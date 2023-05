Sobre las 10 a. m. del miércoles 10 de mayo de 2023, empezaron a llegar varios aviones a el Aeropuerto Internacional El Dorado, en los que venían 209 colombianos deportados de Estados Unidos. Al arribar en la capital, algunos de ellos denunciaron malos tratos y violaciones a sus derechos fundamentales.



Según se conoció, las autoridades en Estados Unidos se excedieron con los migrantes irregulares. Denuncian que no los dejaron bañar durante 11 días, no les dieron calzoncillos y que los habían amarrado.



"El primer día que llegamos nos bañaron, después de ese día no nos volvieron a dejar bañar, duramos 11 días sin bañarnos, sin nada, no nos daban calzoncillos, los calzoncillos de los hombres eran como unas tangas de mujeres, eso era lo que le daban, donde nos metían nos vigilaban las 24 horas", contó un migrante colombiano deportado de Estados Unidos a Noticias Caracol.





Las quejas de los ciudadanos deportados fueron recogidas por Migración Colombia para ponerlas en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.



"Nos esperaban eran unas cadenas y unas esposas, y nos amarraron como unos perros y nos metieron a un bus todos encadenados delante de los hijos de nosotros y así nos montaron al avión y así nos trajeron hasta Bogotá, amarrados de la cintura a los pies y de la cintura a las manos, que no podíamos hacer nada", explicó el migrante.



Ante esta situación, Fernando García, director de Migración Colombia dijo: "Nuestros colombianos son importantes, las personas que son deportadas o retornadas al país, y esto lo estamos confirmando con que hoy en día recibimos ocho vuelos semanales, cuando en gobiernos anteriores no se recibía más de un vuelo al mes".



Colombianos deportados desde Estados Unidos. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

¿Qué está pasando?

El gobierno del presidente Joe Biden anunció una nueva reforma que, en la práctica, restringe aún más el acceso a Estados Unidos, por lo que hoy miles de migrantes se encuentran en incertidumbre y a la espera de lo que va a pasar, cuando quede sin vigencia el Título 42.



Desde el viernes, 12 de mayo, una gran parte de migrantes que lleguen a la frontera sur de manera ilegal no serán elegibles para asilo, enfrentarán una expulsión y prohibiciones.



"Una persona que sea expulsada bajo el Título 8 está sujeta a una prohibición de al menos 5 años para volver a ingresar a los Estados Unidos y puede enfrentar un proceso penal", aseguró Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Así las cosas, se espera que aumenten las deportaciones.

REDACCIÓN BOGOTÁ

