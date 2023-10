Madre de joven de Bogotá que murió en Estados Unidos pide ayuda para repatriar cuerpo

La familia del joven Fabián Camilo Vicente vive hoy una completa tragedia desde que se enteró de su fallecimiento en Los Ángeles, California, destino a donde había llegado para cumplir su sueño americano.

Según las primeras versiones que ha conocido la familia, fue la pareja reciente del colombiano quien lo encontró sin vida, en el apartamento en donde vivía, el pasado domingo 8 de octubre de 2023.

Fabián había decidido irse desde hace un año a ese país y venía trabajando como acomodar de estibas. Tenía solo 22 años y en Bogotá vivía con su familia en el barrio Bosa, San Pablo, segundo sector.

Facebook Twitter Linkedin

Fabián Camilo Vicente Foto: Archivo particular

En medio del dolor y la incertidumbre, la familia está pidiendo ayudas, pues la repatriación de cuerpo cuesta más de 30 millones de pesos. "Solo queremos darle cristiana sepultura. Su mamá quiere despedirse de él. No lo veía desde hacía un año".

Facebook Twitter Linkedin

Fabián Camilo Vicente Foto: Archivo particular

La última vez que la familia habló con el joven fue el jueves 5 de octubre y ese día no notaron nada extraño en su comportamiento, solo les contó que estaba trabajando. "Su novia no estaba con él, pero cuando llegó lo encontró acostado, sin vida, pero no sabemos bien qué fue lo que pasó. Todo es muy confuso".

REDACCIÓN BOGOTÁ