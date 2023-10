Galé Mallol: Gobierno digital, el primer paso para vivir Bogotá | Opinión

Es triste decirlo, pero los últimos quince años han sido un desastre para Bogotá. Pasamos de ser el centro empresarial del país, la ciudad de la cultura, la innovación y las oportunidades; a ser la ciudad del miedo, la informalidad, las distancias eternas y del 'sálvese quien pueda'.



Galé Mallol

Y es que no hablamos de una ciudad pobre, como nos han querido hacer creer, donde nada se puede hacer por falta de presupuesto. En Bogotá vive casi la quinta parte de la población total del país y aportamos cerca del 25 % del PIB nacional.



Somos una ciudad rica donde sus habitantes perdieron la esperanza y la confianza en las instituciones por su falta de efectividad. Tenemos cifras alarmantes donde cerca del 80 % de los ciudadanos se sienten inseguros en la calle. Cifra que aumenta en nosotras las mujeres que somos las mayores víctimas de una ciudad que ha perdido su norte y su esencia.



Pero ¿Quién puede juzgarnos cuando las vías de esta ciudad están en peores condiciones que cualquier ciudad capital del centro del país? Tenemos carteles delincuenciales en varias localidades, sufrimos en promedio 310 hurtos al día y, por si fuera poco, la Alcaldía y el Concejo siguen en las mismas discusiones de hace 10 años.



Colados en TransMilenio

¿Quién se iba a imaginar que la situación sería tan grave como para que, solo 23 años después del primer viaje en TransMilenio, el 30% de sus usuarios sean colados? ¿quién apostaría que la ciudad que avanzaba a pasos agigantados final del siglo pasado se estancaría en creer que esos buses rojos, costosos, contaminantes y no sostenibles eran la única opción de movilidad?



Para modernizar esta ciudad necesitamos propuestas tecnológicas de innovación real que procese millones de datos con el fin de mejorar la movilidad, combatir la criminalidad y entender los flujos poblacionales. No más tecnología enfocada únicamente en comparendos para los bogotanos.



Para esto, es urgente que avancemos en la creación de una Secretaría de las Tecnologías de la Información de las Comunicaciones (TIC) que logre darle a la ciudadanía el salto al siglo XXI que tanto necesitan las instituciones distritales para mejorar la prestación de servicios públicos, logrando que estos sean más eficientes en temas como educación, salud, seguridad y obras públicas.



Esta Secretaría debe cerrar la brecha digital para impulsar el desarrollo del talento tecnológico de la ciudad donde los jóvenes tengan la posibilidad de capacitarse para trabajos relacionados con las necesidades laborales como programación y robótica.

Su foco será organizar y modernizar nuestra ciudad y por eso su primera tarea es que el acceso a internet fijo de la población en Bogotá pase del 79% actual al 100%. La segunda será crear una aplicación que centralice la información de la ciudad donde podamos conocer cómo hacer trámites, cómo usar el sistema de transporte, cómo denunciar hurtos y amenazas, entre otras. También se encargará que en la ciudad hayan veinte mil cámaras de vigilancia por medio de la instalación de trece mil, la reparación de las mil cámaras instaladas que no sirven para nada por falta de gestión y el mantenimiento preventivo de las otras seis mil que están instaladas.



Bogotá debe desarrollar y promocionar el Gobierno digital y la conectividad en todos los estratos para garantizar el cierre de brechas sociales y dar acceso a oportunidades para el desempeño en los empleos del hoy, como la primera medida para que los cerca de diez millones de habitantes recuperemos la confianza, la tranquilidad y la posibilidad de volver a soñar con la ciudad capital que quieren todos los colombianos. Esta Secretaría es la base del plan que solo se puede hacerse real de la mano de los bogotanos si logran una transformación real del Concejo y la administración distrital que lleva quince años dándonos vueltas y no respuestas.



Por favor, no más sobrevivir en la ciudad ¡Es hora de vivir Bogotá!

Galé Mallol

Cabe de lista por el movimiento LARA