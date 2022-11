En entrevista con EL TIEMPO, Miguel Caballero, director general del Coliseo Live, cuenta cómo les ha ido en los primeros tres meses de funcionamiento del más moderno escenario del país y la región, y habla de los artistas de talla internacional que traerán próximamente a Bogotá.



En cartelera tienen a Arctic Monkeys, Harry Styles y la exhibición Nadal versus Casper Ruud. "El Coliseo Live será el escenario de los grandes artistas y eventos en el 2023", asegura Caballero.​

¿Cómo le ha ido al Coliseo Live desde la apertura?

Muy bien. La apertura oficial fue el 12 de agosto, llevamos tres meses. La inauguración se hizo con Marc Anthony, quien es un artista de la casa, y seguimos con Christian Nodal, luego Ana Gabriel y tuvimos tres fechas con Daddy Yankee, con un promedio de 15.000 personas por show. Seguimos con The Killers y próximamente tendremos a Arctic Monkeys, Harry Styles y a Nadal versus Casper Ruud, y tenemos otros eventos que estaremos anunciando para diciembre, tenemos además muchas fiestas corporativas de grandes empresas.



El Coliseo Live también fue concebido como un escenario multipropósito. Es un gran salón de ferias, de conferencias, de eventos desde 400 personas hasta 22.000. Hay diferentes configuraciones y espacios para cualquier tipo de aforo y evento, es un escenario deportivo, musical, ferial y corporativo.



(‘¡Estamos vivos, Bogotá!’: así fue el concierto de The Killers en la capital)

¿Bogotá no tenía un escenario de este tipo?



No, ni en Bogotá y me atrevo a decir que ni en gran parte de Suramérica. Hay buenos escenarios, pero Coliseo Live se concibió como multipropósito y como un gran concert hall.



El diseño acústico de Coliseo Live es único, tiene más de 1.500 resonadores, todo está concebido para dar una acústica única, que no vemos en casi ninguna arena en América Latina. La silletería es europea, no tiene una silla mala, y donde te sientes tienes una visual perfecta del artista.



También está pensado en el bienestar de las personas. Implementamos un sistema de filtración de aire LG de última tecnología pospandemia. Aquí tenemos mejor calidad de aire que de cualquier sala de emergencias del país.

¿Cómo es eso?

Renovamos el aire del coliseo 15 veces por hora, o sea, 15 veces por hora sacamos todo el aire y lo volvemos a meter fresco. El sistema de filtración llega a un merv 13, la especificación técnica del filtro. Aparte de eso tenemos luces UV. El aire pasa por un filtro ultradelgado, mata los virus y lo renueva 15 veces por hora.

¿Quienes tienen alguna preocupación de ir a un evento masivo pueden estar tranquilos?



Sí. No hay ningún escenario en el país con esta calidad de aire. Fue una inversión de más de 6.000 millones de pesos.



(Así es el Coliseo Live, el nuevo escenario para conciertos en Bogotá)

¿Cuánto costó la construcción del Coliseo?



La inversión pasó los 70 millones de dólares.

¿El Coliseo Live quiere destacarse porque trae artistas de talla internacional?



Completamente. El Coliseo Live será el escenario de los grandes artistas en el 2023.

¿Qué están planeando para finales de año y el 2023?



Ya estamos trabajando y cerrando un sinnúmero de eventos y festivales Live. Es decir que además de los grandes conciertos también estamos apostando fuertemente por los eventos corporativos y feriales.

Facebook Twitter Linkedin

La capacidad del Coliseo Live permite que los promotores puedan realizar eventos con artistas de talle internacional. Foto: Coliseo Live

¿En estos tres meses han tenido eventos todos los fines de semana?



Hemos tenido unos descansos, hemos tenido mucho evento corporativo que se ha ido moviendo entre semana y los musicales. Creo que terminaremos el año generando aportes para el Ministerio de Cultura cercanos a los 5.000 millones de pesos, por el impuesto a la boletería.



Se habla de aforos de 15.000 personas en promedio, pero ¿cuál es la capacidad total?

Puede decirse que la capacidad máxima es de 22.000 personas cómodamente, con su silla.

¿Qué les permite tener esa capacidad?



Permite un costo de boleta asequible, porque entre más sillas, más económica se puede poner la boleta. Con el tema del dólar, Coliseo Live representa una oportunidad para los promotores del país, con su gran capacidad pueden hacerse viables los eventos. Con un dólar a 5.000 pesos, el negocio con artistas en dólares comienza a hacerse un poco inviable, pero nuestra gran capacidad les da viabilidad a los promotores de traer artistas de talla internacional.

Los eventos masivos generan gran cantidad de empleos, ¿cuántos?



Poco a poco vamos consolidándonos como el mayor generador de empleo. En un día de evento, genera cerca de 900 empleos directos y 2.500 indirectos. Los indirectos son los proveedores de alimentos, vallas, de los materiales que se usan en la producción del evento.



En los 900 directos están meseros, personal de seguridad, de logística y del plan de manejo de tráfico. Un evento puede tener cerca de 250 logísticos, 400 meseros, mal contados; personal de seguridad, personal de servicio al cliente, personal de boletería, de operaciones y en enfermería, así sucesivamente.



En cada evento deben tener un dispositivo para de atención de emergencias...

Completamente. Tenemos un dispositivo grande. Diría que hay 30 o 40 personas en un evento solo en enfermería, sin contar el personal médico y de la Cruz Roja.

¿Cuando compro la boleta puedo garantizar el cupo de parqueo o, incluso, el transporte?

No tienes que preocuparte por el carro, el tráfico, por nada, porque te llevan y te traen sin ningún problema. Cada persona que compra la boleta tiene acceso en el sistema a comprar su transporte. Desde Carulla Alhambra y Maloka salen rutas que te llevan y te traen de regreso. No hay necesidad de venir en carro. En el último evento, cerca de 2.000 llegaron en buses. Y si vas a ir en carro, también puedes comprar el parqueadero al comprar la boleta.

¿Cuál es la capacidad de parqueaderos?



Cuatro mil plazas de parqueo.

¿Qué frecuencia tienen las rutas de buses?



Dependiendo de la capacidad del evento, comienzan a salir 5 horas antes y pueden salir cada 15 minutos casi hasta una hora antes del evento y 2 horas después del evento.

¿Cómo resolvieron el tema de la congestión en la calle 80 durante la inauguración y qué ha pasado en adelante?



Se resolvió de la mano con las autoridades y un mejoramiento del plan de manejo de tráfico. Las alcaldías de Bogotá y Cota nos apoyaron, unimos fuerzas. En un evento nos acompaña un dispositivo de 80 a 100 policías, desde Bogotá hasta pasando el Coliseo. Y de nuestra parte ponemos de cerca de 60 personas organizando y manejando el tráfico sobre la avenida.



Sobre la 80 se mueven más de 100.000 vehículos diarios. El tráfico siempre es complicado en la avenida, no es solo por Coliseo Live, y cuando llueve, la 80 se detiene. Es parte de lo que vivimos en Bogotá a diario.



Lo mejor que estamos haciendo es permitirle al usuario precomprar su parqueadero antes de llegar al evento. Eso da mucha más organización y tranquilidad de que al llegar se tiene el cupo de parqueo.



(Trancón monumental por calle 80 tras inauguración del Coliseo Live y plan éxodo)

¿Cómo resume qué es Coliseo Live?



Coliseo Live es empleo, es inversión extranjera, es creer en el pas, es impuestos para mejoras en la cultura y el entretenimiento de toda Colombia.