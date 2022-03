Este domingo fue la prueba de fuego para el 'Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre discriminación', una guía de parámetros publicada en el 2020 para facilitar la experiencia de votación para personas trans en Colombia.



En la elaboración de esta guía participaron la Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación GAAT - Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans y Caribe Afirmativo y fueron, precisamente, estas organizaciones (y voluntarios) las que hicieron un monitoreo de su cumplimiento este 13 de marzo.



De acuerdo con Danne Aro, directora ejecutiva de la Fundación GAAT, históricamente, las personas con experiencia de vida trans habían experimentado barreras de acceso al derecho al voto. "Muchas de las barreras se relacionaban con la identidad. Muchas personas no hemos podido corregir nuestro nombre y el componente de sexo en nuestra cédula. Incluso la foto y el nombre en el documento -con los que no nos sentíamos reconocides- se prestaban para que las autoridades generaran unas violencias que nos impedían votar. Nos decían que estábamos falsificando, suplantando... ni siquiera nos permitían el ingreso a la mesa de votación", relata Danne y agrega que esto, además, venía acompañado de requisas con agentes de Policía con las que una u otra identidad no sentían comodidad, preguntas intrusivas, mal uso de los pronombres y otros fenómenos de violencia sistemática.

🏳️‍⚧️ 🇨🇴 Si has sentido miedo o incomodidad a votar solo por ser trans, esto es para ti. Adiós miedo y hola democracia 🇨🇴 🗳️ @FundacionGAAT @Caribeafirmativ pic.twitter.com/030UE1H9C5 — MOE (@moecolombia) March 13, 2022



Por esta razón, entre 2019 y 2020, las tres organizaciones trabajaron en el documento que este domingo tuvo su aplicación. El protocolo de Colombia fue el segundo de su tipo en América Latina: en 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) en México aprobó el primer protocolo.

¿Cómo le fue al protocolo?

El balance preliminar de aplicación del protocolo arroja varios resultados. Por una parte, la MOE, en su segundo informe de observación electoral de este domingo, indicó que "se reportaron 6 casos de comportamiento hostil contra las personas trans que adelantaba la jornada de observación en los municipios de Sabanagrande, Atlántico; Medellín, Envigado, Antioquía; Florencia, Caquetá; Valledupar, Cesar, y Ciénaga, Magdalena. Así mismo se reportaron 3 casos en los que no se respetó la identidad de género de las personas observadoras".



Adicionalmente, desde la Fundación GAAT y desde Caribe Afirmativo, se recibieron otros reportes y denuncias a través de sus propios canales. Danne Aro, por ejemplo, aseguró que si bien se notó "una asistencia más amplia de personas con experiencias de vida trans" se mantuvieron algunas errores en el sistema. "Hemos recogido información por nuestras redes sociales de personas trans que apuntaban a que la Registraduría no tenía actualizados sus datos. Es decir, a pesar de que elles ya tenían su documento con los cambios, en los sistemas y hojas aparecían sus 'nombres muertos' y otros datos de su cédula actual y eso generó inconvenientes".

Por su parte, Caribe Afirmativo aseguró, desde un reporte preliminar que "el documento terminó siendo solo un vago recuerdo de una capacitación que no tuvo ningún tipo de respaldo de difusión en los puestos de votación que Caribe Afirmativo conoció. En algunos, solo había un tipo de código QR para escanearlo, presumiendo entonces que todas las personas podían verlo y saber de qué se trataba, cuando de la Registraduría nadie mencionaba su existencia".



Como Fundación GAAT, también identificaron una falta de actualización en las bases de datos de la Registraduría con relación a los documentos de identificación de personas trans. Ocurrió en Barranquilla, donde "una Una mujer trans en el puesto de votación colegio Gabriel García Márquez al momento de realizarse su biometría salió su nombre antiguo. Desde el año 2018 lo había cambiado".



Agregaron, también, que hace falta trabajar en la capacitación de jurados pues, aunque no se niega el derecho al voto, "sí hacen que el espacio sea incómodo para las personas con gestos, comentarios y actitudes".



No obstante, reconocieron avances como el hecho de que no se presentara "presentó negación del derecho al ingreso de las personas Trans por parte de los y las efectivas de la Policía Nacional al ingreso de los puestos de votación" y que, en comparación con anteriores votaciones, buena parte de los jurados eran conscientes de las bases del respeto al dirigirse a una persona trans.

🎥🔴En varios municipios del Atlántico se vive la transfobia y homofobia hacia personas con identidad y expresión de género diversas, en Malambo, la ciudadanía expresó que pudo votar libremente y sin inconvenientes. #VotoporlaIgualdad 👇 pic.twitter.com/qHt6BuBoNN — Caribe Afirmativo (@Caribeafirmativ) March 13, 2022

A futuro...

De acuerdo con Caribe Afirmativo, para próximas elecciones "será necesario que el CNE, en asocio con la Registraduría, puedan difundir de manera mucho más efectiva el protocolo -especialmente de manera impresa a través de piezas gráficas, como lo dice el mismo documento- en interés de que todas las personas que asistan a votar -incluyendo a la comunidad- tengan conocimiento de que existe y, de este modo, reducir los episodios de discriminación contra estas personas".



La directora de la Fundación GAAT anotó que luego de esta primera experiencia se realizará un informe para consolidar resultados y oportunidades de mejora en futuros espacios. Además, indicó que se está impulsando un observatorio latinoamericano para impulsar a otros países de la región a promover protocolos de voto trans.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes