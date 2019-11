La extenuante disputa por la curul 44 en el Concejo de Bogotá

La candidata de la Colombia Humana, Susana Muhamad, y el concejal de Cambio Radical, César García, quien se aferra a mantener su reelección, se disputan, en medio de los escrutinios y de unas jornadas extenuantes, la curul número 44 al Concejo de Bogotá.



Durante los 23 días que duró el reconteo de cada uno de los votos reportados en el formulario E-14 en las 16.000 mesas que se instalaron en las elecciones del pasado 27 de octubre, Muhamad logró recuperar poco más de 6.000, mientras que García perdió 2.000 sufragios.

Al hacer el cruce de cuentas, la candidata de la Colombia Humana sería, virtualmente, la nueva concejal.

Si la comisión nacional escrutadora, que se instaló a las 5 de la tarde de este miércoles, avala la información que le entregan los jueces que hicieron los escrutinios, dicha colectividad pasaría a tener cuatro curules (Muhamad, Ana Teresa Bernal, Heidy Lorena Sánchez Barreto y Ati Quigua Izquierdo, quien regresa al Concejo después de su paso como concejal del Polo Democrático), tres más frente a la única que posee hoy, con Hollman Morris.



En el preconteo, Colombia Humana, que hizo coalición con la Unión Patriótica y Mais, sacaron 182.867 votos. Ahora, con el escrutinio, llegarían a poco más de 188.000, mientras que Cambio Radical, del expresidente Germán Vargas Lleras, bajaría de cinco a cuatro curules en 2020. De 237.628 votos pasa a tener unos 235.000.



Este sería un nuevo revés para el partido CR porque de tener nueve curules en el periodo actual, llegaría a cuatro para el periodo 2020-2023, además de los resultados negativos en la campaña presidencial.

Susana Muhamad, candidata por la Colombia Humana, la UP y Mais. Foto: Archivo particular

Para tratar de frenar ese golpe, García interpuso este miércoles al menos 3.500 reclamaciones con el fin de que se reconsidere que hay diferencias aritméticas en las mesas, hecho que, aunque legítimo, fue cuestionado por su contendora, pues había unas reglas de juego acordadas con los partidos políticos que daban, indicó Muhamad, 24 horas para hacer las reclamaciones.



En un trino ella escribió: “Radicaron sus reclamaciones tarde, @CAMBIORADICAL_ incumpliendo la regla establecida por el Concejo Nacional Electoral y que todos los partidos hemos cumplido y ahora pretenden cuestionar las reglas del juego, porque van perdiendo la curul ?? @petrogustavo @RolandoGonGa” (Sic).

En un video ella contó que en la mitad de la audiencia de este miércoles “entró el concejal Rolando González, de Cambio Radical, en una actitud francamente intimidatoria con los apoderados de los candidatos y radicaron un escrito con el que pretenden ir a una demanda diciendo que el procedimiento que se viene haciendo desde hace 23 días no es el correcto porque el tiempo de 24 horas no es suficiente. Esa es una regla que puso el CNE con los partidos políticos”.



González rechazó la afirmación de la candidata y publicó un video de su intervención en donde le solicita que revise si es intimidatorio. “Dra @susanamuhamad me encantaría que observara este video y ud juzgará si fue intimidatoria la intervención nuestra como acaba de manifestar en video anterior. La invito a una discusión jurídica y objetiva sin sesgos. Que tenga una feliz noche y miles de bendiciones”.

Germán García es concejal y quiere repetir curul por Cambio Radical. Foto:

El pasado 15 de noviembre, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, presentó ante la Fiscalía una denuncia debido a las presuntas irregularidades. “Hemos evidenciado muchas anomalías en el proceso de escrutinio, en donde Cambio Radical se ve afectado, ya que nos están quitando descaradamente votos y están poniendo en riesgo una de nuestras curules”, explicó Córdoba.



Susana Muhamad es ambientalista. Se desempeñó como Secretaria Distrital de Ambiente durante la administración Petro. A ella se le identifica como una de las activistas en la defensa del planeta frente al cambio climático. Es politóloga y magíster en desarrollo sostenible. Su propuesta es trabajar para que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se adopte una política frente al cambio climático.



García, por su parte, es administrador de empresas y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional. Fue edil desde el año 2000 de Engativá. En el 2011 decidió lanzarse a la siguiente corporación y así llegó al Concejo con cerca de 18.000 votos. Para el periodo que termina obtuvo 23.500 votos. Según los resultados de Concejo Cómo Vamos, García obtuvo una calificación promedio de 51,60 entre el año 2016 y el primer semestre de 2019. Esto lo ubica en el penúltimo lugar, una de las calificaciones más bajas.

