Opinión / Manipulación de las encuestas en Bogotá

El 23 de febrero de este año el CNC publicó una encuesta que registraba que mientras el 28 por ciento de los bogotanos se declaraban de izquierda, en el resto del país, solo el 20 por ciento se reconocían como tal, lo que les dio pie a los periodistas de Semana para un titular amañado y mentiroso, porque con estos datos, simplemente dijeron que Bogotá era de izquierda sin resaltar que el 47 por ciento de los habitantes de Bogotá y el 60 por ciento del resto del país, en esa misma encuesta, se reconocían como de derecha.

De la misma forma, cuando Miguel Uribe comenzó a ser reconocido por la ciudadanía, pasando del 3 por ciento, al 5 por ciento, al 12 por ciento, con el mayor crecimiento relativo de los cuatro candidatos, hasta llegar a estar empatado técnicamente con Claudia López y Carlos Fernando Galán en la anterior encuesta de Guarumo, los señores de Yanhass rápidamente sacaron otra encuesta para tratar de borrar del tarjetón a Miguel Uribe y RCN secundada por Semana y Caracol le sirvieron de caja de resonancia para hacer creer a ese 47 por ciento de los bogotanos de derecha que había que parar a Claudia López y que el único que podría hacerlo era Carlos Fernando Galán, que se había mantenido en los alrededores del 15 por ciento, cifra igual a los votos que obtuvo hace ocho años cuando su votación permitió que llegara Gustavo Petro a ser burgomaestre de la capital.

Cuando revisamos las cifras de las elecciones en Bogotá para alcaldía, plebiscito, congreso y presidenciales vemos comportamientos muy interesantes que vale la pena tener en cuenta cuando tratemos de analizar qué candidatos tienen más posibilidades de quedarse con la Alcaldía de Bogotá.



En todas las elecciones que se han presentado, en la capital de la República, desde el 2015, hasta las últimas elecciones presidenciales vemos que el centro izquierda representado por Carlos Fernando, Claudia y Hollman se han quedado con cerca del 60 por ciento del total de los votos mientras que el centro derecha recoge alrededor del 40 por ciento del electorado como sucedió con los resultados que registró Bogotá durante la última campaña presidencial.



Algo parecido pasó con el plebiscito del 2016 donde el centro izquierda votó por el Sí y en Bogotá se quedó con el 56 por ciento de los votos mientras el centro derecha solo recogió el 44 por ciento. Lo interesante de esta campaña electoral es que los candidatos del centro izquierda son tres, mientras que el candidato de centro derecha es solo uno: Miguel Uribe Turbay.



Por qué afirmo esto? Por la sencilla razón de que los liberales del gobierno de Santos, quienes apoyaron a Rafael Pardo en el 2015 son los mismos que se reparten hoy los votos entre Claudia y Carlos Fernando y los señores del Polo tienen el corazón partido entre Morris y López, mientras que los electores de centro derecha, son algunos liberales, conservadores, cristianos y ciudadanos afectos al centro democrático que ven en Miguel Uribe al único que los representa.



Cuando comenzó a crecer el reconocimiento de que Uribe Turbay era quien mejor conocía la ciudad y que además sería el único que concluiría en el menor tiempo posible las 2.500 obras que dejará contratadas Enrique Peñalosa , con metro elevado incluido, por un valor superior a los 45 billones de pesos, entraron en pánico los medios de comunicación y las grandes encuestadoras porque los políticos afectos al centro izquierda quieren volver a barajar y echar atrás contratos ya cerrados sin importarles el costo que esto tenga para la ciudad.



Es además claro que no hay ningún candidato independiente de los partidos políticos y los copartidarios de la Alianza Verde, el Polo, los de la Colombia de Petro, los viejos y los nuevos galanistas de Cambio Radical desearían todos ellos enredar la contratación billonaria que deja Enrique Peñalosa para volver a barajar y así sacar tajada de la contratación distrital en lugar de acelerar la ejecución.



Además, Miguel Uribe tampoco tendría que entrar a negociar mayorías en el Concejo de la ciudad por cuanto es el único que ha dialogado abiertamente con los partidos políticos de frente a la ciudadanía, así haya recogido más de 400.000 firmas de ciudadanos independientes que también apoyaron su candidatura.



Cualquiera de los otros candidatos tendrían que desgastarse buscando mayorías precarias en la corporación y retrasando lo que consideran no tan “bueno” de lo que deja la administración saliente, como lo han dicho Claudia y Carlos Fernando en reiteradas oportunidades para no hablar de las múltiples demandas y trabas judiciales que se han encargado de armar Hollman y sus amigos



No nos dejemos engañar, Miguel Uribe es el único candidato que no nos ha mentido a lo largo de esta contienda, no está en componendas con el centro izquierda, logrará aglutinar la mayoría de los políticos bogotanos y asegurar así una buena gobernabilidad con el Concejo de la ciudad, concluirá,; en el menor tiempo posible, las obras que dejó contratadas el gobierno de Enrique Peñalosa y finalmente, es el único de los candidatos que tiene como propósito desarrollar una relación armónica con el gobierno nacional que beneficiará ampliamente a la ciudad y a la Nación porque hace décadas que eso no se da.



