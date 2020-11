Colombianos atrapados en Argentina piden ayuda urgente a Consulado

En un solo día, el periódico EL TIEMPO ha recibido más de diez denuncias por parte de ciudadanos colombianos que no han podido salir de Argentina por cuenta del incumplimiento de las aerolíneas de ese país.

Según algunos denunciantes, son más de trescientas personas las que en este momento están intentando regresar a Colombia después de haber comprado tiquetes aéreos a través de aerolíneas argentinas.

El problema es que les han cancelado los vuelos sin ninguna justificación aparente. “Nos vemos en la obligación de tocar toda clase de puertas para ser escuchados ya que las aerolíneas argentinas no se hacen cargo de nuestros vuelos. Mi pasaje estaba para el 14 de noviembre pero este fue cancelado y reprogramado para el 1 de diciembre y nuevamente fue cancelado sin ninguna fecha establecida. Esto genera total desconcierto en cada uno de nosotros porque no sabemos qué pasará en un día”, dijo Sebastián Martínez, uno de los afectados.



Incluso aseguró que muchos de los colombianos han entregado sus apartamentos y renunciado a sus trabajos con el sueño de estar con sus familias. “Espero que el Consulado nos ayude y nos puedan brindar una solución urgente. Estamos sufriendo”.

Pero este no es el único caso. Martha Meneses Archila le contó a EL TIEMPO que está enfrentando una angustiante e incierta situación con aerolíneas argentinas pues estas han demostrado negligencia al cancelar y reprogramar constantemente los vuelos. “No nos dan respuestas contundentes ni la devolución de nuestro dinero. Este martes 17 de noviembre los colombianos en Buenos Aires nos concentraremos en el aeropuerto internacional de Ezeiza para exigirle a las aerolíneas argentinas que nos respondan. Cabe aclarar que somos muchos los ciudadanos que no sólo queremos regresar a nuestro país y disfrutar la Navidad con nuestras familias, que ya cancelamos nuestro contrato de alquiler, que ya compramos vuelos nacionales en Colombia para transportarnos a nuestras ciudades de origen. Queremos que esta situación llegue a su fin”.

Faizuly Hernández también nos escribió. “Hay varios colombianos atrapados en Argentina. No tenemos posibilidades de regresar a Colombia. Insistimos una y otra vez porque ya compramos nuestro pasaje en aerolíneas argentinas, pero no nos escuchan ni nos dan una respuesta. ¡Pedimos ayuda por favor!”.



Jonathan Aponte, otro afectado, denunció que realizó la compra de los vuelos antes de la pandemia y que estos fueron cancelados por la cuarentena. “Ahora que el Gobierno habilitó salida de vuelos internacionales reprogramamos el vuelo para el 5 de diciembre y hoy nos informan que tienen que cancelar el vuelo porque no hay para esas fechas pero para personas que compraron vuelos la semana pasada y que pagaron el doble que nosotros tienen vuelos confirmados para viajar a Colombia”. Este ciudadano agregó que las aerolíneas no ofrecen una respuesta para la reprogramación.

Ana María León es una ciudadana colombiana residente en Buenos Aires que compró un vuelo con destino a Bogotá con fecha de 14 de diciembre del 2020 con aerolíneas argentinas. “El 13 de noviembre me enviaron un mail donde me exigían ponerme en contacto con ellos por medio de WhatsApp para confirmación del vuelo, seguí las instrucciones y les escribí sin encontrar respuesta. El 14 de noviembre nuevamente escribo ya que intenté contactarme por medio de la línea telefónica pero esta se encuentra fuera de servicio por la situación de la pandemia y dirigen la atención al cliente únicamente por chat”.



Esta mujer nuevamente se puso en contacto el 14 de noviembre. “Y ese día fui notificada de la cancelación de todos los vuelos a Bogotá. Están afectando gravemente a la comunidad colombiana que queremos viajar para estas fechas. Por redes sociales se ha convocado a hacer un reclamo presencial hoy solicitando una respuesta a la solicitud y la confirmación de los vuelos vendidos y aún en venta en la página de la aerolínea”.

Pero hay colombianos que padecen este drama desde hace meses. Sonia Barrero vive con su novio desde hace siete años en Argentina y a causa de la pandemia decidieron volver al país. “A principios de agosto compramos pasajes por aerolíneas argentinas para viajar a Colombia el 4 de septiembre, vuelo que fue cancelado. Nosotros ya habíamos renunciado a nuestros trabajos y alistado todo para irnos porque según las noticias, en septiembre ya habilitaban los vuelos comerciales”.



Pero como no lograron viajar les tocó gastar los ahorros que tenían para llegar a Colombia, rebuscarse y pedirle más plazo a la dueña del apartamento donde viven para que los dejara quedar más tiempo. “Pasaron los meses y no habilitaban vuelos, el dinero se ha agotado y lo poco que conseguíamos no nos alcanzaba para nada, nos tocó pedirle dinero a nuestras familias, cosa que nunca había sucedido en los siete años que llevamos en Argentina, ellos también están mal económicamente y hacen un esfuerzo tremendo para enviarnos lo que puedan al menos para poder comer y completar lo del alquiler”.



Según dijo son más de 300 colombianos los que compraron pasajes con aerolíneas argentinas para volar en diciembre pero a ninguno les responden. “Es una falta de respeto y están jugando con nuestros derechos. Por favor, queremos que esta noticia sea viral, que llegue a todo el mundo, que sepan lo pésima que es esa aerolínea y el incumplimiento que cometen con sus pasajeros”.



Este también es el caso de una médica. “Me están vulnerando mis derechos. Ayúdennos por favor, no nos quieren reprogramar los vuelos. No vamos a poder ir a casa en diciembre, queremos volver ”.

