De secretarios a ministros / Voy y vuelvo

Bogotá ha estado en la mira de la discusión pública por los posibles efectos que tendría el decreto que dejaba en ascuas los recursos para la primera línea del metro. Algo así como 766.000 millones de pesos. Recursos que hacen parte de los compromisos de la Nación como cofinanciadora de la megaobra.



El susto estaba antecedido por declaraciones del Presidente de la República según las cuales la Nación no pensaba girarles “ni un peso” a Bogotá ni a Antioquia, sino que esa plata tenía que dirigirse al Chocó, La Guajira, etc. Y entre las razones estaban, por supuesto, las duras posturas que el primer mandatario ha tenido en contra de la primera línea del metro.



Pero, además, según fuentes cercanas a Palacio, para el Gobierno el cambio incluye la confrontación en aras de defender las decisiones que se toman desde Palacio. Y en esa lógica entró su equipo de gobierno, incluso los más sensatos del gabinete, aquellos que lograban persuadir al jefe de Estado en los consejos de ministros para que reconsiderara posturas que iban en contra de compromisos pactados y refrendados legalmente.



Según las mismas fuentes, el Presidente insistió varias veces en que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda incluyeran en el decreto de liquidación del presupuesto proyectos que el Gobierno quería. Los abogados de ambas entidades advirtieron reiteradamente que eso no era posible. Al final de cuentas pasó lo que ya se sabe: salió el presupuesto sin especificar las partidas para el metro y otro centenar de obras, se armó el debate, rodaron las cabezas del titular de Planeación, Jorge Iván González, y de la directora de Presupuesto, Marcela Numa. Y pocos días después, el mismo Gobierno tuvo que expedir el llamado decreto de yerros en el que se incluyen las partidas con destinación específica y se anexan los 776.000 millones para el metro de los bogotanos. Los ciudadanos, por supuesto, volvieron a respirar tranquilos. La obra sigue, ya se instalaron los primeros pilotes y el avance general es del 30 por ciento.



No fue un error, como muchos lo han querido presentar. El decreto se había discutido varias veces y se había advertido de su inconveniencia. Aun así, se insistió en él con el argumento de que los recursos iban a depender del avance de los proyectos; los ministros de Transporte y Hacienda hicieron sobrevuelos para “verificar” el estado de las obras del metro y detectaron que “había unas casas tumbadas” y que en la Primero de Mayo no había árboles. Ese fue su diagnóstico.

Al margen de esto, no deja de llamar la atención la tensa relación que se quiere armar entre Palacio y Bogotá. Desde el primer día de mandato, el alcalde Carlos Fernando Galán no ha hecho nada distinto a tender puentes con el Ejecutivo, con los ministros, con los directores de departamento, con funcionarios de todos los niveles. Pero con esto del decreto pareciera que se hubiera retrocedido.



Duele por Bogotá, porque la ciudad, a pesar de todos sus problemas, intenta dejar atrás los tiempos de confrontación. Hasta ahora no se ven las peloteras que se armaron entre Garzón y Uribe o entre Peñalosa y Petro o entre Claudia y Peñalosa. Y seguramente no se verán porque no es el talante del alcalde.



La Nación debería entrar en una tónica similar, superar diferencias del pasado, no buscar pretextos para amenazar a cada instante a la ciudad con el tema de recursos o con la parálisis de proyectos o poniendo en vilo iniciativas que a la larga van en beneficio de todos. Un buen entendimiento entre la capital y el Gobierno irradiaría optimismo al resto del país y a sectores que siguen preocupados por el rumbo que van tomando las cosas.



En lo particular, debo decir que me entristece ese grado de tensión que se ha querido generar porque varios de los funcionarios que hoy ostentan importantes cargos del orden nacional pasaron por Bogotá. Trabajaron por esta ciudad. La defendieron en su momento y cuidaron sus recursos. La hoy ministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue secretaria del ramo en la capital y desde allí promovió el transporte público híbrido, introdujo en la agenda el tema del cambio climático, defendió los humedales y hasta participó en un ejercicio de escenarios convocado por la Cámara de Comercio en donde aportó varias ideas sobre el devenir de la ciudad. William Camargo, hoy titular de Transporte, organizó el IDU después de ser un fortín de corruptos, avanzó hasta donde pudo con el metro subterráneo, les puso tatequieto a los contratistas, proyectó el cable de Ciudad Bolívar y hasta fustigó a los políticos por no jugársela para conseguir recursos para las obras de la ciudad a través de la ANI, entidad hoy bajo su égida.



RicardoBonilla, el ministro del decreto de yerros, ocupó la Secretaría de Hacienda en su paso por la alcaldía. Desde esa entidad, siempre reconoció el buen desempeño de la economía de la capital y de cómo la ciudad jalonaba al resto del país gracias a su seriedad en el manejo de los dineros y por ser generadora de empleo. Y, desde allí mismo, reconoció que las obras pasan de una administración a otra y deben concluirse, como le correspondió a él con las troncales de la 26 y la 10.ª o la carrera 11 con calle 100.



Ministros, Bogotá no se olvida de ustedes, no se olviden ustedes de Bogotá.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com