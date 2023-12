Bienvenido, metro de Quito / Opinión

Es una ocasión muy especial para la capital del Ecuador. Después de mucho trabajo, gran inversión y gestión para sortear la planeación, contratación, ejecución y puesta en marcha de su primera línea metro, Quito estrena una línea de 22 km y 15 estaciones.



Todo en medio de una gran alegría y optimismo. La idea se ventiló desde 1978 y se concretó en 2013 con el inicio de su construcción; 10 años después está al servicio de los quiteños, que ahora podrán ahorrar el 47 % de su tiempo de viaje, además de mejorar su seguridad y ayudar al medio ambiente. Un gran avance.



Las redes sociales de Quito están llenas de imágenes muy bonitas: quienes pusieron en marcha el sistema fueron sus propios usuarios; miles de personas viajaron simplemente por conocer su nuevo sistema de transporte. Este hilo es de las mejores cosas que vi, muy personal y emotivo:



Esta familia salió también a pasear, para que la señora mayor conociera esto “que causa incluso mareos”… Ninguno tuvo miedo de sacar el celular. Hay una percepción de seguridad increiblemente bonita pic.twitter.com/BSy3F8CYPc — Andrea Orbe Saltos (@AndreaOrbe5) December 1, 2023

No faltó la música con el Chullita Quiteño interpretado por la Banda Sinfónica de los Bomberos. Es una ocasión memorable y el inicio de una nueva era en el transporte de la región, como lo resaltaron los metros de Santiago, Buenos Aires y Medellín, y los bancos de desarrollo que financiaron la inversión.



Con nuestro Metro de Medellín tiene una conexión muy especial, la gran empresa pública paisa, en conjunto con la multinacional francesa Transdev, es el operador contratado por las autoridades quiteñas. Es entonces también la internacionalización del Metro de Medellín que considera esta línea en Ecuador su Línea 13.



Que bonita ocasión iniciar esta operación un día después de cumplir 28 años. Toda esa experiencia, especialmente de la Cultura Metro, se traslada ahora a Quito y esperamos no se descarrile en el Valle de la Aburrá.

#TBT El 30 de noviembre de 1995 nuestro gerente, Tomás Elejalde, estaba en el Puesto Central de Control. Allí recibieron la orden de Presidencia, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín para dar inicio al servicio. 🚈📽️👇🏽#Metro28AñosCreciendoJuntos#CulturaMetroSoyYo💚 pic.twitter.com/7bpLe8HvOW — Metro de Medellín 💚 #CulturaMetroSoyYo (@metrodemedellin) November 30, 2023

Miremos algunas cifras que vale la pena indicar del Metro de Quito. Su capacidad está en el promedio de los metros del mundo; con los 16 trenes iniciales pasando cada cinco minutos, podrá mover 19,560 pasajeros por hora por sentido. En mediano plazo, con más trenes y un intervalo de 2 minutos, podrá mover hasta 48,900 pasajeros por hora por dirección (no muy lejana de la capacidad de TransMilenio en la Avenida Caracas de 48,000 pasajeros por hora por dirección). La velocidad comercial es elevada por la separación de estaciones (1.5 km en promedio): podrá viajar a 38 km/h casi el doble de la velocidad de la superficie (20 km/h).



El costo reportado es de 2,009 millones de dólares, es decir 91.3 millones de dólares por kilómetro, un costo muy razonable para un metro. La tarifa inicial es de 0,45 dólares, un poco más alta que otros servicios en Quito (el trolebús cobra 0,35 dólares) y no está integrada (por ahora). Sesenta viajes al mes representan el 6 % del salario mínimo vigente (US 450); es decir, es un costo asequible para la población (con pago de otro servicio para llegar o salir del metro, 60 viajes al mes son 10.6 % del ingreso, apenas por encima del umbral de referencia de asequibilidad).

Con esta puesta en marcha del Metro de Quito es inevitable contrastar con Bogotá. Algunos lo han hecho. El presidente Petro da felicitaciones con puyas incluidas, por el cambio que se dio en Bogotá de su propuesta en la administración de Enrique Peñalosa. La Concejala María Fernanda Rojas (entre otras personas) sugieren que el metro ya estaría en operación. Esto es no es comprobable; en 2013 cuando María Fernanda Rojas estaba en el IDU, el proyecto estaba en ingeniería básica avanzada, que se completó en 2014. Aún faltaban otros procesos de estructuración y aprobaciones.



Sin el cambio propiciado por Peñalosa (que ahorro costos y riesgos), tal vez el metro hubiera avanzado la contratación un par de años, y eventualmente hubiera estado en operación en 2026, pero esto es un escenario contrafactual.



El metro en construcción en Bogotá es más costoso, pero de mucha más capacidad que el quiteño. La línea uno de Bogotá tendrá 30 trenes inicialmente (27 operativos), para 1,800 personas por tren, una capacidad inicial de 48,600 pasajeros por hora por sentido. En el largo plazo, con más trenes, la capacidad estimada es de 72,000 pasajeros por hora por sentido, una de las más altas del mundo. El Metro de Bogotá tendrá 2.4 veces más capacidad que su hermano quiteño. La inversión está asociada con la capacidad; en Bogotá la inversión es $12.9 billones de 2017 (USD 4,385 millones) que equivale a 2.18 veces el Metro de Quito.



La demanda esperada en Bogotá es de 500,000 pasajeros por día, en Quito esperan hasta 380,000 pasajeros por día, lo cual dependerá del nivel de integración; la velocidad comercial esperada en Bogotá es 42 km/h, y en Quito 38 km/h. La operación de Bogotá está programada para 2028, pero una buena gestión y acompañamiento contractual permitiría que la línea uno esté operativa en 2027. Bogotá no tendrá la demora en entrada en servicio que sufrió Quito por cerca de 2 años, porque ya tiene contratado su esquema de operación y mantenimiento. Adicionalmente, tiene en proceso la segunda línea para contratación en 2024.



Las caras felices de los quiteños en su nuevo metro se pueden repetir pronto en Bogotá. Será una ocasión feliz. Bienvenido Metro de Quito, gracias Metro de Medellín, adelante Metro de Bogotá.

DARÍO HIDALGO

Profesor de la Universidad Javeriana