional. Hasta demandas anunció el Presidente de la República. Sí, no es tema de su resorte, pero Quintero sabe que el Concejo será una especie de segundo hogar para él de aquí en adelante. Y estamos arrancando.

Pero al equipo de Galán y al propio alcalde hay que darles un compás de espera, que no significa que no se les pueda empezar a exigir, pero acoplarse a un nuevo cargo, y en este caso a uno que compromete el bienestar de 8 millones de bogotanos, no es fácil. Nada será fácil de aquí en adelante, por eso, cualquier victoria, cualquier logro, cualquier iniciativa que empiece a dar resultados, hay que mostrarla, hay que exhibirla, la gente necesita ver resultados, acción, golpes a las bandas, sanción a los avivatos, obras que se entregan, mejoras en TransMilenio, cultura a la lata, plata bien invertida y una comunicación clara y transparente de cada entidad.



Son las primeras semanas del año. La ciudad ha estado medio vacía y eso hace que disminuyan los trancones, los tumultos y los reclamos. Pero este martes empieza a hervir la Bogotá de verdad, la que comienza a sentir las alzas y los ajustes. Y aún no llega el incremento en TransMilenio, ni en los taxis ni en los servicios básicos, que es lo que empieza a descomponer el ánimo. Yo insisto: paciencia que estamos vivos.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com