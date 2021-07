¡Ojo! Han encontrado 194 colegios y jardines falsos en Bogotá

Según la Secretaría de Educación (SED) ya se han identificado 194 jardines, colegios e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que prestaban sus servicios en condiciones de ilegalidad.

Actualmente, la entidad adelanta procesos administrativos sancionatorios en contra de estas instituciones ilegales y realiza el seguimiento para que se abstengan de ofertar nuevamente servicios educativos evitando así que más de 100 mil familias sean engañadas.



Además, lleva a cabo capacitaciones para orientar a las personas que pretenden constituir un establecimiento educativo y a la comunidad en general respecto de la importancia de prestar el servicio de educación en condiciones de calidad y legalidad.

“Invitamos a la ciudadanía a que denuncie los centros educativos que no cumplan con los requisitos mínimos para prestar el servicio educativo. Con este apoyo de las comunidades promovemos, entre todos, la legalidad”, dijo la secretaría de educación Edna Bonilla Sebá.



Estudiar en un centro educativo sin licencia de funcionamiento trae para las familias enormes costos y consecuencias, pues los certificados que expiden no tienen validez para acreditar los conocimientos adquiridos, los títulos o la promoción a un grado siguiente.

Esto implica repetir los grados o programas en instituciones acreditadas, o resignarse a perder una gran cantidad de dinero. Palabras más, palabras menos: ser víctima de una estafa.



Para que esto no suceda, la Secretaría de Educación del Distrito tiene en marcha la campaña ‘Estudia Legal’, con la que busca combatir la ilegalidad y ofrecer recursos e información para que las familias no sean engañadas a la hora de realizar procesos de matrícula en los establecimientos educativos que operan en la ciudad.



Edna Bonilla Sebá destaca que, a través de ‘Estudie Legal’, “el Distrito les brinda a las familias todas las herramientas para que no terminen engañadas por quienes se presentan como si tuvieran la autorización legal para prestar el servicio público educativo. Son instituciones que roban dinero y sueños y nosotros estamos para prevenirlo”.

¿Cómo saber si un colegio o jardín es legal?

Verificar la legalidad de cualquier institución educativa que ofrezca preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, educación formal para adultos y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es muy fácil. Solo de debe ingresar a la plataforma dispuesta por la Secretaría de Educación y consultar licencia de funcionamiento o sus actos modificatorios.



Los jardines y colegios tienen la obligación de publicar en un sitio visible estos actos administrativos para que los usuarios constaten la legalidad del servicio ofrecido. La recomendación es verificar antes de formalizar la matrícula y realizar cualquier pago.

Los interesados en estudiar programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, pueden verificar la legalidad de la institución y el registro del programa antes de inscribirse, a través de la plataforma dispuesta por el Ministerio de Educación.



Estas instituciones tienen la obligación de mantener actualizada la información en el Sistema de Educación para el Trabajo (SIET) y publicar en sitio visible de la institución educativa la licencia de funcionamiento y el registro de los programas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com